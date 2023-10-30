Немецкие студенты потребовали, чтобы в университете сделали дырки для анонимного секса

Студенты Ауксбурга поучаствовали в конференции и у них спросили: что бы они хотели видеть в учебном заведении? Большинство проголосовало за то, чтобы в одном из помещений сделали отверстия для анонимных плотских утех.

Три дырки для начала, а там посмотрим, - решили студентики и сделали официальное обращение к руководству ВУЗа. В прошении они указали, что gloryholes создадут «здоровый микроклимат в коллективе» и снимут стресс от учебных нагрузок.