“Ребёнок на полный рабочий день”: новая “профессия” в Китае, которая появилась не от хорошей жизни

Китай до сих пор приходит в себя после пандемии Covid-19. На это накладывается замедление роста экономики, повышенная безработица, демографический перекос и дорогая ипотека.

Поэтому портрет молодого китайца сегодня: без работы, без собственного жилья, без жены и без будущего.

Таким его рисуют западные аналитики и с упоением рассказывают о неминуемом упадке Поднебесной. Страны, которая стала второй в мире по росту ВВП, вооружила огромную армию, наладила сеть дипломатических и бизнес-связей по всему земному шару и уже вовсю наступает на пятки одной всем известной державе. Так что оценки “мрачного будущего” Китая нужно делить на два, а то и на четыре.