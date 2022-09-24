На окраине Праги археологи обнаружили уникальное сооружение каменного века

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Археологи исследуют 7000-летний так называемый кругляк (известный как «рондель» по-чешски) и монументальное сооружение, расположенное в районе Винорж на окраине Праги.
Вид с воздуха на рондель Винож недалеко от Праги с тремя отдельными входами
Археологи, проводящие раскопки недалеко от Праги, обнаружили остатки сооружения каменного века, которое старше Стоунхенджа и даже египетских пирамид: загадочный комплекс, известный как рондель. Почти 7000 лет назад, в эпоху позднего неолита, или нового каменного века, в этом круглом строении могло собираться местное фермерское сообщество, хотя его истинное назначение неизвестно.
Выкопанная круглая фигура достаточно большая — около 180 футов (55 метров) в диаметре, или примерно столько же, сколько высота Пизанской башни. И хотя «слишком рано что-то говорить о людях, которые построили этот рондель», ясно, что они были частью культуры накольчатой керамики, которая процветала между 4900 г. до н.э. и 4400 г. до н.э., сообщил Live Science в электронном письме Ярослав Ржитки (Jaroslav Řídký), представитель Института археологии Чешской академии наук (IAP) и эксперт по ронделям в Чешской Республике.
Выкопанная круглая фигура достаточно большая — около 180 футов (55 метров) в диаметре, или примерно столько же, сколько высота Пизанской башни. И хотя «слишком рано что-то говорить о людях, которые построили этот рондель», ясно, что они были частью культуры накольчатой керамики, которая процветала между 4900 г. до н.э. и 4400 г. до н.э., сообщил Live Science в электронном письме Ярослав Ржитки (Jaroslav Řídký), представитель Института археологии Чешской академии наук (IAP) и эксперт по ронделям в Чешской Республике.
Археологи работают на раскопках ронделя каменного века
Мирослав Краус (Miroslav Kraus), руководитель раскопок ронделя в районе Винож от имени IAP, сказал, что обнаружение структуры может дать им ключ к пониманию использования здания. Впервые исследователи узнали о существовании Виножского круга в 1980-х годах, когда строители прокладывали газо- и водопроводные трубы, сообщает Radio Prague International, однако нынешние раскопки впервые выявили всю конструкцию целиком. По словам Ржитки, на данный момент его команда в засыпанной канаве обнаружила фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия.
Углеродное датирование органических остатков из этого места может помочь команде точно определить дату строительства сооружения и, возможно, связать его с неолитическим поселением, обнаруженным поблизости.
По словам Ржитки, люди, которые изготавливали изделия из накольчатой керамики, известны созданием других ронделей в Богемском регионе Чешской Республики. Их оседлые фермерские деревни, расположенные на пересечении современной Польши, восточной Германии и северной Чехии, состояли из нескольких длинных домов, которые представляли собой большие прямоугольные строения, вмещавшие от 20 до 30 человек в каждом. Но «знания о строительстве ронделей пересекают границы нескольких археологических культур», — отметил Ржитки. «Разные общины строили рондели по всей Центральной Европе».
Углеродное датирование органических остатков из этого места может помочь команде точно определить дату строительства сооружения и, возможно, связать его с неолитическим поселением, обнаруженным поблизости.
По словам Ржитки, люди, которые изготавливали изделия из накольчатой керамики, известны созданием других ронделей в Богемском регионе Чешской Республики. Их оседлые фермерские деревни, расположенные на пересечении современной Польши, восточной Германии и северной Чехии, состояли из нескольких длинных домов, которые представляли собой большие прямоугольные строения, вмещавшие от 20 до 30 человек в каждом. Но «знания о строительстве ронделей пересекают границы нескольких археологических культур», — отметил Ржитки. «Разные общины строили рондели по всей Центральной Европе».
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Стенка траншеи, показывающая стратиграфию (различные слои) раскопок
Рондели не были хорошо известными древними объектами до тех пор, пока несколько десятилетий назад ключевой частью набора археологических инструментов не стала воздушная и беспилотная съёмка. Но теперь археологи знают, что «рондели являются старейшими архитектурными сооружениями во всей Европе», — сказал ранее в этом году Radio Prague International Ржитки.
