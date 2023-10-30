Немецкие студенты потребовали, чтобы в университете сделали дырки для анонимного секса

И вот что решило руководство учебного заведения.
Студенты Ауксбурга поучаствовали в конференции и у них спросили: что бы они хотели видеть в учебном заведении? Большинство проголосовало за то, чтобы в одном из помещений сделали отверстия для анонимных плотских утех.
Три дырки для начала, а там посмотрим, - решили студентики и сделали официальное обращение к руководству ВУЗа. В прошении они указали, что gloryholes создадут «здоровый микроклимат в коллективе» и снимут стресс от учебных нагрузок.
А учебное заведение в таком случае могло бы позиционировать себя как «критикующее гетеронормативность». Этот треш и угар они на полном серьёзе предложили ректору и тот сказал, что с либерализмом, похоже, заигрались - раз уж такие вещи стали воспринимать как нечто нормальное в стенах ВУЗа. Но на всякий случай провёл общее собрание и там предложение любителей анонимных дырок отклонили.
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Должны сверлить специально обученные люди.
Орднунг муст зайн...