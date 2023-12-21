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Где был самый большой часовой завод в Европе? В Пензе. И вот что он выпускал в советское время⁠⁠

Где был самый большой часовой завод в Европе? В Пензе. И вот что он выпускал в советское время⁠⁠

Автор:
21 декабря 2023 18:07
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наручные часы в СССР   советские вещи   часы   
455
8

Пензенский завод (ПЧЗ), выпускавший часы "Заря", в последнее десятилетие СССР реально был самым большим часовым предприятием в Европе. На тот момент заводом было выпущено аж сто миллионов часов, половина ушла на экспорт. Впечатляющий масштаб.

В Пензе умудрились поставить несколько рекордов. Во-первых, создать самые тонкие женские часы в стране ("Заря 5").


Во-вторых, разработать первые часы для советских женщин, снабженные мгновенным календарём (это когда смена даты происходит ровно в полночь). Это модель Заря 2014 - она на снимке ниже.

×
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При таких мощностях Пензенский завод мог позволить себе выпускать все, что угодно - самые разные модели на любой вкус. Такое, например.

Что-то для солидных граждан.

Или модели попроще и легкомысленнее)

Вариантов было много, выбирай не хочу. Были бы деньги.

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Метки: СССР   наручные часы в СССР   советские вещи   часы   
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9  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
мало что-то. и информации и продукции
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1k
paranoik_ 2 минуты назад
часики с иридием
интересно, какое количество людей они сгубили
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1k
bigkoss Полчаса назад
А кто делал оборудование для часовых заводов? Родственница на "Чайке" работала, жаль не спросил.
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68k
Андрей Час назад
Изначально часовые заводы - это точная военная механика: хронометры, дистанционные трубки, взрыватели и тому подобная продукция. Собственно часы - это ширпотреб и маска. Когда всю тонкую и сложную военную работу взяла на себя микроэлектроника, часы превратились в то, чем он и являлись - в показатель статуса и специфическое украшение.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Много чего было. Велозавод тоже был.
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357
iskra 2 часа назад
Всем хороши были советские часы - недорогие,надежные. Но дизайн.. Хотелось убить "художников-оформителей,которые это придумывали,имея перед глазами западные образцы.Хотя на западе тоже были некоторые модели "не фонтан",но видимо их и брали за образец.
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896k
А.Берестенко 2 часа назад
Чет за все время такой марки и не вспомню!
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357
iskra А.Берестенко 2 часа назад
Молодой просто. Заря - были мои первые часы. Подарили на день рождения в 5-м классе. 1978-м году.
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