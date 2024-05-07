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Российские работодатели стали проверять кандидатов с помощью гороскопов и проверять их на полиграфе

Российские работодатели стали проверять кандидатов с помощью гороскопов и проверять их на полиграфе

Автор:
07 мая 2024 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Собеседование   гадалка   зарплата   кандидаты   полиграф   работодатель   сотрудники   
1307
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А работникам увеличили зарплату. Но есть нюанс.

Работодатели всё чаще применяют «альтернативные» методы проверки соискателей на вакансии. Раньше проводили 1-2 собеседования, теперь - проверяют кандидатов на полиграфе и даже привлекают гадалок и астрологов. Если полиграф ещё можно хоть как-то объяснить (его используют для проверки соискателей на руководящую должность или с материальной ответственностью), то привлечение колдунов выглядит как-то странно.

У некоторых страх перед неопределённостью оказывается настолько силён, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы, - поясняет эксперт.

Но кроме этих «нововведений», есть и положительные моменты. Например, в некоторых городах кандидатам стали предлагать зарплату побольше.  В Ставрополе (плюс 19 процентов год к году), в Краснодаре (плюс 17 процентов), Барнауле (плюс 16 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 15 процентов) и Челябинске (плюс 14 процентов). Хотя скептики говорят, что: никакое это не увеличение, а обычная индексация на уровень инфляции - она слегка отличается от усреднённых цифр, которые называет ЦБ России. Да и рост зарплат есть далеко не во всех регионах и отраслях.

Кстати, о зарплате - как раз из Барнаула, где вроде бы стали платить больше. В сети появился пост одного из руководителей местного бизнеса. Он пожаловался, что «ситуация на рынке труда весьма неблагоприятная». Якобы соискатели «заелись» и стали более «привередливыми». И почему-то не хотят вкалывать за 25 тысяч рублей…

Видимо, этому директору придётся ещё долго искать сотрудников. Тут даже карты Таро не помогут.

Ну а в целом, эксперты ожидают в ближайшее время «революцию зарплат» на российском рынке труда. Люди уже не хотят получать за свой труд чуть больше прожиточного минимума и претендуют на адекватные деньги. А количество рабочих рук действительно сокращается - и всех приезжими заменить невозможно. Но это в теории. Скоро узнаем, как это будет выглядеть на практике.

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Метки: Собеседование   гадалка   зарплата   кандидаты   полиграф   работодатель   сотрудники   
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11  комментариев
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694
DuckTales Час назад
HR это главные вредители, которые только усложняют процесс поиска сотрудников .
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7k
hhwost 8 минут назад
за 300-500к в месяц я бы подумал. а так... к жопе себе полиграф подключите.
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29k
ПаганецЪ 19 минут назад
Гороскоп, полиграф... Что за полумеры? Надо пригласить какую-нибудь "матушку Ефросинью", которая "чуфырь-муфырь в 10550-том поколении". Вот это будет подход XXI века.
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9k
ишты 57 минут назад
Э-э-э, а каких он профессионалов за такие деньги ищет? Дворника на полставки? Вахтера 1/3 ? Заелся это "директор" этот, а не работники.
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74
uid-tfwhppoz ишты Полчаса назад
а ты в Барнауле - давно был?
работы там нет. в смысле совсем.
и да, зэпехи именно как тут озвучили.
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350
Влад Час назад
У нас на завод берут без всяких полиграфов. Если медкомиссию прошел(весьма условную),то можешь приступать к работе, несмотря на возраст,опыт,и образование..
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17k
Booka1a Час назад
я в Евросеть еще в начале нулевых устраивался, тоже на полиграфе проверяли
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62k
dima423 Час назад
Ну на полиграфе предположим не только что начали проверять...я помню лет 20 назад в мтс или евросеть, не помню, устраивался менеджером по открытию новых точек, и проходил полиграф)
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3k
Жирный бот Час назад
Ну да, сотрудников нету.. Работу сейчас потерять не страшно (ну кроме топ. должностей), т.к куча вакансий.. Ну а полиграф.. Там 99% тестов, отсечь людей связанных с криминалом и наркоманов..Никто не лезет в личную жизнь. Интересуют зависимости и были ли нарушения законов..
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9k
Alex Час назад
Можно еще паяльник в ж**пу пихать или утюг использовать )))
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2887 постов (2843 в горячем)

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