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17 доказательств, что трендовые брови не всегда украшают

17 доказательств, что трендовые брови не всегда украшают

Автор:
10 января 2023 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: trend   Юмор   брови   внешность   девушки   красота   креатив   
988
17

Иногда такие трансформации приводят к появлению невероятных «бровных шедевров», которыми можно любоваться вечно, ведь они буквально приковывают взгляд и при этом отлично поднимают настроение. Предлагаю и вам взглянуть на некоторые из них. Приятного просмотра!

Казалось бы, что особенного можно сотворить с бровями в плане красоты? Ничего не приходит в голову? Значит, вы мало вникаете в тонкости современных бьюти-трендов. Чего только не выдумывают модницы, чтобы соответствовать канонам красоты и привлекать внимание поклонников. Для этого они готовы всячески экспериментировать со своими бровями, подвергая их окрашиванию, коррекции, сбриванию и прочим невероятным манипуляциям.


Птичьи крылья

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Из-за укороченных бровей её взгляд выглядит вдвойне жалобней


Эти брови выглядят так, как будто они сделаны вверх ногами.


Немножко не угадала с расстоянием

Эта девушка явно злоупотребляет трафаретами для бровей.


Тут «идеален» каждый штрих


Они почти соприкоснулись


Неформалы такие неформалы


Отношения на расстоянии


На это больно смотреть


Чуть скосила


Крайне необычная форма


Ей действительно нравятся такие брови

Несмотря на то, что брови действительно выглядят несколько странно, они вполне неплохо дополняют образ девушки — дерзкий и смелый.


Когда рисовала брови и слегка дрогнула рука

Невозможно оторвать взгляд от этих выразительных бровей

Бровь в виде карандаша? Легко!

Вполне неплохо выглядит, если девушка собралась идти на какую-то тематическую вечеринку или творческое мероприятие. Сделано вполне достойно и аккуратно.


Чем шире, тем лучше


Кажется, у вас одна бровь растаяла

Источник:

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Метки: trend   Юмор   брови   внешность   девушки   красота   креатив   
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11  комментариев
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2k
Nyash 2 часа назад
тут просто психические расстройства на лицо.
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49
Николай Пауков 16 минут назад
А этой-то так можно?
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5k
Компьютер DELL монитором 17 минут назад
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9k
Ф Ив Час назад
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294
Валерий Час назад
Нынче брови и губы, на мой взгляд, являются индикаторами вменяемости женщины.
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Элитный тигр Час назад
Ипанашки.
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Vovan Petroff Час назад
Некоторым везёт.
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Александр 2 часа назад
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Сибиряк 2 часа назад
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128
Хухрмухр Сибиряк 38 минут назад
Это брови того,кого надо брови.
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