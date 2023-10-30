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Немецкие студенты потребовали, чтобы в университете сделали дырки для анонимного секса

Немецкие студенты потребовали, чтобы в университете сделали дырки для анонимного секса

Автор:
30 октября 2023 14:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ауксбург   ВУЗ   Германия   голосование   секс   студенты   университет   
3892
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И вот что решило руководство учебного заведения.

Студенты Ауксбурга поучаствовали в конференции и у них спросили: что бы они хотели видеть в учебном заведении? Большинство проголосовало за то, чтобы в одном из помещений сделали отверстия для анонимных плотских утех.

Три дырки для начала, а там посмотрим, - решили студентики и сделали официальное обращение к руководству ВУЗа. В прошении они указали, что gloryholes создадут «здоровый микроклимат в коллективе» и снимут стресс от учебных нагрузок.

А учебное заведение в таком случае могло бы позиционировать себя как «критикующее гетеронормативность». Этот треш и угар они на полном серьёзе предложили ректору и тот сказал, что с либерализмом, похоже, заигрались - раз уж такие вещи стали воспринимать как нечто нормальное в стенах ВУЗа. Но на всякий случай провёл общее собрание и там предложение любителей анонимных дырок отклонили.

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Метки: Ауксбург   ВУЗ   Германия   голосование   секс   студенты   университет   
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28  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Если уже так, то к стоматологам в Германии ходить опасно, а про сантехников и вовсе лучше молчать. Опасная страна!
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92k
sapér Vodička 3 минуты назад
Так дыра или отверстие ?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 минут назад
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16k
Vital Idol 11 минут назад
Источник: fishki.net БУГАГА! в недрах воспалённой мозгами редакции - август и покемониха...
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3k
Daimos 14 минут назад
Ну сами бы и насверлили. Зачем ректора напрягать.
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18k
Shtoppi 23 минуты назад
ну удачи им

ну удачи имПосмотреть
ну удачи им
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23
Maxim Zhuravlev Полчаса назад
Glory hole theme park fun with strangers)))
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Капец. А вдруг там вместо женской прелести мужик свою дыру анонимно подставит, во зашквар то будет...
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1k
Илья 44 минуты назад
Давно пора.
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441
Человек Наблюдающий 46 минут назад
Вот бы в моем универе такие сделали=)) Я бы образование там и получил бы с хэром в дыре))
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83k
Доктор Джонс 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
Андрей Иванов Час назад
Пфф. Насверлить в потолке, пусть пользуются
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
этой либералке нужно было тогда сразу предлагать что предлагают "фрицевские" потомки)
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
скоро ректор резко передумает..по шапке получит от главнюка либерастии из Пендостана
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7k
klop Час назад
Ссылка vk.com
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61k
pynh 2 часа назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Как-то не либерально ректор поступил. Истинные либералы должны настучать властям и организовать протестную кампанию против ректора - ретрограда.
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August

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