Если смотреть сверху, рондели состоят из одной или нескольких широких круглых канав с несколькими промежутками, которые служили входами. По сообщению Radio Prague International, внутренняя часть каждого ронделя, вероятно, была облицована деревянными столбами, возможно, залепленными грязью. Сотни таких круглых земляных сооружений были найдены по всей Центральной Европе, но все они датируются периодом всего в два или три столетия. И хотя их популярность в позднем неолите очевидна, их функция всё ещё остаётся под вопросом.
Если смотреть сверху, рондели состоят из одной или нескольких широких круглых канав с несколькими промежутками, которые служили входами. По сообщению Radio Prague International, внутренняя часть каждого ронделя, вероятно, была облицована деревянными столбами, возможно, залепленными грязью. Сотни таких круглых земляных сооружений были найдены по всей Центральной Европе, но все они датируются периодом всего в два или три столетия. И хотя их популярность в позднем неолите очевидна, их функция всё ещё остаётся под вопросом.
В 1991 году в Германии был найден самый ранний из известных ронделей, также соответствующий культуре накольчатой керамики. Названный Гозекским кругом, он имеет диаметр 246 футов (75 м), двойной деревянный частокол и три входа. Поскольку два входа соответствуют восходу и закату во время зимнего и летнего солнцестояния, одна из интерпретаций Гозекского круга состоит в том, что он функционировал как своего рода обсерватория или календарь, согласно исследованию 2012 года, опубликованному Американской антропологической ассоциацией в журнале Archaeological Papers.
Ржитки предпочел более общую интерпретацию структуры Виножа, отметив, что «рондель, вероятно, сочетает в себе несколько функций, наиболее важной из которых является социально-ритуальная», — сказал он Live Science. Вполне вероятно, что рондели были построены для собраний большого количества людей, возможно, в ознаменование событий, важных для них как сообщества, таких как обряды посвящения, астрономические явления или экономический обмен.
Учитывая, что у людей, которые строили рондели, для работы были только каменные инструменты, размеры этих ронделей весьма внушительны — чаще всего около 200 футов (60 м) в диаметре, или половина длины футбольного поля. Но мало что известно о самих людях, так как было найдено очень мало захоронений, которые могли бы предоставить больше информации об их жизни, протекавшей 7 тысячелетий назад.
После 3-х столетий популярности, около 4600 г. до н.э. рондели внезапно исчезли из археологических источников. Археологи до сих пор не знают, почему рондели были заброшены. Но, учитывая, что более четверти всех найденных на сегодняшний день ронделей находятся в Чешской Республике, будущие исследования, подобные раскопкам в Виноже, могут в конечном итоге помочь разгадать их тайну.
Ржитки предпочел более общую интерпретацию структуры Виножа, отметив, что «рондель, вероятно, сочетает в себе несколько функций, наиболее важной из которых является социально-ритуальная», — сказал он Live Science. Вполне вероятно, что рондели были построены для собраний большого количества людей, возможно, в ознаменование событий, важных для них как сообщества, таких как обряды посвящения, астрономические явления или экономический обмен.
Учитывая, что у людей, которые строили рондели, для работы были только каменные инструменты, размеры этих ронделей весьма внушительны — чаще всего около 200 футов (60 м) в диаметре, или половина длины футбольного поля. Но мало что известно о самих людях, так как было найдено очень мало захоронений, которые могли бы предоставить больше информации об их жизни, протекавшей 7 тысячелетий назад.
После 3-х столетий популярности, около 4600 г. до н.э. рондели внезапно исчезли из археологических источников. Археологи до сих пор не знают, почему рондели были заброшены. Но, учитывая, что более четверти всех найденных на сегодняшний день ронделей находятся в Чешской Республике, будущие исследования, подобные раскопкам в Виноже, могут в конечном итоге помочь разгадать их тайну.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: археология прага раскопки рондель сооружение чехия
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