Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Фильмы Сэма Рэйми серии «Зловещие мертвецы» шокировали и восхищали зрителей 80-х и начала 90-х годов.
1. Несмотря на то, что данный фильм является третьей частью фильма "Зловещие мертвецы", картина называется просто "Армия тьмы" без упоминания зловещих мертвецов. Да, режиссер Сэм Рэйми хотел, чтобы в названии присутствовало сочетание "Зловещие мертвецы 3", но студия "Universal" забраковала это название, так как боссы хотели, чтобы фильм был самобытным, а не просто триквелом.
Также, Сэм Рэйми хотел назвать ленту "The Medieval Dead", что можно перевести как "Средневековые мертвецы". Но студия забраковало и это название. Хотя все же в Великобритании картина вышла под названием "Армия тьмы: средневековые мертвецы".
А вот лично у меня на видеокассете было написано именно "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы". Поэтому я и решил упомянуть это название в заголовке.
2. По первоначальной задумке Эш Уильямс должен был потерять глаз. Но немного подумав было решено отказаться от этой затеи.
3. Для того, чтобы создать эффект работающей дымящейся бензопилы, через штанину Брюса Кемпбелла (Эш) была пущена специальная трубка, подведенная к руке и бензопиле. Ну а затем в нужный момент эту трубку просто наполняли дымом.
4. Примерно на отметке 1 час 7 минут злой Эш кричит боевой клич, который через несколько лет будет постоянно выкрикивать Зена в сериале "Зена - королева воинов".
И это не просто совпадение, ведь фильм "Армия тьмы" и сериал "Зена - королева воинов" снял Сэм Рейми. Более того, в обоих этих проектах играл Брюс Кэмпбелл. Напомню, что в "Зене" он играл вора по имени Атолик.
5. Во время съемок падения автомобиля Эша чуть не погиб оператор подъемного крана. Дело в том, что 25-тонный кран, который поднимал автомобиль не выдержал веса автомобиля и упал с утеса. Благо, оператор крана вовремя успел выпрыгнуть.
После этого на съемочную площадку подогнали уже 85-тонный кран, которому пришлось поднимать не только автомобиль, но и предыдущую 25-тонную "бандуру".
6. Фильм имеет 2 разные концовки. В каноничной версии Эш возвращается в наше время и сражается с дедайтом в супермаркете. Во второй же версии Эш слишком сильно перемудрил с возвращением и вернулся в будущее, а именно в постапокалиптическую Англию.
Версия с постапокалиптической Англией показалась тестовой аудитории слишком мрачной и депрессивной. Поэтому фильм запустили в кино с той самой версией про супермаркет. Она же и является канонической.
Создатели рассчитывали, что когда-нибудь выйдет 4-я части фильма, где Эш будет сражаться с дедайтами в мире постапокалипсиса. Но продолжения так и не вышло.
Да, в 2015 году вышло сериальное продолжение "Эш против зловещих мертвецов", но и оно имеет открытый финал, так как вместо 5 запланированных сезонов вышло всего три.
7. В 1996 году вышла культовая компьютерная игра "Duke Nyukem 3D". Официальная обложка к игре является отсылкой к обложке фильма "Армия тьмы". Да и если вы играли в эту игру, то вы могли услышать там несколько цитат из фильма "Армия тьмы".
Кстати, у меня на канале есть отдельная статья про интересные факты об игре "Duke Nyukem 3D". Обязательно почитайте на досуге.
8. Сэм Рейми всегда любил подключать своего брата к работе, и фильм "Армия Тьмы" не стал исключением. Здесь он сыграл работника S-mart по имени Энтони, а также еще несколько ролей. Кроме того, в сериале "Эш против зловещих мертвецов" он также появился, но уже в роли старого школьного друга Эша по имени Чет.
9. Бил Моусли, сыгравший предводителя дедайтов, и Патриша Толлман, сыгравшая одержимую ведьму, уже снимались вместе в фильме "Ночь живых мертвецов", которую снял Том Савини, известный по роли Секс-Машины в фильме "От заката до рассвета".
10. Изначально фильм хотели снимать в Испании, но из-за некоторых проблем картину пришлось снимать на Родине в США. Это в свою очередь вызвало необходимость увеличить бюджет, так как постройка Замка вылетело студии в копеечку.
11. При бюджете в 11 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 11,5 миллионов, что стало провалом. Но с учетом продажи видеоносителей фильм себя неплохо окупил.
12. Чтобы хоть немного сэкономить на гонорарах, Сэм Рейми старался набирать в свой фильм побольше людей, не состоящих ни в каких гильдиях, так как профсоюзные актеры и прочие киноделы как правило стоят дороже.
Но это был весьма опасный ход, так как члены различных гильдий могли возмутиться, что в фильме задействовано большое количество людей, не состоящих в гильдиях. А это в свою очередь могло привести к забастовкам или что-то вроде того.
13. На роль Артура (хозяина замка) Сэм Рэйми специально выбрал английского (пусть и малоизвестного) актера. Он посчитал, что было бы несправедливым, если в фильме про средневековую армию хотя бы одну из ведущих ролей не сыграл бы англичанин.
14. Съемки фильма затруднялись тем, что они проходили летом. Дело в том, что в фильме было очень много ночных сцен, а как известно, летом самые короткие ночи, поэтому времени на съемки было очень мало.
15. Актеры не взаимодействовали напрямую со скелетами во время финальной битвы. Скелеты, которыми занимались профессиональные кукловоды, снимались отдельно, а уже затем кадры с ними проецировались на живых актеров.
16. Во время съемок лицо Брюса Кэмпбелла немало страдало. Поэтому, далеко не все ссадины, которые мы видим на лице Эша, являются бутафорскими.
17. А вот так снимали сцены с растянувшимся лицом Эша и с "рождением" нового злого Эша.
Источник:
- Самые титулованные советские и российские фильмы в истории
- Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Кладбище домашних животных": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме
- 14 фильмов, которые оказались круче книг
- Как снимали фильм "Космический джем": кадры со съемок и интересные факты