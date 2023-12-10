Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Классика своего жанра, комедия с Биллом Мюрреем сегодня считается одним из лучших фильмов 1990-х годов. Предлагаю вашему вниманию несколько любопытных вещей об этом фильме, надеюсь, вам не покажется, что вы это уже читали.
1. Действия фильма разворачиваются в Пенсильванском городке Панксатони, но съемки фильма проходили в Вудстоке. Для справки, расстояние между этими городами составляет в районе 950 километров. Но это вовсе не помешало городку Панксатони стать туристическим центром после успеха картины.
Это, кстати, очень не понравилось жителям Вудстока, ведь к ним в город никто не приезжал, чтобы посетить места съемок фильма, в том числе и магазины с заведениями. Не помогло и то, что власти развесили по городу таблички, напоминающие о съемках фильма. Взять хотя бы табличку, которую положили на том месте, где Фил провалился ногой в глубокую лужу.
А магазин хозтоваров Ллойда, который фигурирует в фильме, и вовсе подал на студию в суд из-за того, что его бизнес не поднялся после успеха фильма. К слову, в иск был отклонен.
2. В сцене, где Фил Коннорс настолько отчаялся, что стал просто обжираться всем чем только можно, актеру было предоставлено ведро, чтобы он сбрасывал туда еду после команды "Стоп! Снято!". Но Билл Мюррей решил, что так нельзя, поэтому самоотверженно съел всё, что от него требовалось. В итоге ему стало настолько плохо, что пришлось обращаться за помощью к медикам.
3. Режиссер Гарольд Рамис специально решил сделать фильм, который будет касаться малоизвестного на тот момент праздника "День сурка", так как по его мнению он забавный и при этом никак не связан с религией или политикой. Да и никто до него на эту тему фильмов не снимал.
4. Несмотря на то, что действия фильма разворачиваются 2 февраля, основные съемки фильма проходили весной. И если в начале актерам было холодно, то подом было уже наоборот жарко. Мало того, что актерам было жарко ходить в теплую погоду в зимней одежде, так еще же и была проблема со снегом, которого в это время года нет. Поэтому приходилось прибегать к помощи искусственного снега.
5. Сцену, где Рита засыпает рядом с Филом, пока тот читает ей книгу, была придумана самим Биллом Мюрреем, и он попросил Рамиса включить ее в фильм.
Дело в том, что на тот момент Билл Мюррей только развелся с женой, из-за чего был сильно подавлен. А эта сцена была отсылкой на его первую ночь с женой после свадьбы, когда та перебрала с шампанским и заснула в кровати в обнимку с новоиспеченным мужем, пока Билл читал ей книгу вслух.
6. Песня "I Got you babe", под которую Фил просыпается каждый день, была выбрана еще на этапе написания сценария. Вся суть в том, что в песне есть момент, как будто она заканчивается, но потом все начинается снова.
7. Сурок, которого похищает Фил Коннорс, трижды укусил Билла Мюррея во время съемок. Причем, в третий раз сурок настолько сильно укусил актера, что тому пришлось вызывать медика и ставить укол от бешенства.
8. Кстати, режиссер Гарольд Рамис сами сыграл в фильме небольшую роль. Конкретно, вы могли увидеть в роль врача-невролога, который говорит Филу, что с ним все в порядке.
9. На главную роль Фила Коннорса претендовали такие актеры как Стив Мартин и Джон Траволта. Но режиссер Гарольд Рамис посчитал, что они слишком милые для этой роли. А вот Билл Мюррей идеально вписывался в эту роль, тем более, что они с Рамисом уже работали вместе в фильме "Охотники за приведениями". Причем, Гарольд Рамис сыграл в фильме Игона, тогда как Билл Мюррей - Питера.
Хотя, всё же Билл Мюррей был не главным претендентом на это роль. Изначально она была предложена Тому Хэнксу, но он сам отказался, сказав, что он запомнился зрителям именно как хороший парень, поэтому они бы не смогли ощутить удовольствия от его трансформации из ворчливого метеоролога в хорошего парня.
У меня на канале есть отдельная статья о том, как снимали фильм "Охотники за приведениями" (1984). Рекомендую вам почитать ее.
10. По сюжету сладкий вермут - это любимый напиток Риты. На самом деле этот напиток был выбран неслучайно. Сладкий вермут - это любимый напиток жены режиссера Гарольда Рамиса.
