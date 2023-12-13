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"Папа, а правда, что тебя тётя потрогала за попу?": Киркоров рассказал о непростой "миссии" детей артиста

"Папа, а правда, что тебя тётя потрогала за попу?": Киркоров рассказал о непростой "миссии" детей артиста

Автор:
13 декабря 2023 16:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   буллинг   дети   интервью   миссия   публичная личность   филипп киркоров   хейт   шоу бизнес   
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Быть публичным человеком крайне сложно. А уж каково приходится детям, чьих пап и мам знает полстраны! Наследники Филиппа Киркорова мало того что растут без матери, еще и получают изрядную долю хейта из-за поведения отца. Сам Бедросович признаётся, что им живётся непросто, но артисту шоу-бизнеса и его отпрыскам приходится терпеть.

Шоу-бизнес - большая империя, живущая по своим законам. Чем чаще упоминается артист, тем выше его популярность и - следовательно - гонорары. Филипп Киркоров не скрывает, что порой в сфере шоу - бизнеса творится всякая дичь.


К примеру, результат его пластических операций заинтересовал Ксению Собчак настолько, что она не отказалась потрогать ягодицы Киркорова. Этот эпизод вошёл в видео шоу «Осторожно, Собчак!», а через время о случившемся узнали дети Филиппа Бедросовича и задали отцу неприятные вопросы.




"Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе", - цитирует своих детей артист в подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube


Сам певец говорит, что его сыну и дочери порой приходится несладко из-за славы отца. Потому что за популярностью Киркорова следует шлейф из слухов, домыслов и сплетен. Впрочем, Филиппа Бедросовича вряд ли можно назвать скромником, ведущим затворнический образ жизни.


Его шоу эпатажны, а поведение порой вызывающе, и потому детям Киркорова приходится терпеть разговоры сверстников об отце и подробности его жизни, о которых им скорее всего не хотелось бы знать.


Впрочем, сам Киркоров говорит, что работает над этим. Правда, не пояснил, как. Ведь вряд ли артист изменит своему имиджу, а значит, Алле-Виктории и Генри придётся и дальше терпеть разговоры о выходках своего папы.


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Метки: Видео   буллинг   дети   интервью   миссия   публичная личность   филипп киркоров   хейт   шоу бизнес   
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8  комментариев
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11k
Том Сойер Час назад
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Alex 15 минут назад
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Duke_kir 18 минут назад
надо вести себя по-человечески и терпеть ничего не надо будет
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Игорь Полчаса назад
Как с этим жить? …. Это она еще сотой части про папу не знает
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7k
Михаил Полчаса назад
"... растут без матери ...", что Филя дома не бывает?
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5k
Ал Ди 37 минут назад
Даже дети удивляются что это была тетя.
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кира 39 минут назад
Его репутация - следствие его поведения. Здесь даже приукрашивать ниченго не надо. Папаша сам должен задуматься, от чего страдают его дети.
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189
ruslan d 40 минут назад
"Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе..." Только за это начали ?
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