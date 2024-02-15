«В Германии более 1000 румын выдавали себя за украинцев, чтобы получить деньги и жильё»

Пройдохи спалились на незнании украинского языка.
В Германии разгорелся скандал, повлекший за собой полицейское расследование. На юго-западе страны около 1300 человек получили помощь, предоставляемую украинским беженцам. Эти люди заявили, что уехали из зоны боевых действий - в результате, им предоставили жильё, питание и психологическую поддержку.
Однако волонтёры, помогающие беженцам, обратили внимание, что большинство из этих несчастных, по-украински не разговаривают. Выяснилось, что понаехавшие и вовсе не знают этого языка, потому что не имеют никакого отношения к Незалежной. Среди них обнаружилось много румын, которые воспользовались ситуацией и решили халявно пожить в Германии.
Как сообщают СМИ со ссылкой на Совет Европы, Германия приняла более миллиона украинских беженцев, хотя кто теперь разберёт, какое количество из них являются мошенниками.
Источник:
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И почему у них при регистрации не спрашивали паспорта?
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а чего еще от этих цыган можно было ожидать?