"Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников

Филлипп Киркоров в последнее время меняется так часто и быстро, что фанаты не успевают запомнить образ артиста и как-то с ним свыкнуться. То певец внезапно становится блондином, то буквально за неделю превращается в подобие папы-старичка с белой бородой. Кто-то даже стал поговаривать о том, что артист обзавёлся двойником и, пока восстанавливается после многочисленных пластических операций, выпускает этого лже-Филлипа в люди.