Как снимали сериал "Альф": кадры со съемок и 12 интересных фактов о сериале

Однажды Пол смастерил странного вида куклу, похожую на мохнатого муравьеда (по сути прототип Альфа), передвигающегося на двух ногах. Используя свое творение, он то и дело подшучивал над членами своей семьи, чем сильно их достал.

Но сам Пол Фаско тем временем загорелся идеей создать собственное шоу про своего нового персонажа. Он стал посещать различные тусовки в Лос-Анджелесе, и однажды волею судьбы встретился с руководителем телеканала NBC Брендоном Тартикоффом.