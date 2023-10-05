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В Чехии украинский переселенец поссорился с женой и отомстил ей с помощью петарды

В Чехии украинский переселенец поссорился с женой и отомстил ей с помощью петарды

Автор:
05 октября 2023 11:13
Сообщество : Криминал
Метки: конфликт   месть   мигрант   переселенец   полиция   семейная разборка   ссора   чехия   
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Нюанс: петарду сверхразум вставил в вагину супруги, после чего поджёг.

Семейные ссоры порой заканчиваются трагедиями для одного из супругов. В ярости благоверные творят всякую дичь.


К примеру, переселенец из Украины расправился со своей женой, уроженкой Молдовы, самым жестоким образом. Инцидент произошёл в общежитии города Кожлани. 36-летний мужчина сначала избил женщину, а затем взорвал петарду, которую поместил в её влагалище.


Затем девушку в тяжёлом состоянии сам привёз в больницу, но на вопросы врачей отвечал, что не знает, что с ней и почему у неё жестокое кровотечение и месиво в области малого таза. Дескать, возможно, она получила травмы из-за удара в живот. Медики не поверили украинцу и вызвали полицию.

Правоохранители Пльзеньского края подтвердили факт произошедшего,сообщив, что помимо этого мужчины в инциденте принимали участие еще двое иностранцев. По данным некоторых СМИ, переселенец приревновал свою жену к другим мигрантам и решил наказать, но увлёкся.


В настоящий момент варвар арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция разбирается в деталях дела.


Известно, что покалеченная находится в очень тяжёлом состоянии, она госпитализирована, врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.



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Метки: конфликт   месть   мигрант   переселенец   полиция   семейная разборка   ссора   чехия   
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31  комментарий
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81
ruslan d 2 часа назад
Зачем его сажать ? Надо просто посадить на петарду ...
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23k
ЦСКА 6 минут назад
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23k
ЦСКА 8 минут назад
Если бы это сделал чех или русский, я бы удивился....А хохол-это закономерно! Бандеровский выродок, он выродок и в Чехии!
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35k
gfjhtgfjhf 14 минут назад
Сколько там было способов умерщвления людей (с особой жестокостью) у бандеровцев? Говорят, что около 100. Перед вами типичный селюк-бандеровец. Кто-то ещё не понял, какое, вна неньке, живёт население?
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2k
Сергей Викторович 21 минуту назад
тема повреждений не раскрыта
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2k
AVATAR 24 минуты назад
Сами впустили хохлов, а теперь недоумевают от того какую дичь они творят. Арабов наверно было недостаточно
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Каким же дегенератом надо быть, чтоб так жестоко обойтись с другим человеком.?
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671
partners74 Полчаса назад
Вот это вообще дно хохлодырых. х.уя.мерс ему в ж.опу и пусть летит , голубков европейских пугает
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22k
Valiko 45 минут назад
Укропия за последние 10 лет воспитала колоссальное количество мизантропов, фашистов и живодеров.
Запад уже давно понял каких им членов нато недоделанных дали на подселение, но "телевизер" упорно лепит чудовище из русских.
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1k
Aleksei 59 минут назад
ракету в жопу и на родину..какие нары?
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1k
Arti Час назад
Пиротехник какой ишштыы
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322
Михаил Час назад
Вот интересно, еще остались вменяемые украинцы или одни хохлы остались? Что-то они дичь какую то творят постоянно...
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322
Михаил speaktr-st 21 минуту назад
Кто хоть как то мог думать и была возможность походу свалили вовремя, а остальным настолько мозги засрали что реально ощущение что передается на генном уровне... ну или с пеленок воспитывают вливая мочу в голову...
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9k
Гомерчик Час назад
мда уж....
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15k
GROMOZEKA Час назад
Ты гляди какой бравый сапёр!
А чего неньку так далече захищает?
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18k
Shtoppi Час назад
садистские наклонности у каклов передаются на генетическом уровне, так же как и прочие психические расстройства, и скудоумие.
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1k
Илья Час назад
Какой затейник
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32k
Teodor 2 часа назад
Есть украинцы, а есть хохлы. Хохол может притворяться человеком, но не долго...
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4k
Горожанин 2 часа назад
Вся суть хохлонациста.
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56k
dima423 2 часа назад
Ну видео не интересное...я думал гораздо интереснее будет...))
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8k
Колорад 2 часа назад
Единственный случай не иносказательного применения слова "рспдрсло".
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Комментарий удален. Причина: трэш
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