В Чехии украинский переселенец поссорился с женой и отомстил ей с помощью петарды

Семейные ссоры порой заканчиваются трагедиями для одного из супругов. В ярости благоверные творят всякую дичь.

К примеру, переселенец из Украины расправился со своей женой, уроженкой Молдовы, самым жестоким образом. Инцидент произошёл в общежитии города Кожлани. 36-летний мужчина сначала избил женщину, а затем взорвал петарду, которую поместил в её влагалище.

Затем девушку в тяжёлом состоянии сам привёз в больницу, но на вопросы врачей отвечал, что не знает, что с ней и почему у неё жестокое кровотечение и месиво в области малого таза. Дескать, возможно, она получила травмы из-за удара в живот. Медики не поверили украинцу и вызвали полицию.