«У меня ума хватило туда дальше не пойти»: звёзды оправдали своё участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Чем это закончится - не ясно. Общественники требовали, чтобы звёзд лишили корпоративов и доходов. Всех участников звёздной тусовки проверяют силовики.

«Бал у Воланда» пошёл не по плану.

*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.