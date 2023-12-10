Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

А магазин хозтоваров Ллойда, который фигурирует в фильме, и вовсе подал на студию в суд из-за того, что его бизнес не поднялся после успеха фильма. К слову, в иск был отклонен.

2. В сцене, где Фил Коннорс настолько отчаялся, что стал просто обжираться всем чем только можно, актеру было предоставлено ведро, чтобы он сбрасывал туда еду после команды "Стоп! Снято!". Но Билл Мюррей решил, что так нельзя, поэтому самоотверженно съел всё, что от него требовалось. В итоге ему стало настолько плохо, что пришлось обращаться за помощью к медикам.

3. Режиссер Гарольд Рамис специально решил сделать фильм, который будет касаться малоизвестного на тот момент праздника "День сурка", так как по его мнению он забавный и при этом никак не связан с религией или политикой. Да и никто до него на эту тему фильмов не снимал.