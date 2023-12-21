Где был самый большой часовой завод в Европе? В Пензе. И вот что он выпускал в советское время⁠⁠

В Пензе умудрились поставить несколько рекордов. Во-первых, создать самые тонкие женские часы в стране ("Заря 5").



Во-вторых, разработать первые часы для советских женщин, снабженные мгновенным календарём (это когда смена даты происходит ровно в полночь). Это модель Заря 2014 - она на снимке ниже.