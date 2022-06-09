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Выжившие сквозь время: предметы советского быта, используемые и сегодня

Выжившие сквозь время: предметы советского быта, используемые и сегодня

Автор:
09 июня 2022 20:37
Сообщество : СССР
Метки: СССР   бытовые вещи   дошедшие до наших дней   назад в СССР   ностальгия   советские вещи   
2511
8

О временах СССР многие вспоминают с разными чувствами, будь то презрение или, напротив, теплота. Чаще второе, ведь Советский союз оставил нам в качестве наследия множество различных вещей. Некоторые из них настолько прижились, что используются в быту и по сей день.

Раньше, хоть пельмени можно было купить в магазине, были они в дефиците, поэтому хозяйки предпочитали лепить их собственноручно на радость домочадцев. На помощь приходила всем известная пельменница.

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Электросковорода или «чудо-печь». Прабабушка мультиварки, с помощью которой можно было готовить от электричества. Вещь, незаменимая на даче, например. Сегодня она фактически пережила второе рождение.

До сих пор не доказано, что локальный прилив крови с помощью вакуума может помочь при болезни. Однако в начале двухтысячных ставить банки вновь стало популярно, особенно среди спортсменов.

Старый советский консервных нож на многих кухнях есть до сих пор. Конечно, найти и купить его современный аналог не составит труда, но вот повторить его качество просто невозможно.

Нежные современные вантузы? Не смешите советского человека, в ассоциациях которого вантуз – это что-то жесткое и хардкорное. Современный вантуз пропускает воздух, а советский способен не то, что вычистить трубы, но и притянуть из канализации черепашек-ниндзя с помощью создаваемого вакуума, если потребуется.

Легендарный стол-книжка, раскладываемый на любое застолье. Как и нож для консервов, стол до сих пор есть в некоторых квартирах. Так что этот «старичок» всегда готов к приходу пары-тройки гостей.

«Буржуйку» до сих пор ставят для отопления в сараях или гаражах. Она потребляет много дров, но дает мало тепла, из-за чего, собственно, так ее и назвали. Да и похода она внешне на толстых капиталистов с советских плакатов.

А какие полезные вещи со времён СССР до сих пор приносят вам пользу в быту?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   бытовые вещи   дошедшие до наших дней   назад в СССР   ностальгия   советские вещи   
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11  комментариев
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78k
parallax 38 минут назад
Советское качество. Пол века без поломок.

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17
Влад 52 секунды назад
Это всё ерунда. У меня на работе до сих пор работает советский кондиционер 83-го года. Каждое лето работает не выключаясь,круглосуточно. У тестя на даче работает холодильник 72-го года. Сосед возит картошку на Запорожце. И да, у меня есть стол-книжка и консервный нож из СССР.
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6k
Андрей Крылов 8 минут назад
Херь полная. Пракически всё из этого и сейчас в продаже даже на осточертевшем всем "Леомаксе" и не только.
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7k
schmubu 19 минут назад
\ «Буржуйку» до сих пор ставят для отопления в сараях или гаражах. Она потребляет много дров, но дает мало тепла, из-за чего, собственно, так ее и назвали.

это, конечно, бред полный, а ТС - тупой копипастер.
за границей аналог Буржуйки называется толстобрюшкой, и исток к них один - "пузатая, как буржуй".

производство буржуйки просто только на первый взгляд - считается, что каждый может из любой бочки сварить. на самом деле есть правила, соблюдение которых делает буржуйки очень экономичными и эффективными. именно поэтому у буржуйки такая популярность.
а правила основываются на законах физики, и содержат в себе всего лишь пропорции. отношение высоты к диаметру топки, размер поддувала, размер дымохода, и проч.. от их соблюдения и зависит, насколько эффективной будет печь.
в блокадном лениграде их клепали тысячами, но у одних мастеров их не брали, а у других стояла очередь. раньше это было профессиональным секретом, теперь всё в интернете есть.
единственное что - буржуйка тепло не хранит, нечем просто, это всего лишь жесть. и поэтому тепло только пока топится. дрова прогорели остывает сразу. обкладывайте буржуйку камнем, к примеру - шамотным кирпичом, и будет тепло хранить, но дольше нагреваться, конечно.
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22k
Валерий 23 минуты назад
не знал, что буржуйка много жрет дров, и мало дает тепла.
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8k
a_komolow 52 минуты назад
Пельменница это для лентяев!
Самые вкусные пельмени лепились руками!
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299
Nik Nik Андрей Ма-С Полчаса назад
Только не говорите об этом вслух. Нынешнее поколение не поверит Вам, что в пельмени клали мясо.....)
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1k
Ольга 54 минуты назад
формы для леденцов, чугунная вафельница, пылесос Урал - они меня еще переживут точно
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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