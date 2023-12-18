22 неизвестных факта о фильме «Троя»

3. Вольфганг Петерсен не хотел появления в кадре Елены. Режиссёр считал, что этот образ должен остаться сказкой, но продюсеры и кинокомпания настояли на обратном. Тогда Петерсен взял в группу малоизвестную немецкую актрису Диану Крюгер. Она же дублировала свою роль в немецкой озвучке.

4. Кстати, Петерсен согласился снимать фильм отчасти из-за того, что в конце 90-х отказался от «Гладиатора» и с тех пор кусал локти и вынашивал план вернуться к античной исторической теме.

5. Недавно пересматривая «Трою», я поймал себя на мысли, что где-то Боагриуса я уже видел. Ах, ну да, это же Риктус Эректус из «Безумный Макс: Дорога ярости». Точнее, это австралиец Нейтан Джонс, бывший пауэрлифтер и рестлер.