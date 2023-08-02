Минспорта Сомали выясняет кто отправил на престижные соревнования по бегу в Китае толстую спортсменку

В китайском Чэнду стартовала XXXI Летняя Универсиада. Турнир несколько раз переносили из-за пандемии – сначала на 2022-й, затем на 2023-й. Международная федерация университетского спорта (FISU) технично вышла из ситуации, отправив соревнования в Китай, хотя в этом году турнир должен был принять Екатеринбург.

Соревнования легкоатлетов стартовали 1 августа, у них самая богатая программа – разыгрывалось 50 комплектов наград.

В первый день прошли квалификационные забеги на 100 м у женщин, во время которых зрителям особенно запомнилась спортсменка из Сомали. Она преодолела короткую дистанцию по 4-й дорожке за 21 секунду, в то время, как её соперницы управились за 12 сек.