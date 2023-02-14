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Немецкий балетмейстер размазал собачьи фекалии по лицу журналистки после критики

Немецкий балетмейстер размазал собачьи фекалии по лицу журналистки после критики

Автор:
14 февраля 2023 23:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ганноверская опера   Германия   Культура   директор   журналистка   критика   такса   фекалии   экскрименты   
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Новости культуры. Хореограф-постановщик ганноверской оперы Марко Геке отомстил журналистке за слова о том, что зрители одной из его постановок «умирали со скуки». Подбежал к ней во время антракта, достал добро своей таксы и размазал по лицу фройляйн.

Директор ведущей немецкой балетной труппы Марко Геке напал на балетного критика Вибке Хюстер в Ганноверском оперном театре. Человек искусства набросился на "акулу пера", которая написала разгромную рецензию на его постановку "В голландских горах", назвав ее скучной и бессвязной.

По словам очевидцев, сначала Геке ругался с Хюстер, а затем, как последний аргумент, достал из кармана пакет с собачьими экскрементами и размазал содержимое по лицу критика, пишет The Guardian. Случилось все в фойе в антракте новой постановки балетмейстера "Вера — любовь — надежда".

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Марко Геке уже отстранили от должности руководителя балетной труппы и запретили посещать оперный театр, - пишет издание Spletnik.

Своей импульсивной реакцией на журналиста Марко Геке нарушил все правила поведения Ганноверской государственной оперы и выбил из колеи публику, сотрудников театра и широкую общественность. Он нанес огромный ущерб Государственной опере и Государственному балету в Ганновере. Государственный театр Нижней Саксонии попросил балетмейстера принести извинения в ближайшие дни и дать объяснения руководству театра, — говорится в заявлении театра.

Кстати, домашняя такса по кличке Густав, хозяином которой является Марко Геке, уже стала знаменитостью и всегда сопровождает балетмейстера в поездках (однажды пес даже "обедал" в Париже с принцессой Монако Каролиной, которая является поклонницей этой породы собак). Немецкие СМИ сообщили, что фекалии, использованные при нападении, были "изготовлены" Густавом всего за несколько минут до инцидента с критиком.

Так что на месте немецкой журналистки не расстраиваться, а радоваться надо, что прославилась.

И вообще, люди искусства такие чувствительные и к критике ранимые.

Понимать же надо.

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Метки: Ганноверская опера   Германия   Культура   директор   журналистка   критика   такса   фекалии   экскрименты   
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7  комментариев
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28k
albedo Час назад
Ну что сказать - культурная Европа (сарказм)
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951
Graboid Полминуты назад
<<достал из кармана пакет с собачьими экскрементами и размазал содержимое по лицу критика>> правильный поступок .. мужской
===
"критиканов, у нас много .." Райкин А.
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22
ЛогинПароль 6 минут назад
Пометил.
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Вот почему то кажется что она заслужила. Во первых почни никто из "журнашлюх" не разбирается в теме о которой пишут(особенно молодые мокрощелки), во вторых всегда наглеют и пишут в оскорбительной форме. Если по словам журналюшки все "«умирали со скуки»", то после "помазания" скука (уверен) улетучилась, а спектакль стал открытием и лучшим в сезоне.
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3k
Палыч 55 минут назад
к деньгам
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64k
Татьяна Юсова 58 минут назад
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10k
GROMOZEKA Час назад
Короче, поделился тем, чем сам богат
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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65521



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