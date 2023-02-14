Немецкий балетмейстер размазал собачьи фекалии по лицу журналистки после критики

Новости культуры. Хореограф-постановщик ганноверской оперы Марко Геке отомстил журналистке за слова о том, что зрители одной из его постановок «умирали со скуки». Подбежал к ней во время антракта, достал добро своей таксы и размазал по лицу фройляйн.
Директор ведущей немецкой балетной труппы Марко Геке напал на балетного критика Вибке Хюстер в Ганноверском оперном театре. Человек искусства набросился на "акулу пера", которая написала разгромную рецензию на его постановку "В голландских горах", назвав ее скучной и бессвязной.
По словам очевидцев, сначала Геке ругался с Хюстер, а затем, как последний аргумент, достал из кармана пакет с собачьими экскрементами и размазал содержимое по лицу критика, пишет The Guardian. Случилось все в фойе в антракте новой постановки балетмейстера "Вера — любовь — надежда".
Марко Геке уже отстранили от должности руководителя балетной труппы и запретили посещать оперный театр, - пишет издание Spletnik.
Своей импульсивной реакцией на журналиста Марко Геке нарушил все правила поведения Ганноверской государственной оперы и выбил из колеи публику, сотрудников театра и широкую общественность. Он нанес огромный ущерб Государственной опере и Государственному балету в Ганновере. Государственный театр Нижней Саксонии попросил балетмейстера принести извинения в ближайшие дни и дать объяснения руководству театра, — говорится в заявлении театра.
Кстати, домашняя такса по кличке Густав, хозяином которой является Марко Геке, уже стала знаменитостью и всегда сопровождает балетмейстера в поездках (однажды пес даже "обедал" в Париже с принцессой Монако Каролиной, которая является поклонницей этой породы собак). Немецкие СМИ сообщили, что фекалии, использованные при нападении, были "изготовлены" Густавом всего за несколько минут до инцидента с критиком.
Так что на месте немецкой журналистки не расстраиваться, а радоваться надо, что прославилась.
И вообще, люди искусства такие чувствительные и к критике ранимые.
Понимать же надо.
Источник:
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"критиканов, у нас много .." Райкин А.