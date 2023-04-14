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"Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников

"Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников

Автор:
14 апреля 2023 11:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   видео   двойник   имидж   обиделся   образ   пластическая хирургия   филипп киркоров   шоу бизнес   
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Филлипп Киркоров в последнее время меняется так часто и быстро, что фанаты не успевают запомнить образ артиста и как-то с ним свыкнуться. То певец внезапно становится блондином, то буквально за неделю превращается в подобие папы-старичка с белой бородой. Кто-то даже стал поговаривать о том, что артист обзавёлся двойником и, пока восстанавливается после многочисленных пластических операций, выпускает этого лже-Филлипа в люди.

Образ Киркорова настолько не вяжется с тем, к которому привыкли его поклонники, что любители песен Бедросыча нашли сходство его внешности с мультяшными героями. Кому-то он отчаянно напомнил фею-крёстную из «Шрека», другим - ведьму Урсулу из «Русалочки».


А кого-то осенила догадка: артист стремится стать похожим на Кена?


Особо подозрительные догадались: их дурят, и на самом деле вместо Киркорова на ТВ мелькает двойник.


Вся эта суматоха надоела артисту, и он решил высказаться, заявив, что никаких двойников у него нет. Просто "сменил образок".


Что до сравнений, то певец собрал коллекцию мемов про свою внешность и запостил их на странице запрещенной соцсети, заверив подписчиков, что всё-таки он настоящий.


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Метки: artist   видео   двойник   имидж   обиделся   образ   пластическая хирургия   филипп киркоров   шоу бизнес   
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10  комментариев
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10k
Б.Касторский 23 минуты назад
Он сам человек копия. Вспомните его "хиты", по сути перепетое от других, все его "образы", которые копируют западных исполнителей. Зачем человеку копии ещё и двойники?
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44k
Цыц тут у меня Минуту назад
Был убогим, таким и остался.
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14
Anton 3 минуты назад
У этого старого оху@вшего пид@ра ещё и фанаты есть???!!!!
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34
Вадим 13 минут назад
Кругом одни [мат]. Куда катится мир? Это всё пиндосы виноваты
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57k
Опиум для народа 42 минуты назад
Вот отсюда он сп"здил образ. )))
Ссылка www.youtube.com
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3k
Денис 46 минут назад
Ну если Киркоров не имеет двойников, тогда двойники имеют Киркорова.
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32k
Андрей Иванов Час назад
Новый образ его - Санта Клаус - педофил
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
11k
Rus77 Час назад
Хватит пиарить этого мерзкого пи.д.ора!!!
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