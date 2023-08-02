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Минспорта Сомали выясняет кто отправил на престижные соревнования по бегу в Китае толстую спортсменку

Минспорта Сомали выясняет кто отправил на престижные соревнования по бегу в Китае толстую спортсменку

Автор:
02 августа 2023 23:57
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Китай   Спорт   коррупция   сомали   соревнования   толстая спортсменка   
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Нет, это не соревнования по толканию ядра или метанию молота. Видео женского забега на 100 метров во время 31-й летней Всемирной Универсиады в китайском Чэнду завирусилось в соцсетях. Восторг публики вызвало выступление спортсменки из Сомали, которая ... никуда не спешила.

В китайском Чэнду стартовала XXXI Летняя Универсиада. Турнир несколько раз переносили из-за пандемии – сначала на 2022-й, затем на 2023-й. Международная федерация университетского спорта (FISU) технично вышла из ситуации, отправив соревнования в Китай, хотя в этом году турнир должен был принять Екатеринбург.

Соревнования легкоатлетов стартовали 1 августа, у них самая богатая программа – разыгрывалось 50 комплектов наград.

В первый день прошли квалификационные забеги на 100 м у женщин, во время которых зрителям особенно запомнилась спортсменка из Сомали. Она преодолела короткую дистанцию по 4-й дорожке за 21 секунду, в то время, как её соперницы управились за 12 сек.

Все дело в том, что Насро Абукар Али, на которую сделали ставку в её родной стрне, устроив ей пышные проводы на соревнования с участием посла Китая и генерального директора Министерства спорта Сомали, во время забега не особо куда-то торопилась, - пишет Спорт.ру.

Али, которой в следующем месяце исполнится 20 лет, бежала в третьем квалификационным забеге, и пока соперницы боролись за следующую стадию, размеренно преодолевала дистанцию.

Разумеется, она финишировала последней (6-й) и вообще показала худшее время из 50 участниц. Результат – 21,81 секунды. К слову, 25 спортсменок выбежали из 12 секунд.

Теперь девушку хейтят в соцсетях, называя "худшей спортсменкой в истории, участвовавшей в международных играх" и пишут, что она установила "рекорд по самому медленному финишу" в истории соревнований".

А Минспорта Сомали уже начало расследование относительно отправки за госсчёт в Китай столь бодипозитивной участницы. К слову, долго искать не пришлось. Уже стало известно, что спортсменка является племянницей президента Спортивной федерации Сомали.

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Метки: Бег   Китай   Спорт   коррупция   сомали   соревнования   толстая спортсменка   
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Knives22 2 часа назад
Да ладно им, главное ведь участие.
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Viktor Полчаса назад
Ты смори, и в Сомали махровый непотизм есть!
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848
grigorenko vladislav Полчаса назад
- Следюший упражнений! Вах! Обруч крутим, да! Вакруг талия, да! - Учител! Манана обруч крутить не может! - Пачиму??? - Патамушта на неё обруч не налазит! - Вах! Манана, красавица! Иди домой! Не порти фигуру!
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11k
ScorpionDS 53 минуты назад
Ну как бы вина не девушки, а тех кто ее отправил на соревнования.
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Летучий Мыш 2 часа назад
Она не толстая, она бодипозитивная!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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