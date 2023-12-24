«У меня ума хватило туда дальше не пойти»: звёзды оправдали своё участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Они не хотят остаться без новогодних корпоративов.
После скандальной тусовки Насти Ивлеевой, звёзды немного присмурнели. Там хватало селебрити и некоторых из них заподозрили в пропаганде ЛГБТ*.
Источник:
Этого гражданина задержали на 15 суток:
Источник:
Но другие артисты считают, что на них «накатили» неоправданно - они просто тусовались и отдыхали:
Источник:
Такой точки зрения придерживается и Филипп Кирокоров
У меня ума хватило туда дальше не пойти. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код almost naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только цветочки, бэкстейдж и на выход.
Источник:
Организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, принесла публичные извинения:
Источник:
Это не помогло - налоговая хочет проверить её доходы. Главным образом - за бриллиант в 23 миллиона рублей на пятой точке:
Источник:
Чем это закончится - не ясно. Общественники требовали, чтобы звёзд лишили корпоративов и доходов. Всех участников звёздной тусовки проверяют силовики.
«Бал у Воланда» пошёл не по плану.
*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.
Источник:
- «Абсолютно дикие людоеды-дикари»: активисты потребовали разобраться с участниками «голой вечеринки» Насти Ивлеевой
- "Папа, а правда, что тебя тётя потрогала за попу?": Киркоров рассказал о непростой "миссии" детей артиста
- Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов"
- "Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"
- "Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников
Сатана этих чертей к себе бы не пригласил никогда.
Надеюсь, для всех вот этих вот селебрити и им подобным в аду отдельный котёл с говном кипит.
Не плохо бы и сейчас так сделать.
Отбросы отбросов
все эти медийные морды должны служить примером массовке которая их смотрит а они трясут своими дряблыми жопами . таких нужно сразу отсекать , отобрать лицензии и права и выдворить за пределы страны.