14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца

С верой в лучшее смотрим на подборку удивительных принтов на футболках, над которыми явно стоило подумать чуть подольше.
Посмотрев на всё это, можно сделать один вывод: неподходящая по размеру футболка — это не самый страшный вид футболочного провала. И в связи с увиденным возникает важный вопрос. Это они ведь в шутку, правда? То есть, это не неумышленная ошибка из-за невнимательности или незнания, а вот такой продуманный ироничный выпад?
Надпись на футболке:
По всей видимости, так называлась картинка, которая стала принтом на футболке, на компьютере работника фабрики. Ну не все же люди внимательные.
А теперь попробуйте это прочитать: Мсаеачубаетс.
Источник:
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