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На окраине Праги археологи обнаружили уникальное сооружение каменного века

На окраине Праги археологи обнаружили уникальное сооружение каменного века

Автор:
24 сентября 2022 11:12
Метки: археология   прага   раскопки   рондель   сооружение   чехия   
72
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Археологи исследуют 7000-летний так называемый кругляк (известный как «рондель» по-чешски) и монументальное сооружение, расположенное в районе Винорж на окраине Праги.
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Источник:

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Метки: археология   прага   раскопки   рондель   сооружение   чехия   
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