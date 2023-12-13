"Папа, а правда, что тебя тётя потрогала за попу?": Киркоров рассказал о непростой "миссии" детей артиста

Быть публичным человеком крайне сложно. А уж каково приходится детям, чьих пап и мам знает полстраны! Наследники Филиппа Киркорова мало того что растут без матери, еще и получают изрядную долю хейта из-за поведения отца. Сам Бедросович признаётся, что им живётся непросто, но артисту шоу-бизнеса и его отпрыскам приходится терпеть.
Шоу-бизнес - большая империя, живущая по своим законам. Чем чаще упоминается артист, тем выше его популярность и - следовательно - гонорары. Филипп Киркоров не скрывает, что порой в сфере шоу - бизнеса творится всякая дичь.
К примеру, результат его пластических операций заинтересовал Ксению Собчак настолько, что она не отказалась потрогать ягодицы Киркорова. Этот эпизод вошёл в видео шоу «Осторожно, Собчак!», а через время о случившемся узнали дети Филиппа Бедросовича и задали отцу неприятные вопросы.
"Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе", - цитирует своих детей артист в подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube
Сам певец говорит, что его сыну и дочери порой приходится несладко из-за славы отца. Потому что за популярностью Киркорова следует шлейф из слухов, домыслов и сплетен. Впрочем, Филиппа Бедросовича вряд ли можно назвать скромником, ведущим затворнический образ жизни.
Его шоу эпатажны, а поведение порой вызывающе, и потому детям Киркорова приходится терпеть разговоры сверстников об отце и подробности его жизни, о которых им скорее всего не хотелось бы знать.
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Впрочем, сам Киркоров говорит, что работает над этим. Правда, не пояснил, как. Ведь вряд ли артист изменит своему имиджу, а значит, Алле-Виктории и Генри придётся и дальше терпеть разговоры о выходках своего папы.
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