Минспорта Сомали выясняет кто отправил на престижные соревнования по бегу в Китае толстую спортсменку

Нет, это не соревнования по толканию ядра или метанию молота. Видео женского забега на 100 метров во время 31-й летней Всемирной Универсиады в китайском Чэнду завирусилось в соцсетях. Восторг публики вызвало выступление спортсменки из Сомали, которая ... никуда не спешила.
В китайском Чэнду стартовала XXXI Летняя Универсиада. Турнир несколько раз переносили из-за пандемии – сначала на 2022-й, затем на 2023-й. Международная федерация университетского спорта (FISU) технично вышла из ситуации, отправив соревнования в Китай, хотя в этом году турнир должен был принять Екатеринбург.
Соревнования легкоатлетов стартовали 1 августа, у них самая богатая программа – разыгрывалось 50 комплектов наград.
В первый день прошли квалификационные забеги на 100 м у женщин, во время которых зрителям особенно запомнилась спортсменка из Сомали. Она преодолела короткую дистанцию по 4-й дорожке за 21 секунду, в то время, как её соперницы управились за 12 сек.
Все дело в том, что Насро Абукар Али, на которую сделали ставку в её родной стрне, устроив ей пышные проводы на соревнования с участием посла Китая и генерального директора Министерства спорта Сомали, во время забега не особо куда-то торопилась, - пишет Спорт.ру.
Али, которой в следующем месяце исполнится 20 лет, бежала в третьем квалификационным забеге, и пока соперницы боролись за следующую стадию, размеренно преодолевала дистанцию.
Разумеется, она финишировала последней (6-й) и вообще показала худшее время из 50 участниц. Результат – 21,81 секунды. К слову, 25 спортсменок выбежали из 12 секунд.
Теперь девушку хейтят в соцсетях, называя "худшей спортсменкой в истории, участвовавшей в международных играх" и пишут, что она установила "рекорд по самому медленному финишу" в истории соревнований".
А Минспорта Сомали уже начало расследование относительно отправки за госсчёт в Китай столь бодипозитивной участницы. К слову, долго искать не пришлось. Уже стало известно, что спортсменка является племянницей президента Спортивной федерации Сомали.
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