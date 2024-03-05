70-летний китаец делится секретом впечатляющей физической формы

Ещё в молодости Цзоу Хэпин совершал изнурительную пробежку в 5:30 утра, а затем отправлялся на работу. Сейчас ему 70 лет, и дедушка с идеальным прессом с легкостью покоряет горы.
"Жизнь заключается в беге, и самое главное - заниматься спортом, сохранять физическую форму и вести правильный образ жизни", - сказал Хэпин.
Любовь мужчины к бегу началась 45 лет назад, в 1979 году, когда он прочитал в журнале о пользе этого вида спорта.
Он начинал с бега в гору. Сейчас его режим включает подтягивания с отягощением, лазание по канату, стойки на руках и прыжки по ступеням от основания горы Геле до вершины (более 2500 ступеней).
Вот уже 40 лет уроженец города Чунцин не употребляет алкоголь и не курит, рано ложится спать.
Пользователи социальных сетей оценили физическую форму Цзоу:
"Не может быть, чтобы ему было 70, максимум 50".
"Да это же Человек-паук".
"Подобные упражнения очень полезны для гибкости и подвижности суставов. Это ключ к сохранению молодости тела".
Исследователи Университета Кентукки установили, что человек весом 70 кг может сжигать 633 калории в час, взбираясь на возвышенности с грузом в 20 кг. Занимаясь альпинизмом, тот же человек потратит 563 калории.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скорее всего - 50-55 максимум.
Как не занимайся, природу не обманешь, организм стареет.
А если заниматься спортом серьёзно, то стареет ещё быстрее.
У всех клеток тела есть определённый ресурс, также как например у ДВС, и если его крутить без меры износ идёт быстрее. Все настоящие долгожители ведут как правило очень спокойный образ жизни, без чрезмерных нагрузок и потрясений...
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