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В Германии более 1000 румын выдавали себя за украинцев, чтобы получить деньги и жильё

В Германии более 1000 румын выдавали себя за украинцев, чтобы получить деньги и жильё

Автор:
15 февраля 2024 08:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Румыния   беженцы   мигранты   скандал   халява   
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Пройдохи спалились на незнании украинского языка.

В Германии разгорелся скандал, повлекший за собой полицейское расследование. На юго-западе страны около 1300 человек получили помощь, предоставляемую украинским беженцам. Эти люди заявили, что уехали из зоны боевых действий - в результате, им предоставили жильё, питание и психологическую поддержку.


Однако волонтёры, помогающие беженцам, обратили внимание, что большинство из этих несчастных, по-украински не разговаривают. Выяснилось, что понаехавшие и вовсе не знают этого языка, потому что не имеют никакого отношения к Незалежной. Среди них обнаружилось много румын, которые воспользовались ситуацией и решили халявно пожить в Германии.


Как сообщают СМИ со ссылкой на Совет Европы, Германия приняла более миллиона украинских беженцев, хотя кто теперь разберёт, какое количество из них являются мошенниками.

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Метки: Германия   Румыния   беженцы   мигранты   скандал   халява   
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11  комментариев
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138k
parallax Час назад
Это не румыны, а румынские цыгане. Толерасты боятся произносить это слово вслух.
И почему у них при регистрации не спрашивали паспорта?
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6k
Владимир 6 минут назад
т.е приезжаешь в Германию,говоришь я хохол,и тебе дают еду,жильё и деньги?
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38k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
А хахлопитеки знают украинский суржик?
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6k
Lexx 42 минуты назад
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4k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Пишите правильно 1000 цыган выдавало себя за хохлов.
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1k
Михаил 55 минут назад
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20k
Shtoppi Час назад
«В Германии более 1000 румын выдавали себя за украинцев, чтобы получить деньги и жильё»
-------
а чего еще от этих цыган можно было ожидать?
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Одно слово - румыны....

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