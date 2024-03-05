70-летний китаец делится секретом впечатляющей физической формы

Любовь мужчины к бегу началась 45 лет назад, в 1979 году, когда он прочитал в журнале о пользе этого вида спорта.

Он начинал с бега в гору. Сейчас его режим включает подтягивания с отягощением, лазание по канату, стойки на руках и прыжки по ступеням от основания горы Геле до вершины (более 2500 ступеней).