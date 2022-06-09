Выжившие сквозь время: предметы советского быта, используемые и сегодня

О временах СССР многие вспоминают с разными чувствами, будь то презрение или, напротив, теплота. Чаще второе, ведь Советский союз оставил нам в качестве наследия множество различных вещей. Некоторые из них настолько прижились, что используются в быту и по сей день.
Раньше, хоть пельмени можно было купить в магазине, были они в дефиците, поэтому хозяйки предпочитали лепить их собственноручно на радость домочадцев. На помощь приходила всем известная пельменница.
Электросковорода или «чудо-печь». Прабабушка мультиварки, с помощью которой можно было готовить от электричества. Вещь, незаменимая на даче, например. Сегодня она фактически пережила второе рождение.
До сих пор не доказано, что локальный прилив крови с помощью вакуума может помочь при болезни. Однако в начале двухтысячных ставить банки вновь стало популярно, особенно среди спортсменов.
Старый советский консервных нож на многих кухнях есть до сих пор. Конечно, найти и купить его современный аналог не составит труда, но вот повторить его качество просто невозможно.
Нежные современные вантузы? Не смешите советского человека, в ассоциациях которого вантуз – это что-то жесткое и хардкорное. Современный вантуз пропускает воздух, а советский способен не то, что вычистить трубы, но и притянуть из канализации черепашек-ниндзя с помощью создаваемого вакуума, если потребуется.
Легендарный стол-книжка, раскладываемый на любое застолье. Как и нож для консервов, стол до сих пор есть в некоторых квартирах. Так что этот «старичок» всегда готов к приходу пары-тройки гостей.
«Буржуйку» до сих пор ставят для отопления в сараях или гаражах. Она потребляет много дров, но дает мало тепла, из-за чего, собственно, так ее и назвали. Да и похода она внешне на толстых капиталистов с советских плакатов.
А какие полезные вещи со времён СССР до сих пор приносят вам пользу в быту?
Источник:
АНТИФИШКИ
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это, конечно, бред полный, а ТС - тупой копипастер.
за границей аналог Буржуйки называется толстобрюшкой, и исток к них один - "пузатая, как буржуй".
производство буржуйки просто только на первый взгляд - считается, что каждый может из любой бочки сварить. на самом деле есть правила, соблюдение которых делает буржуйки очень экономичными и эффективными. именно поэтому у буржуйки такая популярность.
а правила основываются на законах физики, и содержат в себе всего лишь пропорции. отношение высоты к диаметру топки, размер поддувала, размер дымохода, и проч.. от их соблюдения и зависит, насколько эффективной будет печь.
в блокадном лениграде их клепали тысячами, но у одних мастеров их не брали, а у других стояла очередь. раньше это было профессиональным секретом, теперь всё в интернете есть.
единственное что - буржуйка тепло не хранит, нечем просто, это всего лишь жесть. и поэтому тепло только пока топится. дрова прогорели остывает сразу. обкладывайте буржуйку камнем, к примеру - шамотным кирпичом, и будет тепло хранить, но дольше нагреваться, конечно.
Самые вкусные пельмени лепились руками!