Немецкий балетмейстер размазал собачьи фекалии по лицу журналистки после критики

Директор ведущей немецкой балетной труппы Марко Геке напал на балетного критика Вибке Хюстер в Ганноверском оперном театре. Человек искусства набросился на "акулу пера", которая написала разгромную рецензию на его постановку "В голландских горах", назвав ее скучной и бессвязной.

По словам очевидцев, сначала Геке ругался с Хюстер, а затем, как последний аргумент, достал из кармана пакет с собачьими экскрементами и размазал содержимое по лицу критика, пишет The Guardian. Случилось все в фойе в антракте новой постановки балетмейстера "Вера — любовь — надежда".