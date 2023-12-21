Где был самый большой часовой завод в Европе? В Пензе. И вот что он выпускал в советское время⁠⁠

Пензенский завод (ПЧЗ), выпускавший часы "Заря", в последнее десятилетие СССР реально был самым большим часовым предприятием в Европе. На тот момент заводом было выпущено аж сто миллионов часов, половина ушла на экспорт. Впечатляющий масштаб.
В Пензе умудрились поставить несколько рекордов. Во-первых, создать самые тонкие женские часы в стране ("Заря 5").
Во-вторых, разработать первые часы для советских женщин, снабженные мгновенным календарём (это когда смена даты происходит ровно в полночь). Это модель Заря 2014 - она на снимке ниже.
При таких мощностях Пензенский завод мог позволить себе выпускать все, что угодно - самые разные модели на любой вкус. Такое, например.
Что-то для солидных граждан.
Или модели попроще и легкомысленнее)
Вариантов было много, выбирай не хочу. Были бы деньги.
- Гайка, Рыбий глаз, Гробик: откуда у советских часов такие прозвища
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