На окраине Праги археологи обнаружили уникальное сооружение каменного века

В 1991 году в Германии был найден самый ранний из известных ронделей, также соответствующий культуре накольчатой керамики. Названный Гозекским кругом, он имеет диаметр 246 футов (75 м), двойной деревянный частокол и три входа. Поскольку два входа соответствуют восходу и закату во время зимнего и летнего солнцестояния, одна из интерпретаций Гозекского круга состоит в том, что он функционировал как своего рода обсерватория или календарь, согласно исследованию 2012 года, опубликованному Американской антропологической ассоциацией в журнале Archaeological Papers.



Ржитки предпочел более общую интерпретацию структуры Виножа, отметив, что «рондель, вероятно, сочетает в себе несколько функций, наиболее важной из которых является социально-ритуальная», — сказал он Live Science. Вполне вероятно, что рондели были построены для собраний большого количества людей, возможно, в ознаменование событий, важных для них как сообщества, таких как обряды посвящения, астрономические явления или экономический обмен.



Учитывая, что у людей, которые строили рондели, для работы были только каменные инструменты, размеры этих ронделей весьма внушительны — чаще всего около 200 футов (60 м) в диаметре, или половина длины футбольного поля. Но мало что известно о самих людях, так как было найдено очень мало захоронений, которые могли бы предоставить больше информации об их жизни, протекавшей 7 тысячелетий назад.



После 3-х столетий популярности, около 4600 г. до н.э. рондели внезапно исчезли из археологических источников. Археологи до сих пор не знают, почему рондели были заброшены. Но, учитывая, что более четверти всех найденных на сегодняшний день ронделей находятся в Чешской Республике, будущие исследования, подобные раскопкам в Виноже, могут в конечном итоге помочь разгадать их тайну.