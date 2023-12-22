13 отличных фильмов, в которых главными героями являются плохие парни

Если до этого ДиКаприо играл гениального мошенника, то теперь слабохарактерного и зависимого от дяди преступника, от которого может свести челюсть (ещё и потому, что актёр не расстаётся с этим выражением лица). Самая свежая работа Мартина Скорсезе. Кстати, в 2013 году он снял ещё один фильм с этим же актёром в роли мошенника — «Волк с Уолл-стрит».