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Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае

Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае

Автор:
28 апреля 2023 09:58
Сообщество : Наука
Метки: Китай   колесница   наука   находка   раскопки   ученые   
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Под ними находились погребения людей.

При раскопках в китайской провинции Ганьсу археологи обнаружили яму, где находились пять колесниц. Четыре из них были запряжены парами взрослых коней, принесенных в жертву в возрасте семи—девяти лет. Под этими колесницами исследователи нашли захоронения семи человек, совершенные в I тысячелетии до нашей эры — в самом финале бронзового века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Важной страницей в истории человечества стало приручение лошади. Это повысило мобильность, улучшило торговые и культурные связи, изменило способы ведения хозяйства и военное дело. Предполагается, что изначально этих животных одомашнили ради мяса и молока. Однако совсем недавно антропологи пришли к выводу, что уже на самой заре доместикации (около пяти тысяч лет назад) носители ямной культуры, похоже, перемещались верхом на лошадях.

Генетические данные свидетельствуют, что все современные домашние лошади происходят от популяции, прародина которой находится в Понтийской-Каспийской степи, откуда они распространились по разным регионам после 2200 года до нашей эры. К немного более позднему времени относятся древнейшие и убедительные свидетельства использования колесниц, в которые запрягали коней: памятники синташтинской культуры. Достаточно быстро это новшество распространилось и в другие регионы.

Группа археологов и палеозоологов из КНР и США во главе с Юэ Ли (Yue Li) из Северо-Западного университета в городе Сиань исследовала древние свидетельства использования колесниц на территории Китая.

Ученые отметили, что одомашненные лошади впервые появляются в районе среднего течения реки Хуанхэ в конце II тысячелетия до нашей эры, когда существовало государство Шан (около 1600–1046 годов до нашей эры). В это же время лошадей начали использовать в рамках погребального ритуала, когда для них сооружали отдельные ямы, куда помещали животных вместе с колесницами или без них. Еще большую значимость подобная практика получила в эпоху Чжоу (XI–III века до нашей эры).

Во время раскопок археологического памятника Ши Дзя (Shija), расположенного в провинции Ганьсу, исследователи обнаружили крупную яму. В ней находились пять колесниц, четыре из которых были запряжены парой лошадей. Под запряженными колесницами археологи также нашли неглубокие могилы семи человек, которых похоронили в деревянных гробах. Типологический анализ обнаруженных артефактов позволил датировать этот объект VII–VI веками до нашей эры. Радиоуглеродное датирование указало на середину I тысячелетия до нашей эры.

Затем палеозоологи изучили останки лошадей. Все особи, пол и возраст которых удалось определить, оказались взрослыми самцами, прожившими от 9 до 12 лет. На их зубах и костях ученые обнаружили аномалии, которые позволили заключить, что все кони использовались в качестве тягловых животных. Вполне возможно, что обнаруженные лошади с юного возраста готовились для колесничной езды. А в самом расцвете сил их отобрали для ритуального захоронения вместе с умершими людьми.

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Метки: Китай   колесница   наука   находка   раскопки   ученые   
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2  комментария
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Artem 44 минуты назад
Ну нам еще только проклятий мумий не хватает...
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229
Илья Третьяков 3 минуты назад
Сказочники они такие сказочники
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