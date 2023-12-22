13 отличных фильмов, в которых главными героями являются плохие парни

Существует распространённое мнение, что история всегда должна заканчиваться счастливым концом, а достичь его должен положительный персонаж с исключительными качествами. Но некоторые режиссёры считают иначе и снимают фильмы, в которых именно злодеи становятся центром внимания.
Это могут быть биографические фильмы о реальных преступниках, детективные триллеры или чёрная комедия. Выбор достаточно большой, и мы понимаем, что не все кинокартины могли войти в этот список. Но вышедшие в этом году фильмы Дэвида Финчера и Мартина Скорсезе вдохновили нас вспомнить другие примечательные киноистории о «плохих парнях».
Один из последних фильмов Квентина Тарантино. Бандиты и охотники за головами встречаются лицом к лицу, и от них мы, конечно, не ожидаем душевных бесед за чашкой чая. Но даже шериф, который должен быть лицом правосудия, оказывается расистом.
Фильм Майкла Манна об американском преступнике Джоне Диллинджере, которого сыграл Джонни Депп.
Детективный триллер Дэвида Финчера о супружеской паре, которая переживает настолько плохие времена, что доходит до убийств.
Ещё один триллер от Дэвида Финчера о том, как опасно переходить дорогу профессиональному убийце.
Фильм Артура Пенна об известных американских грабителях получил два «Оскара»: за лучшую операторскую работу и женскую роль второго плана (Эстелл Парсонс).
Фильм Стивена Спилберга о реально существовавшем гениальном мошеннике Фрэнке Абигнейле.
Триллер Ларса фон Триера о серийном убийце, который в течение 12 лет безнаказанно совершал убийства. Особенная композиция и отсылки на «Божественную комедию» Данте держат в напряжении на протяжении всего фильма, несмотря на то, что мы знаем преступника в лицо.
Несмотря на жанр чёрной комедии, мы не можем упустить из виду, что призрак-«биоэкзорцист» Битлджус тот ещё негодяй, пользующийся своей харизмой и нахальством, чтобы извлечь выгоду из неспокойных покойников и несовершеннолетних живых. Этот фильм Тима Бертона вскоре получит продолжение.
Ещё один фильм о паре преступников, который является сатирой на СМИ, использующих насилие как средство повышения рейтингов. Одним из авторов сценария является Квентин Тарантино, а режиссёром Оливер Стоун. Картина получила две награды на Венецианском кинофестивале: специальный приз жюри и Премию Пазинетти за лучшую женскую роль (Джульетт Льюис).
В фильме Николаса Рефна Том Харди играет знаменитого своей жестокостью реального британского преступника Чарльза Бронсона. В тюрьме он провёл почти всю свою жизнь, преимущественно в карцере.
Та самая часть «Звёздных войн», в которой Энакин становится Дартом Вейдером. Режиссёр и сценарист картины Джордж Лукас.
В группу преступников, намеревающихся совершить крупное ограбление, внедряется полицейский. Эта жёсткая игра под прикрытием приводит к тому, что и плохие, и «хорошие» парни переубивали друг друга. Первый полнометражный фильм Тарантино, в котором он был режиссёром, сценаристом и актёром.
Если до этого ДиКаприо играл гениального мошенника, то теперь слабохарактерного и зависимого от дяди преступника, от которого может свести челюсть (ещё и потому, что актёр не расстаётся с этим выражением лица). Самая свежая работа Мартина Скорсезе. Кстати, в 2013 году он снял ещё один фильм с этим же актёром в роли мошенника — «Волк с Уолл-стрит».
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