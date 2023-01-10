17 доказательств, что трендовые брови не всегда украшают

Казалось бы, что особенного можно сотворить с бровями в плане красоты? Ничего не приходит в голову? Значит, вы мало вникаете в тонкости современных бьюти-трендов. Чего только не выдумывают модницы, чтобы соответствовать канонам красоты и привлекать внимание поклонников. Для этого они готовы всячески экспериментировать со своими бровями, подвергая их окрашиванию, коррекции, сбриванию и прочим невероятным манипуляциям.

Птичьи крылья