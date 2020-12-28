Археологи откопали салат-бар в Помпеях

Археологи нашли в развалинах Помпеи древний шведский стол. Как оказалось, в меню древних римлян входила козлятина, свинина, рыба и улитки.
На раскопках в Помпеях ученые обнаружили древнеримское кафе-фастфуд, выяснив, какие блюда предпочитали жители древнеримского города, питаясь вне дома. Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна рассказал, что к настоящему времени в Помпеях обнаружено более 80 подобного рода забегаловок - термополиев, однако впервые заведение, где подавали горячую еду, обнаружено в целом состоянии.
В 2019 году ученые нашли часть буфетной стойки во время работ по предотвращению дальнейшего разрушения древних руин. С тех пор раскопки в этом месте продолжались. Ученые откопали цельную буфетную стойку с большими круглыми отверстиями, в которых стояли сосуды с горячей пищей - примерно как в современных салат-барах.
В 2019 году ученые нашли часть буфетной стойки во время работ по предотвращению дальнейшего разрушения древних руин. С тех пор раскопки в этом месте продолжались. Ученые откопали цельную буфетную стойку с большими круглыми отверстиями, в которых стояли сосуды с горячей пищей - примерно как в современных салат-барах.
На буфетной стойке термополия отлично сохранились фрески, где в виде картинок были представлены ингредиенты блюд, входивших в меню. Примечательно, что гребень петуха, обозначавшего люда из курицы, нарисован характерным ярко-красным цветом, известным как "помпейский красный", поскольку часто встречается на рисунках, найденных в погибшем городе.
Ученые считают, что с помощью обнаруженных фресок смогут уточнить меню жителей города. Так, судя по этой фреске, в него входили также утки.
"Беглый анализ подтвердил, что на рисунках изображены продаваемые блюда", - говорит антрополог Виктория Аморетти.
Ученые также рассматривают содержимое бара, чтобы понять, какие блюда, помимо изображенных, входили в меню. Так, пока неизвестно, что подавалось из сосудов, под которыми изображена морская нимфа верхом на лошади. Также в термополии обнаружены останки небольшой собаки и блюд, которые готовились там в последний день Помпеи.
На одной из фресок изображена собака в ошейнике, похожем на современный. В контейнерах обнаружены остатки козлятины, свинины, рыбы, улиток, которые составляли меню заведения. В сосуде из-под вина найдены бобы фава, которые в ту эпоху использовались для осветления и ароматизации вина. "Мы знаем, что они ели в тот день, - говорит Осанна. - Блюда, представленные в термополии - это типичный срез меню простого народа. Римская элита нечасто заходила в такие забегаловки, предпочитая более изысканные заведения".
Сюрпризом стало обнаружение собачьего скелета. По оценкам ученых, прижизненный рост собаки составлял 20-25 сантиметров. В то время чаще всего встречались крупные собаки, подобные изображенной тут же на фреске. Присутствие мелкой собаки доказывает, что в Древнем Риме практиковалось селективное разведение собак.
На раскопках также обнаружен бронзовый черпак, девять амфор, популярных в Древнем Риме, пара оплетенных бутылей и керамический сосуд для масла.
Древнеримским рестораторам, как и современным, было важно выбрать хорошее местоположение для своего заведения. Как говорит Осанна, владельцу данного заведения это удалось: оно выходит на площадь с фонтаном, а наличие поблизости еще одного термополия указывает на то, что в этом месте у рестораторов не было недостатка в клиентах.
Помимо древней утвари, археологи обнаружили в термополии останки двух человек, которые, по-видимому, были потревожены в XVII веке тогдашними "черными копателями", искавшими драгоценности на развалинах города, уничтоженного извержением Везувия. Один из них во время катастрофы, по-видимому, лежал на кровати, так как под телом были найдены остатки досок и гвозди. Кости второго обнаружились в одном из кухонных сосудов, куда их, по-видимому, сбросили мародеры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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