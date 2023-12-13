"Папа, а правда, что тебя тётя потрогала за попу?": Киркоров рассказал о непростой "миссии" детей артиста

"Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе", - цитирует своих детей артист в подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube

Сам певец говорит, что его сыну и дочери порой приходится несладко из-за славы отца. Потому что за популярностью Киркорова следует шлейф из слухов, домыслов и сплетен. Впрочем, Филиппа Бедросовича вряд ли можно назвать скромником, ведущим затворнический образ жизни.

Его шоу эпатажны, а поведение порой вызывающе, и потому детям Киркорова приходится терпеть разговоры сверстников об отце и подробности его жизни, о которых им скорее всего не хотелось бы знать.