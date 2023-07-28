Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

На саммите "Россия — Африка" во время своего выступления, Патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина Владимиром Васильевичем, перепутав отчество.
Рунет потешается над Патриархом Кириллом, который назвал Путина Владимиром Васильевичем. Начал Патриарх очень помпезно, но оговорка испортила заранее подготовленную речь.
Ваше превосходительство, глубокоуважемый Владимир Васильевич… Владимир Владимирович, президент Россйиской Федерации…
Священник быстро поправил себя, но от волны шуток в социальных сетях это его не спасло.
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В рунете шутят, что до нового патриарха РПЦ остались считанные дни. Кто-то уверен, что Патриарх просто выдал имя и отчество двойника президента РФ, а кто-то провёл аналогию с фильмом "Иван Васильевич меняет профессию".
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В этом его обращении куда интереснее, чем оговорка.