Однако волонтёры, помогающие беженцам, обратили внимание, что большинство из этих несчастных, по-украински не разговаривают. Выяснилось, что понаехавшие и вовсе не знают этого языка, потому что не имеют никакого отношения к Незалежной. Среди них обнаружилось много румын, которые воспользовались ситуацией и решили халявно пожить в Германии.





Как сообщают СМИ со ссылкой на Совет Европы, Германия приняла более миллиона украинских беженцев, хотя кто теперь разберёт, какое количество из них являются мошенниками.