Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

3. Для того, чтобы создать эффект работающей дымящейся бензопилы, через штанину Брюса Кемпбелла (Эш) была пущена специальная трубка, подведенная к руке и бензопиле. Ну а затем в нужный момент эту трубку просто наполняли дымом.

4. Примерно на отметке 1 час 7 минут злой Эш кричит боевой клич, который через несколько лет будет постоянно выкрикивать Зена в сериале "Зена - королева воинов".

И это не просто совпадение, ведь фильм "Армия тьмы" и сериал "Зена - королева воинов" снял Сэм Рейми. Более того, в обоих этих проектах играл Брюс Кэмпбелл. Напомню, что в "Зене" он играл вора по имени Атолик.

5. Во время съемок падения автомобиля Эша чуть не погиб оператор подъемного крана. Дело в том, что 25-тонный кран, который поднимал автомобиль не выдержал веса автомобиля и упал с утеса. Благо, оператор крана вовремя успел выпрыгнуть.