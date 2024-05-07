Российские работодатели стали проверять кандидатов с помощью гороскопов и проверять их на полиграфе

А работникам увеличили зарплату. Но есть нюанс.
Работодатели всё чаще применяют «альтернативные» методы проверки соискателей на вакансии. Раньше проводили 1-2 собеседования, теперь - проверяют кандидатов на полиграфе и даже привлекают гадалок и астрологов. Если полиграф ещё можно хоть как-то объяснить (его используют для проверки соискателей на руководящую должность или с материальной ответственностью), то привлечение колдунов выглядит как-то странно.
У некоторых страх перед неопределённостью оказывается настолько силён, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы, - поясняет эксперт.
Но кроме этих «нововведений», есть и положительные моменты. Например, в некоторых городах кандидатам стали предлагать зарплату побольше. В Ставрополе (плюс 19 процентов год к году), в Краснодаре (плюс 17 процентов), Барнауле (плюс 16 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 15 процентов) и Челябинске (плюс 14 процентов). Хотя скептики говорят, что: никакое это не увеличение, а обычная индексация на уровень инфляции - она слегка отличается от усреднённых цифр, которые называет ЦБ России. Да и рост зарплат есть далеко не во всех регионах и отраслях.
Кстати, о зарплате - как раз из Барнаула, где вроде бы стали платить больше. В сети появился пост одного из руководителей местного бизнеса. Он пожаловался, что «ситуация на рынке труда весьма неблагоприятная». Якобы соискатели «заелись» и стали более «привередливыми». И почему-то не хотят вкалывать за 25 тысяч рублей…
Видимо, этому директору придётся ещё долго искать сотрудников. Тут даже карты Таро не помогут.
Ну а в целом, эксперты ожидают в ближайшее время «революцию зарплат» на российском рынке труда. Люди уже не хотят получать за свой труд чуть больше прожиточного минимума и претендуют на адекватные деньги. А количество рабочих рук действительно сокращается - и всех приезжими заменить невозможно. Но это в теории. Скоро узнаем, как это будет выглядеть на практике.
Источник:
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работы там нет. в смысле совсем.
и да, зэпехи именно как тут озвучили.