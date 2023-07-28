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Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Автор:
28 июля 2023 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владимир Васильевич   Путин   Россия - Африка   интересное   патриарх кирилл   фото   
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На саммите "Россия — Африка" во время своего выступления, Патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина Владимиром Васильевичем, перепутав отчество.

Рунет потешается над Патриархом Кириллом, который назвал Путина Владимиром Васильевичем. Начал Патриарх очень помпезно, но оговорка испортила заранее подготовленную речь.

Ваше превосходительство, глубокоуважемый Владимир Васильевич… Владимир Владимирович, президент Россйиской Федерации…

Священник быстро поправил себя, но от волны шуток в социальных сетях это его не спасло.

В рунете шутят, что до нового патриарха РПЦ остались считанные дни. Кто-то уверен, что Патриарх просто выдал имя и отчество двойника президента РФ, а кто-то провёл аналогию с фильмом "Иван Васильевич меняет профессию".

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Метки: Видео   Владимир Васильевич   Путин   Россия - Африка   интересное   патриарх кирилл   фото   
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13  комментариев
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Легендарный В-ий Час назад
ну был же у нас "Иван Грозный, за свою жестокость прозванный Васильевичем".
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42k
Per aspĕra ad astra 10 минут назад
7 июня 2008 года на Петербургском международном экономическом форуме ведущий перепутал тогдашнего президента России Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным.

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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
"... а еще червяком, земляным червяком!" Ну правда, оговорился, чего все так возбудились-то? Не Моисеем Абрамовичем же, в самом-то деле...
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22k
Mike Miller 38 минут назад
"Ваше превосходительство"
В этом его обращении куда интереснее, чем оговорка.
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36k
russger 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
* You All Час назад
чего этот вообще полез туда?
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12k
Karelian 2 часа назад
Патриарх Кирилл Байдонович.
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37k
Александр 2 часа назад
Гундяю видней..
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