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Археологи откопали салат-бар в Помпеях

Археологи откопали салат-бар в Помпеях (10 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: археологи   интересно   наука   находку   помпея   раскопки   салат-бар   ученых   
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Археологи нашли в развалинах Помпеи древний шведский стол. Как оказалось, в меню древних римлян входила козлятина, свинина, рыба и улитки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   интересно   наука   находку   помпея   раскопки   салат-бар   ученых   
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4  комментария
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4k
Vadim 38 минут назад
Собачатину тоже ели? Корейский ресторан наверное.
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6k
amrita 9 минут назад
Сколько еще спрятано под землей...
Какие краски, в такой сохранности до наших дней?!
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1k
Eugene 2 часа назад
Больше на общественный сортир похоже.
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488
insaider 2 часа назад
Ага,фрески какие то подозрительные! Вот если бы салат Цезарь откопали,тогда бы можно было бы делать выводы,а так имхо притон какой то,или дискотека доисторическая.Ещё бы написали,что это фитнесс клуб!
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