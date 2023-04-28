Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае

Генетические данные свидетельствуют, что все современные домашние лошади происходят от популяции, прародина которой находится в Понтийской-Каспийской степи, откуда они распространились по разным регионам после 2200 года до нашей эры. К немного более позднему времени относятся древнейшие и убедительные свидетельства использования колесниц, в которые запрягали коней: памятники синташтинской культуры. Достаточно быстро это новшество распространилось и в другие регионы.

Группа археологов и палеозоологов из КНР и США во главе с Юэ Ли (Yue Li) из Северо-Западного университета в городе Сиань исследовала древние свидетельства использования колесниц на территории Китая.

Ученые отметили, что одомашненные лошади впервые появляются в районе среднего течения реки Хуанхэ в конце II тысячелетия до нашей эры, когда существовало государство Шан (около 1600–1046 годов до нашей эры). В это же время лошадей начали использовать в рамках погребального ритуала, когда для них сооружали отдельные ямы, куда помещали животных вместе с колесницами или без них. Еще большую значимость подобная практика получила в эпоху Чжоу (XI–III века до нашей эры).