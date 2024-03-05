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70-летний китаец делится секретом впечатляющей физической формы

70-летний китаец делится секретом впечатляющей физической формы

Автор:
05 марта 2024 09:21
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Китай   Спорт   мужчина   секрет   физическая форма   
1288
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Ещё в молодости Цзоу Хэпин совершал изнурительную пробежку в 5:30 утра, а затем отправлялся на работу. Сейчас ему 70 лет, и дедушка с идеальным прессом с легкостью покоряет горы.

"Жизнь заключается в беге, и самое главное - заниматься спортом, сохранять физическую форму и вести правильный образ жизни", - сказал Хэпин.

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Любовь мужчины к бегу началась 45 лет назад, в 1979 году, когда он прочитал в журнале о пользе этого вида спорта.

Он начинал с бега в гору. Сейчас его режим включает подтягивания с отягощением, лазание по канату, стойки на руках и прыжки по ступеням от основания горы Геле до вершины (более 2500 ступеней).

Вот уже 40 лет уроженец города Чунцин не употребляет алкоголь и не курит, рано ложится спать.

Пользователи социальных сетей оценили физическую форму Цзоу:

"Не может быть, чтобы ему было 70, максимум 50".

"Да это же Человек-паук".

"Подобные упражнения очень полезны для гибкости и подвижности суставов. Это ключ к сохранению молодости тела".

Исследователи Университета Кентукки установили, что человек весом 70 кг может сжигать 633 калории в час, взбираясь на возвышенности с грузом в 20 кг. Занимаясь альпинизмом, тот же человек потратит 563 калории.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бег   Китай   Спорт   мужчина   секрет   физическая форма   
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12  комментариев
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11k
Billi_Bons Час назад
Хотел написать, что кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт, но не буду, заминусят ЗОЖ’ники.
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9k
vasilykopkov 12 минут назад
Что-то не верится насчет 70-ти лет.
Скорее всего - 50-55 максимум.
Как не занимайся, природу не обманешь, организм стареет.
А если заниматься спортом серьёзно, то стареет ещё быстрее.
У всех клеток тела есть определённый ресурс, также как например у ДВС, и если его крутить без меры износ идёт быстрее. Все настоящие долгожители ведут как правило очень спокойный образ жизни, без чрезмерных нагрузок и потрясений...
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2k
Igor Grishaev 19 минут назад
"Мужика принимают в Комунистическую партию и спрашивают:
- Если Партия прикажет курить бросите?
- Брошу, ответил мужик.
- А если Партия прикажет пить бросите?
- Брошу, задумавшись ответил мужик.
- А если Партия прикажет с женщинами бросите гулять?
- Брошу, дольше задумавшись ответил мужик.
- Ну и последний вопрос, если Партия прикажет жизнь отдадите?
- Отдам, не задумавшись ответил мужик.
- Даже не задумываясь ответили, а почему?
- А нафиг такая жизнь нужна"
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3k
u811 20 минут назад
Куда интересней, как так у него в 70 лет ни одного седого волоска. Наверное он и волосы натренировал...
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1k
kolobok263 Полчаса назад
но он всё равно умрёт....
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22k
Mike Miller 37 минут назад
Секрет.. никакого секрета. Просто нужен очень жесткий характер и соответствующая наследственность.
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873
Maxim Russo 41 минуту назад
"лучше один раз напиться живой крови чем триста лет питаться падалью"" (с)
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137
Без Паники Час назад
Зубы только вставить, цены не будет.
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35k
Korolev Час назад
Брюс Ли жив!..
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772
solosolovov Час назад
К чему эта инфа? А Черчилль сколько прожил? А Крамаров? Если Вы про внешний вид то сейчас пластика развита.
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772
solosolovov 2 часа назад
И че?
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