11. Билл Мюррей был весьма своенравным человеком. Он перебивал режиссера, уходил как только оканчивался рабочий день (даже если сцена не была доснята), но при этом мог опоздать на съемки. Гарольд Рамис порекомендовал ему нанять личного ассистента, чтобы тот мог контролировать его график. И Билл это сделал, но нанял он себе глухонемого ассистента, на зная при этом языка жестов.
Это сильно раздражало его друга и режиссера Гарольда Рамиса. Но "вишенкой на торте" стали постоянные ночные звонки от Мюррея Рамису с целью внести какие-то правки и все в этом духе. В итоге, после окончания съемок друзья окончательно рассорились и с тех пор они так и не помирились. Ну а в 2014 году не стало и самого Гарольда Рамиса.
Тем не менее в первый же съемочный день Билл Мюррей скупил всю выпечку в местной пекарне и раздал ее людям, которые пришли посмотреть на съемочный процесс.
12. После успеха фильма создатели стали задумываться о съемках второй части. По задумке, фильм должен был стать прямым продолжением оригинала и даже начинаться с того же самого момента, а именно третьего февраля. Но только на сей рас во временную петлю должна была попасть Рита, роль которой сыграла Энди МакДауэлл. Но в итоге дальше идеи дело не пошло.
13. Изначально создатели думали над тем, должны ли были главные герои заняться интимом или всё же нет. Но после многочасового совещания было решено оставить героев в одежде, намекая на то ,что они просто уснули.
14. Если подсчитать все дни, показанные в фильме, то получится, что Фил Коннорс провел во временной петле по разным подсчетам от 34 до 42 дней. Но на деле он мог прожить один день на протяжение 10 лет. Всё таки стоит учесть, что он профессионально научился играть на пианино и вырезать фигуры изо льда.
Как признавался сам Гарольд Рамис, по изначальной задумке Фил Коннорс должен был провести в такой петле 10 тысяч лет.
15. При бюджете в 14,6 миллионов долларов фильм "День сурка" собрал в мировом прокате 70,9 миллионов, что сделало его кассово-успешным.
16. Помните как перед сном Фил ломает карандаш и на следующий день обнаруживает его целым? Изначально эта сцена должна была быть более масштабной. Конкретно, Фил должен был разгромить всю комнату и даже побрить себя наголо, после чего сцена плавно переходила в нормальное состояние, где комната убрана, а Фил снова с волосами.
17. Радиочасы "Panasonic RC-6025", которые каждый день будили Фила в 6.00, никак не хотели разбиваться, как бы Фил не пытался их сломать. В итоге, чтобы придать часам раздолбанный вид, по ним пришлось вдарить молотком.
18. В 2014 году вышел фантастический боевик "Грань будущего" с Томом Крузом в главной роли. Создатели картины не скрывали, что во время съемок они вдохновлялись такими фильмами как "День сурка" и "Звездный десант".
В качестве отсылки к фильму "День сурка" была взята не только сама идея проживания одного и того же дня, но и имя главной героини. В обоих фильмах женщин зовут Рита.
19. Кафе "Тип Топ", где постоянно ел главный герой, это декорация. В реальности такого заведения не существовало. Но после окончания съемок декорацию не стали разбирать, а сделали из него настоящее кафе "Тип Топ" для привлечения туристов. Правда, сейчас этого кафе там уже нет. На его месте построили самый обычный "Starbucks".
20. Надоедливого страхового агента Неда, который встречает Фила, сыграл актер Стивен Тоболовски. Гаррольд Рамис взял его на эту роль только потому, что посчитал, что он действительно показался ему самым надоедливым во время проб.
21. Помните городского чиновника, который проводил празднование Дня Сурка? На самом деле это родной брат Билла Мюррея - Брайан Дойл Мюррей.
22. 2 февраля 2020 года в интернете появился рекламный ролик автомобиля Jeep. По сюжету ролика старый Фил Коннорс снова просыпается каждый день в 6 утра и выкрадывает сурка. По мимо него в ролике снялся его брат Брайан Дойл Мюррей в роли все того же чиновника, а также Стивен Тоболовски в роли приставучего Неда.
Источник:
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Ха-ха-ха. Надо было подавать на влястей города Панксатони - за недобросовестную конкуренцию))