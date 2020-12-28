Археологи откопали салат-бар в Помпеях

На раскопках в Помпеях ученые обнаружили древнеримское кафе-фастфуд, выяснив, какие блюда предпочитали жители древнеримского города, питаясь вне дома. Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна рассказал, что к настоящему времени в Помпеях обнаружено более 80 подобного рода забегаловок - термополиев, однако впервые заведение, где подавали горячую еду, обнаружено в целом состоянии.

В 2019 году ученые нашли часть буфетной стойки во время работ по предотвращению дальнейшего разрушения древних руин. С тех пор раскопки в этом месте продолжались. Ученые откопали цельную буфетную стойку с большими круглыми отверстиями, в которых стояли сосуды с горячей пищей - примерно как в современных салат-барах.