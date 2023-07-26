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“Ребёнок на полный рабочий день”: новая “профессия” в Китае, которая появилась не от хорошей жизни

“Ребёнок на полный рабочий день”: новая “профессия” в Китае, которая появилась не от хорошей жизни

Автор:
26 июля 2023 10:42
Сообщество : Факты
Метки: COVID-19   Китай   безработица   дети   зарплата   пандемия   профессия   работа   родители   экономика   
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Но она хотя бы оплачивается.

Китай до сих пор приходит в себя после пандемии Covid-19. На это накладывается замедление роста экономики, повышенная безработица, демографический перекос и дорогая ипотека.

Поэтому портрет молодого китайца сегодня: без работы, без собственного жилья, без жены и без будущего.

Таким его рисуют западные аналитики и с упоением рассказывают о неминуемом упадке Поднебесной. Страны, которая стала второй в мире по росту ВВП, вооружила огромную армию, наладила сеть дипломатических и бизнес-связей по всему земному шару и уже вовсю наступает на пятки одной всем известной державе. Так что оценки “мрачного будущего” Китая нужно делить на два, а то и на четыре.

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Но всё же проблемы есть. И довольно серьёзные.

Например, самые популярные хэштеги в китайских соцсетях: #FullTimeDaughter и #FullTimeSon (дочь на полный рабочий день, сын на полный рабочий день). Молодые люди и девушки не могут найти ни одной приличной должности, поэтому устраиваются “детьми на полный рабочий день” к своим родителям. Это не шутка, уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет, составляет 21,3%, - данные Национального бюро статистики. Есть среди таких “детей” и вполне взрослые персонажи:

Моя работа — проводить время с родителями — например, водить их в продуктовые магазины — и заниматься домашними делами, — рассказывает 37-летняя Чжан, — Кроме того, если мои родители захотят пойти куда-нибудь, я заранее планирую, вожу их по разным магазинам.

Я люблю готовить, готовлю для семьи с понедельника по пятницу. Родители дают мне деньги и не вмешиваются в мою жизнь. Я счатслива, — рассказывает о своей работе дочкой другая взрослая китаянка.


В общем “работа” состоит из готовки, уборки, хождения по магазинам и прогулок. Той же Чжан, сердобольные родители платят за это 8000 юаней в месяц (100 тыс. рублей). Это выше средней зп по Китаю, так что дама довольна.

Некоторые государственные СМИ Китая пытаются представить такую “работу” как “почтение к родителям”, но это лишь последствия безработицы, не более того.

В дело снова вступают западные аналитики - а именно Мао Сюйсинь, главный экономист Национального института экономических и социальных исследований в Англии. Он считает, что в последние годы молодые китайцы стали всё чаще подыскивать “халтурку” вместо нормальной работы. Потом появилось новомодное течение tang ping (в переводе с китайского "лежать ровно") - получать хоть какие-то деньги, но трудиться по минимуму. А теперь вот некоторые просто уселись на шею родителей.


Вероятно, всё не так уж и страшно. Страна полностью восстановится после пандемии, экономика наладится и молодые китайцы перестанут тянуть денежки с престарелых родителей. Их там больше миллиарда, так что деваться им некуда - придётся вкалывать.

Но тенденция интересная.

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Метки: COVID-19   Китай   безработица   дети   зарплата   пандемия   профессия   работа   родители   экономика   
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3  комментария
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8k
Влад 2 часа назад
а у нас про таких говорят-на шее у родителей сидят))
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27k
БамбарбияКиргуду 9 секунд назад
Источник: fishki.net.
Настоящий источник скрывают,или обычный издёжь для лайков?
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19k
Bill Час назад
Забавно что эту статью написал доцент из Сингапура. А отредактировали двое сотрудников NBC в Гонконге. Это всё что нужно знать о британской прессе. Завтра они таким же макаром напишут статью про КНДР.
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