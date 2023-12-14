14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца

Посмотрев на всё это, можно сделать один вывод: неподходящая по размеру футболка — это не самый страшный вид футболочного провала. И в связи с увиденным возникает важный вопрос. Это они ведь в шутку, правда? То есть, это не неумышленная ошибка из-за невнимательности или незнания, а вот такой продуманный ироничный выпад?