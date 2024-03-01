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Женщина без мужчины как кошка бездомная — лишена своего хозяина

Женщина без мужчины как кошка бездомная — лишена своего хозяина

Автор:
01 марта 2024 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   Юмор   девушки   забавно   креатив   парень   услуги   фантазия   
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Молодой человек из Москвы уже готовится к 8 марта и предлагает одиноким девушкам свои услуги.

Прилетала ответочка на пост Девушка на 23 февраля

Источник:

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Метки: 8 марта   Юмор   девушки   забавно   креатив   парень   услуги   фантазия   
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9  комментариев
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14k
Владимир 51 минуту назад
Откуда такое ЧСВ у этого "альфача"? Мама и бабушка сказала что он самый красивый и он от зеркала не отходил?
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21k
Shtoppi 9 минут назад
эт че? проститут штоле?
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6k
Григорий 15 минут назад
это копия анкеты шлюх на 14)))
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14k
gavrosh Полчаса назад
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42
Пантелеймон Христофорович 42 минуты назад
вернись на стройку ПРИДУРОК !!!!
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28k
Sheir 47 минут назад
Я прямо вижу, как у этого татарчонка в голове, запертой мухой кружится мысль: "Ну а чо, а вдруг прокатит!"
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3k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
обезьяна ищет самку.
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3k
Оксид Бетона 54 минуты назад
Дамы, какого хрена, я вас бесплатно за жопу покусаю!
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