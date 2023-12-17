Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный сокол"

В 1975 году был снят сказочный фильм под названием "Финист - Ясный сокол". Просто удивительная сказка, в которой переплелись как народный фольклор, так и выдумка создателей этого фильма.
Лично для меня данный фильм-сказка входит в пятерку лучших сказочных фильмов советского периода.
А в этой публикации давайте поговорим про факты, связанные со съемками фильма.
Может быть, что-то вас удивит, а может быть не очень.
Факты о фильме "Финист - Ясный сокол":
1. Подготовку к съемкам и подбор актеров осуществил Александр Роу. Он и должен быть режиссером. Но Александра Роу скончался перед самым началом съемок.
2. Фильм был снят учеником Александра Роу Геннадием Васильевым. Фильм получился в "стиле Роу" благодаря тому, что Геннадий Васильев осуществлял съемку на основе альбома, созданного Александром Роу.
3. Съемки фильма проходили в нескольких старинных русских городах - в Звенигороде, Суздале, Владимире. Часть ландшафтов была снята в Ялте.
4. Некоторые сцены снимались в Москве-реке и на берегу.
5. Во время съемок "в бане" Михаил Пуговкин был вынужден сидеть в холодном помещении, так как это была лишь картонная декорация. Вместо пара использовали театральный дым. У Пуговкина обострился радикулит, а потому ассистенты грели ему воду, чтобы актер хоть немного согрелся.
6. По сценарию Михаилу Пуговкину еще предстояло сидеть в реке и играть в шахматы. Актер взмолился - "Пощадите! У меня радикулит!". Тогда придумали для воеводы плот.
7. Во время съемок случилось трагическое происшествие. Актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший роль Финиста, упал с конем с высокого берега. При падении он повредил позвоночник. Как говорили очевидцы - актер чудом вообще остался жив. Полученная травма долго беспокоила его после съемок.
8. Также на съемочной площадке могло случиться еще одно неприятное происшествие. Алый плащ Финиста чуть не затащило в ветродув вместе с актером. К счастью, Вячеслав Воскресенский вовремя успел его отстегнуть.
9. Ставка малоизвестного на то время Вячеслава Воскресенского за один съемочный день составляла 16 рублей 50 копеек. Михаил Пуговкин получал за съемочный день 30 рублей.
10. Во время время перерыва между съемками Вячеслав Воскресенский любил порыбачить в реке. Как-то однажды во время рыбалки его кто-то окликнул - "Клюет?". "Да пошел ты!" - ответил Воскресенский. Оказалось, это к нему подошел Георгий Вицин. Обоим актерам стало неудобно, так как один - послал, а второго - послали.
11. Однажды у Вячеслава Воскресенского и Михаила Пуговкин состоялся разговор. Начинающий актер попытался узнать у мастера, зачем он соглашается даже на такие маленькие роли. На это Михаил Пуговкин ответил, что если он будет отказываться, то его перестанут приглашать, так как даже на маленькие роли легко найти другого актера.
12. В СССР фильм вышел перед самым наступлением 1976 года. В ГДР фильм был показан спустя лишь полгода.
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Для 197* годов таких зарплат даже у космонавтов не было. Тем более за 1 день.
Я вот Яшу-писаря , царя, горемычного подкаблучника и старушек веселушек помню .