"Просто сменил образок": Киркоров раскритиковал фанатов за сравнение себя с мультяшными героями и заявил, что не имеет двойников

Филлипп Киркоров в последнее время меняется так часто и быстро, что фанаты не успевают запомнить образ артиста и как-то с ним свыкнуться. То певец внезапно становится блондином, то буквально за неделю превращается в подобие папы-старичка с белой бородой. Кто-то даже стал поговаривать о том, что артист обзавёлся двойником и, пока восстанавливается после многочисленных пластических операций, выпускает этого лже-Филлипа в люди.
Образ Киркорова настолько не вяжется с тем, к которому привыкли его поклонники, что любители песен Бедросыча нашли сходство его внешности с мультяшными героями. Кому-то он отчаянно напомнил фею-крёстную из «Шрека», другим - ведьму Урсулу из «Русалочки».
А кого-то осенила догадка: артист стремится стать похожим на Кена?
Особо подозрительные догадались: их дурят, и на самом деле вместо Киркорова на ТВ мелькает двойник.
Вся эта суматоха надоела артисту, и он решил высказаться, заявив, что никаких двойников у него нет. Просто "сменил образок".
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Что до сравнений, то певец собрал коллекцию мемов про свою внешность и запостил их на странице запрещенной соцсети, заверив подписчиков, что всё-таки он настоящий.
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наверное не за горами новый заход в дурку...