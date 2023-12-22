FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12385 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
13 отличных фильмов, в которых главными героями являются плохие парни

13 отличных фильмов, в которых главными героями являются плохие парни

Автор:
22 декабря 2023 08:47
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   плохой герой   съемка   факты   фильм   фото   
1286
14

Существует распространённое мнение, что история всегда должна заканчиваться счастливым концом, а достичь его должен положительный персонаж с исключительными качествами. Но некоторые режиссёры считают иначе и снимают фильмы, в которых именно злодеи становятся центром внимания.

Это могут быть биографические фильмы о реальных преступниках, детективные триллеры или чёрная комедия. Выбор достаточно большой, и мы понимаем, что не все кинокартины могли войти в этот список. Но вышедшие в этом году фильмы Дэвида Финчера и Мартина Скорсезе вдохновили нас вспомнить другие примечательные киноистории о «плохих парнях».

×
×

Один из последних фильмов Квентина Тарантино. Бандиты и охотники за головами встречаются лицом к лицу, и от них мы, конечно, не ожидаем душевных бесед за чашкой чая. Но даже шериф, который должен быть лицом правосудия, оказывается расистом.

Фильм Майкла Манна об американском преступнике Джоне Диллинджере, которого сыграл Джонни Депп.

Детективный триллер Дэвида Финчера о супружеской паре, которая переживает настолько плохие времена, что доходит до убийств.

Ещё один триллер от Дэвида Финчера о том, как опасно переходить дорогу профессиональному убийце.

Фильм Артура Пенна об известных американских грабителях получил два «Оскара»: за лучшую операторскую работу и женскую роль второго плана (Эстелл Парсонс).

Фильм Стивена Спилберга о реально существовавшем гениальном мошеннике Фрэнке Абигнейле.

Триллер Ларса фон Триера о серийном убийце, который в течение 12 лет безнаказанно совершал убийства. Особенная композиция и отсылки на «Божественную комедию» Данте держат в напряжении на протяжении всего фильма, несмотря на то, что мы знаем преступника в лицо.

Несмотря на жанр чёрной комедии, мы не можем упустить из виду, что призрак-«биоэкзорцист» Битлджус тот ещё негодяй, пользующийся своей харизмой и нахальством, чтобы извлечь выгоду из неспокойных покойников и несовершеннолетних живых. Этот фильм Тима Бертона вскоре получит продолжение.

Ещё один фильм о паре преступников, который является сатирой на СМИ, использующих насилие как средство повышения рейтингов. Одним из авторов сценария является Квентин Тарантино, а режиссёром Оливер Стоун. Картина получила две награды на Венецианском кинофестивале: специальный приз жюри и Премию Пазинетти за лучшую женскую роль (Джульетт Льюис).

В фильме Николаса Рефна Том Харди играет знаменитого своей жестокостью реального британского преступника Чарльза Бронсона. В тюрьме он провёл почти всю свою жизнь, преимущественно в карцере.

Та самая часть «Звёздных войн», в которой Энакин становится Дартом Вейдером. Режиссёр и сценарист картины Джордж Лукас.

В группу преступников, намеревающихся совершить крупное ограбление, внедряется полицейский. Эта жёсткая игра под прикрытием приводит к тому, что и плохие, и «хорошие» парни переубивали друг друга. Первый полнометражный фильм Тарантино, в котором он был режиссёром, сценаристом и актёром.

Если до этого ДиКаприо играл гениального мошенника, то теперь слабохарактерного и зависимого от дяди преступника, от которого может свести челюсть (ещё и потому, что актёр не расстаётся с этим выражением лица). Самая свежая работа Мартина Скорсезе. Кстати, в 2013 году он снял ещё один фильм с этим же актёром в роли мошенника — «Волк с Уолл-стрит».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   плохой герой   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Copycat 56 минут назад
9 ярдов как по мне тоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikolay 22 минуты назад
А "Крестный отец" почему забыт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр Полчаса назад
От заката до рассвета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita 36 минут назад
А как же ж Риддик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья 47 минут назад
Убийца 2023? Вы серьёзно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 48 минут назад
Счастливое число Слевина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
goshan_hmc 52 минуты назад
Шакал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389071



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
«Давайте негромко, давайте вполголоса…»
«Давайте негромко, давайте вполголоса…»
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#люди#кино#фильм#забавно#полиция#авто аварии#собака
#животные#Прикол#автомир#Юмор#США#подборка#природа#аварии#Ynews#история
#в мире#машина#интересно#интересное#Автовсячина#ДТП#Россия#дети#новый год#кот
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный сокол" Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный сокол" 10 интересных фактов о фильме "Богатенький Ричи" 10 интересных фактов о фильме "Богатенький Ричи" 11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра 11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра 22 неизвестных факта о фильме «Троя» 22 неизвестных факта о фильме «Троя» Как снимали сериал "Альф": кадры со съемок и 12 интересных фактов о сериале Как снимали сериал "Альф": кадры со съемок и 12 интересных фактов о сериале

На что жалуетесь?

Вернуться