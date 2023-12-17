Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный сокол"

Лично для меня данный фильм-сказка входит в пятерку лучших сказочных фильмов советского периода.





А в этой публикации давайте поговорим про факты, связанные со съемками фильма.





Может быть, что-то вас удивит, а может быть не очень.





Факты о фильме "Финист - Ясный сокол":

1. Подготовку к съемкам и подбор актеров осуществил Александр Роу. Он и должен быть режиссером. Но Александра Роу скончался перед самым началом съемок.





2. Фильм был снят учеником Александра Роу Геннадием Васильевым. Фильм получился в "стиле Роу" благодаря тому, что Геннадий Васильев осуществлял съемку на основе альбома, созданного Александром Роу.





3. Съемки фильма проходили в нескольких старинных русских городах - в Звенигороде, Суздале, Владимире. Часть ландшафтов была снята в Ялте.