22 неизвестных факта о фильме «Троя»

Троя представляет из себя один из самых масштабных "исторических" фильмов 21 века.
1. Брэд Питт, исполнивший роль Ахиллеса, в самом конце съёмок повредил ахиллово сухожилие. Сразу за этим ураганом сдуло декорации Трои, съёмки перенесли на три месяца, а у Питта появилось время восстановиться для участия в поединке Гектора и Ахиллеса. Просто совпадения…
2. Внимательно присмотритесь к этому поединку. Говорят, что Брэд Питт и Эрик Бана (настоящая фамилия Банадинович) заключили договор: слабый удар стоит $50, сильный - $100. В итоге Питт оказался в долгу на $750.
3. Вольфганг Петерсен не хотел появления в кадре Елены. Режиссёр считал, что этот образ должен остаться сказкой, но продюсеры и кинокомпания настояли на обратном. Тогда Петерсен взял в группу малоизвестную немецкую актрису Диану Крюгер. Она же дублировала свою роль в немецкой озвучке.
4. Кстати, Петерсен согласился снимать фильм отчасти из-за того, что в конце 90-х отказался от «Гладиатора» и с тех пор кусал локти и вынашивал план вернуться к античной исторической теме.
5. Недавно пересматривая «Трою», я поймал себя на мысли, что где-то Боагриуса я уже видел. Ах, ну да, это же Риктус Эректус из «Безумный Макс: Дорога ярости». Точнее, это австралиец Нейтан Джонс, бывший пауэрлифтер и рестлер.
6. «Трою» много за что ругали, в том числе за наслоение английских акцентов. Здесь рельефно выделяются американский (Брэд Питт), австралийский (Эрик Бана), британский (Орландо Блум) и ирландский (Брендан Глисон). Посмотрите в оригинале! Причём акценты перемешаны между соперничающими городами-государствами. Согласитесь, логично было бы наделить троянцев, например, ирландским акцентом, спартанцев – американским, а каких-нибудь фессалийцев – австралийским. Получился бы историческо-лингвистический учебник комикс :)
7. Все исполнившие ведущие роли актёры-мужчины были вынуждены удалить с торса волосы. Говорят, особенно больно было Эрику Бане.
8. Военизированную массовку с обеих сторон составляли мексиканцы и болгары. В разгар съёмок «диаспоры» переругались из-за неравенства в оплате труда (болгары узнали, что получали меньше) и устроили массовое побоище, так что даже пришлось вызывать полицию. Мексиканскую полицию, поскольку съёмки велись в местном курортном городке Кабо-Сан-Лукас.
9. По центральной площади Трои разгуливают южноамериканские ламы. Напомню, на дворе 1200-й год до н.э.
10. Для итальянского зрителя название фильма оставили английским: «Troy». Нативное итальянское название этого города «Troia» слишком прочно вошло в местный сленг со значением «проститутка». Кстати, в американском английском слово «Trojan» эпонимизировалось с «презерватив».
11. Троянский конь из фильма много путешествовал по миру: он отметился на съёмках на Мальте и в Мексике, стоял в Берлине на Потсдамской площади для европейской премьеры, затем его перевезли в Токио. Зачем такие сложности? Это была часть рекламной кампании не только фильма, но и грузового подразделения Lufthansa. В конце концов конь осел там, где ему было суждено: в турецком городе Чанаккале, в 30 км от предполагаемого места исторической Трои.
12. Брэд Питт не любит этот фильм (хотя его продюсировала его компания Plan B). В одном интервью он отметил, что в "Трое" нет загадки, нет глубины персонажей, а он уже привык и к тому и к другому у Дэвида Финчера. А ещё Питту пришлось тренироваться 6 месяцев, чтобы войти в форму Ахиллеса и… бросить курить.
13. На совете перед началом войны главнокомандующий троянской армией заявляет, что «эти стены никто не смог преодолеть». За несколько десятилетий до гомеровского эпоса город берёт войско под предводительством Геракла, разрушает стены и убивает троянского царя Лаомедона и возводит на трон Приама.
14. Изначально фильм планировали снимать в Марокко, но случилась иракская война, Аль-Каида и съёмки перенесли от греха подальше.
15. В официальном трейлере «Трои» композитором значится Габриэль Яред, однако на тестовом просмотре его музыка была заклеймена как «подавляющая» и «старящая фильм». Задание написать всё заново было поручено Джеймсу Хорнеру всего за несколько недель до премьеры. Сам Яред считает свою работу над «Троей» лучшей в своей карьере и в ответ заклеймил Вольфганга Петерсена предателем.
16. Ахиллес 9 раз зовёт Гектора на бой. Почему именно девять? В гомеровской "Илиаде" Ахиллес преследует испуганного Гектора и заставляет его трижды обежать вокруг стен Трои.
17. Сценарист фильма – Дэвид Бениофф, создатель и щоураннер «Игры престолов». С «Троей» этот сериал также объединяют Шон Бин, Джеймс Космо, Джулиан Гловер и Марк Люис Джонс.
18. Во время схватки Гектора с переодетым Патроклом псевдо-Ахиллеса всё равно играет Брэд Питт.
19. Кстати, в кадре Ахиллес убивает 33 человека. В "Илиаде" Гомера - 23.
20. Уж не Аргус ли это – собака, которая согласно «Одиссее» ждала хозяина 20 лет и умерла в день его возвращения?
21. Гонорар Брэда Питта составил $17,5 млн.
22. Бюджет фильма - $175 млн, кассовые сборы - $497 млн. Это 8-й по кассовости фильм 2004 года и самый кассовая работа Вольфганга Петерсена. Моим же любимым фильмом режиссёра остаётся «Das Boot» (1981) (22 факта об этой картине).
Бонус-трек: фильм о фильме!
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И еще. Поединок Гектора и Ахиллеса, на мой взгляд-один из лучших поединков в кино за последние лед 20.