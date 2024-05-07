Российские работодатели стали проверять кандидатов с помощью гороскопов и проверять их на полиграфе

Но кроме этих «нововведений», есть и положительные моменты. Например, в некоторых городах кандидатам стали предлагать зарплату побольше. В Ставрополе (плюс 19 процентов год к году), в Краснодаре (плюс 17 процентов), Барнауле (плюс 16 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 15 процентов) и Челябинске (плюс 14 процентов). Хотя скептики говорят, что: никакое это не увеличение, а обычная индексация на уровень инфляции - она слегка отличается от усреднённых цифр, которые называет ЦБ России. Да и рост зарплат есть далеко не во всех регионах и отраслях.

Кстати, о зарплате - как раз из Барнаула, где вроде бы стали платить больше. В сети появился пост одного из руководителей местного бизнеса. Он пожаловался, что «ситуация на рынке труда весьма неблагоприятная». Якобы соискатели «заелись» и стали более «привередливыми». И почему-то не хотят вкалывать за 25 тысяч рублей…