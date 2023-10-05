Нюанс: петарду сверхразум вставил в вагину супруги, после чего поджёг.
Семейные ссоры порой заканчиваются трагедиями для одного из супругов. В ярости благоверные творят всякую дичь.
К примеру, переселенец из Украины расправился со своей женой, уроженкой Молдовы, самым жестоким образом. Инцидент произошёл в общежитии города Кожлани. 36-летний мужчина сначала избил женщину, а затем взорвал петарду, которую поместил в её влагалище.
Затем девушку в тяжёлом состоянии сам привёз в больницу, но на вопросы врачей отвечал, что не знает, что с ней и почему у неё жестокое кровотечение и месиво в области малого таза. Дескать, возможно, она получила травмы из-за удара в живот. Медики не поверили украинцу и вызвали полицию.
Правоохранители Пльзеньского края подтвердили факт произошедшего,сообщив, что помимо этого мужчины в инциденте принимали участие еще двое иностранцев. По данным некоторых СМИ, переселенец приревновал свою жену к другим мигрантам и решил наказать, но увлёкся.
В настоящий момент варвар арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция разбирается в деталях дела.
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Известно, что покалеченная находится в очень тяжёлом состоянии, она госпитализирована, врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.
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Запад уже давно понял каких им членов нато недоделанных дали на подселение, но "телевизер" упорно лепит чудовище из русских.
А чего неньку так далече захищает?