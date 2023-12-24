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«У меня ума хватило туда дальше не пойти»: звёзды оправдали своё участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

«У меня ума хватило туда дальше не пойти»: звёзды оправдали своё участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Автор:
24 декабря 2023 20:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   голая вечеринка   лолита   тусовка   филипп киркоров   
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Они не хотят остаться без новогодних корпоративов.

После скандальной тусовки Насти Ивлеевой, звёзды немного присмурнели. Там хватало селебрити и некоторых из них заподозрили в пропаганде ЛГБТ*.

Этого гражданина задержали на 15 суток:

Но другие артисты считают, что на них «накатили» неоправданно - они просто тусовались и отдыхали:

Такой точки зрения придерживается и Филипп Кирокоров

У меня ума хватило туда дальше не пойти. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код almost naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только цветочки, бэкстейдж и на выход.

Организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, принесла публичные извинения:

Это не помогло - налоговая хочет проверить её доходы. Главным образом - за бриллиант в 23 миллиона рублей на пятой точке:

Чем это закончится - не ясно. Общественники требовали, чтобы звёзд лишили корпоративов и доходов. Всех участников звёздной тусовки проверяют силовики.

«Бал у Воланда» пошёл не по плану.

*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.

Источник:

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Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   голая вечеринка   лолита   тусовка   филипп киркоров   
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31  комментарий
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2k
scorpi83 59 минут назад
3.14зд а болы
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2k
Звёздный странник 2 секунды назад
У меня такое ощущение, что не сегодня завтра, они скажут, что всё это фейк. Типа провокаторы набрали дублёров, а потом наложили лица через нейросеть и отрендерили кадры. И все эти видео с признаниями тоже deepfake.
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251
Bocman 13 секунд назад
эти зажравшиеся персонажи имеют только одну проблему....им нечего больше хотеть...из за этого весь этот шлак и проистекает и единственное на что они могут обратить внимание это на кошелек если тот начнет худеть...а больше их ничем не проймешь.
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644
Purple_Bear 3 минуты назад
Да вы задолбали называть это непотребство "Балом Сатаны".
Сатана этих чертей к себе бы не пригласил никогда.
Надеюсь, для всех вот этих вот селебрити и им подобным в аду отдельный котёл с говном кипит.
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4k
Александр 6 минут назад
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10k
Trenzel2003 8 минут назад
Публичные извинения. И все. Нет, ребятки, так дело не пойдет! Извинения это очень мало! Воспитывать ремнем. Что бы через боль и унижение дошло до самого мозга. Если он еще есть!
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13k
Кыся 9 минут назад
Воланда не обижайте! У него приличный народ собирался, интересный, эксклюзивный, так сказать. А здесь не пойми что.
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25k
ЦСКА 12 минут назад
Б.л.я, Милявская свинья-свиньёй! Говорить нормально не может, сопли пережевывает, чвакает-х.у.я.к.а.е.т! Ещё бы рыгать и пердеть начала! Киркоров уже не удивит ничем...Дно! Эрнст, убирай своих друзей мразотных из телевизора! Новый год хочется без блевотины встретить....
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20k
anpetrof 16 минут назад
Случись такое в советские времена - мы бы больше не услышали об этих деятелях никогда.
Не плохо бы и сейчас так сделать.
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876
Николай 16 минут назад
мне видимо одному поКрен кто и как отдыхает... они ж не на площади устроили свою вечеринку перед детсадовскими детьми, так что возмущения мне не понятны.
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674
BENDER 20 минут назад
Какой нахер бал воланда
Отбросы отбросов
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34k
Teodor 23 минуты назад
В "раньшее время" шутов и лицедеев в приличный дом лишь с черного хода пускали - они считались отребьем. А тут вдруг вообразили себя элитой... а по сути - отребье и есть.
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40k
jonnyD 24 минуты назад
Только разок соснул , полшишечки и на выход.
Ссылка youtu.be
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
долой пи-да-растов с российской эстрады!
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6k
hhwost Полчаса назад
автор явно копрофаг
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7k
Allmaster Полчаса назад
Проституты выкрутятся. У них везде свои...
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5k
Григорий 39 минут назад
3.14дор киркоров всегда был 3ю14дором
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66k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
это просто доказательство того что все эти "селебрити" это просто говно которое всплыло.
все эти медийные морды должны служить примером массовке которая их смотрит а они трясут своими дряблыми жопами . таких нужно сразу отсекать , отобрать лицензии и права и выдворить за пределы страны.
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1k
RRR69 46 минут назад
Сука у той с брюликом СПИНА ВОЛОСАТАЯ
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36k
Опаньки 47 минут назад
оказалось что они шли за хлебом и ошиблись дверью )))
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37k
albedo 48 минут назад
Что то вспомнилось:
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