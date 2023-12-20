Как снимали сериал "Альф": кадры со съемок и 12 интересных фактов о сериале

Сериал "Альф" про забавного, но наглого пришельца, попавшего в обычную семью, оставил теплый ностальгический след в душе миллионов зрителей.
1. Создателем Альфа является кукольник Пол Фаско ,который когда-то работал над созданием телешоу с использованием кукол, а также лично создавал этих самых кукол. В его доме практически не было свободного места, так как его занимали созданные им творения.
Однажды Пол смастерил странного вида куклу, похожую на мохнатого муравьеда (по сути прототип Альфа), передвигающегося на двух ногах. Используя свое творение, он то и дело подшучивал над членами своей семьи, чем сильно их достал.
Но сам Пол Фаско тем временем загорелся идеей создать собственное шоу про своего нового персонажа. Он стал посещать различные тусовки в Лос-Анджелесе, и однажды волею судьбы встретился с руководителем телеканала NBC Брендоном Тартикоффом.
Изначально Тартикофф довольно прохладно отнесся к этой идее, но уже через некоторое время он сам разговаривал с куклой и даже спрашивал у нее, почему он должен дать ей свое шоу. Не растерявшись, Пол Фаско сказал Тартикоффу голосом Альфа, что у него на канале один мусор, и что сериал "Альф" спасет его телеканал от краха. В итоге Тартикоффу настолько сильно понравился Пол Фаско с его куклой и манерой речи персонажа, что он дал зеленый свет на создание сериала, который получил название "Альф".
2. Многим непонятно, почему сериал называется Альф, да и почему семейство Таннеров его называет именно так, несмотря на то, что инопланетянина зовут Гордон Шамуэй (кстати, вполне земное имя).
Но видимо эти люди просто не смотрели самую первую серию, когда главный герой попал к Таннерам. Именно так его назвал отец семейства Вилли, когда впервые его увидел, так как АЛЬФ (ALF) расшифровывается как Alien Life Form, то есть "Инопланетная форма жизни".
3. По задумке у Таннеров должно было быть двое детей - старшая дочь Лин и младший сын Брайан. Но когда актриса Энн Шейдин, сыгравшая мать семейства Кейт, забеременела, создатели решили не скрывать ее беременность, а снимать ее так как есть. А когда Энн родила, в сериал ввели нового члена семьи - родившегося ребенка.
Примерно такой же прием провернули и в сериале "Счастливы вместе", когда актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букина, забеременела. Тогда создатели решили сделать беременной и саму Дашу Букину. Но в отличие от сериала "Альф", новорожденный малыш в сериале так и не появился. Причем его отсутствие никак не объяснили.
4. Альф был представлен в сериале в двух вариантах. В первом варианте нам показывали его лишь по пояс. Тогда Альфом управлял кукловод, который перемещался по комнате с помощью специально проделанной траншеи в полу, поэтому актерам приходилось быть осторожными, чтобы самим не провалиться в эту дырки, которые располагались по всей студии. Но однажды, Энн Шедин, сыгравшая Кейт, все же провалилась в дыру. Благо, обошлось без последствий.
Но в некоторых моментах Альф был показан в полный рост. В этом случае в костюм Альфа облачался американский актер-лилипут Михай Мессарош. Его рост составлял всего 84 сантиметра. Актер скончался в 2016 году в возрасте 76 лет.
5. Создатель сериала и самой куклы Альфа Пол Фаско лично управлял своим творением и лично озвучил этого персонажа. Но делал он это не один. Сам Пол управлял лишь левой рукой Альфа и его головой, тогда как за правую руку отвечала его ассистентка Лиза. Помимо этого им помогал муж Лизы по имени Боб, который дистанционно управлял бровями пришельца.
Но из-за того, что Полу и Лизе постоянно приходилось держать свои руки поднятыми, они очень сильно затекали, из-за чего на съемочную площадку пригласили массажиста.
Но 2 кукловода - это еще не так много. Например, чтобы привести в движение куклу хранителя склепа из сериала ужасов "Байки из склепа", было задействовано аж 6 человек.
6. Макс Райт, сыгравший Вилли Таннера, буквально ненавидел свою роль. Он был самым трудным актером из всей съемочной группы. О том, что он постоянно был инициатором различных конфликтов, просто слагали легенды. Но самое интересное, что после того как был отснят последний дубль, он просто молча встал и ушел со съемочной площадки, даже не с кем не попрощавшись.
7. Планировалось, что сериал "Альф" будет состоять из пяти сезонов. Четвертый сезон заканчивался открытым финалом, когда Альфа окружили военные и забрали к себе на базу. Но в итоге сериал так и не был продлен. Как говорил Пол Фаско, причиной стало то, что телеканал NBC не хотел делать ставку на сторонний проект, так как сам сериал "Альф" им не принадлежал (у них были права только на премьерный и повторные показы, но не на сам сериал и персонажей).
Тогда они решили сделать ставку на свои телешоу, одним из которых стал сериал "Принц из Беверли-Хиллз" с молодым рэпером Уилом Смитом в главной роли.
Но как позже скажет Пол Фаско, уже спустя много времени к нему подошел Брэндон Тартикофф и сказал, что он сделал большую ошибку, не продлив сериал на пятый, а возможно и шестой сезон.
Пол Фаско стал искать разные возможности, чтобы хотя как-то закончить сериал. Лишь в 1996 году телеканал ABC протянул Полу Фаско руку помощи. Правда, речь шла уже не о полноценном сезоне, а лишь о телевизионном фильме. Но Полу Фаско этого было достаточно для того, чтобы логично завершить историю пришельца.
В результате фильм получил название "Проект Альф", но никто из оригинального актерского состава в фильме не появился, кроме самого Пола Фаско, который все также управлял куклой и озвучивал главного героя. .Правда, сам фильм мало кому пришелся по вкусу.
8. Из-за того, что кукла Альфа очень быстро изнашивалась, была создана отдельная кукла-дублер для репетиций, чтобы не трепать оригинальную куклу. Кукла-дублер даже получила свое собственное имя - Ральф (RALF), что можно перевести как "Репетиционная внеземная форма жизни" или просто "Репетиционный АЛЬФ".
9. Актерам и прочим членам съемочной группы было запрещено прикасаться к Альфу, чтобы не попортить его шерсть, ведь перед каждой съемкой требовалось немалое количество времени, чтобы расчесать пришельца.
10. В 2018 году студия "Warner Brothers" изъявила желание снять продолжение (перезапуск) сериала, где Альф снова бы вернулся на Землю, но попал бы уже в новую семью. Правда, и по сей день о съемках нового ситкома ничего неизвестно.
11. Руководство телеканала NBC решило, что во втором сезоне Альфу просто необходим новый друг, например ручная обезьянка. Но Пол Фаско наотрез отказался от этой затеи.
12. Еще во времена третьего и четвертого сезона выходил мультсериал "Альф", который рассказывал о жизни Гордона на его родной планете Мэлмак. Но этот сериал резко отличался от концепции сериала и был рассчитан исключительно на детскую аудиторию.
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Я таких "работяг" не понимаю. Если тебе не нравится, какого куя ты сюда вообще пришёл? Аааа, денюшки? Ну тогда залепи хлеборезку и делай свою работу.