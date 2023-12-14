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14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца

14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца

Автор:
14 декабря 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   креатив   умора   фантазия   фото   футболка   
1444
15

С верой в лучшее смотрим на подборку удивительных принтов на футболках, над которыми явно стоило подумать чуть подольше.

Посмотрев на всё это, можно сделать один вывод: неподходящая по размеру футболка — это не самый страшный вид футболочного провала. И в связи с увиденным возникает важный вопрос. Это они ведь в шутку, правда? То есть, это не неумышленная ошибка из-за невнимательности или незнания, а вот такой продуманный ироничный выпад?

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Надпись на футболке:

По всей видимости, так называлась картинка, которая стала принтом на футболке, на компьютере работника фабрики. Ну не все же люди внимательные.

А теперь попробуйте это прочитать: Мсаеачубаетс.

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Метки: Юмор   дизайн   креатив   умора   фантазия   фото   футболка   
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6  комментариев
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276
ruslan d Час назад
Половина так и задумывалась
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48k
Максим Т. 4 минуты назад
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13k
Проктолог-иллюзионист 5 минут назад
"He asked for a 13, but they drew a 31"
Пели The offspring в своей замечательной песне)
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Комментарий к фото
У таджиков футболки с принтами, сделанные на коленке лучше. Приняты красивые и подогнаны под эту рамку органично. А здесь просто всем насрать. Это дело не завода, а какого-то криворукого китайца в подвале.
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371
iskra 51 минуту назад
Тут не только название штата странное,но и количество штатов на флаге изрядно сократили..
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