Пользователи сети попросили фотошоперов обработать их снимки, и те оторвались на славу

Все мы иногда грешим обработкой фотографий. Но иногда хочется чего-то такого, что выходит за рамки обычных фильтров. И тут на помощь приходят мастера фотошопа, в распоряжении которых не только графический редактор и умение, но и чувство юмора.
И если вам повезло нарваться на такого мастера, то вам крупно повезло
На результат работы таких шутников, к которым пользователи сети обратились с просьбой обработать их фоточки, вы можете посмотреть ниже. Посмотреть и похихикать!
Догонялки
Врум, врум!
Ну согласитесь, на такой «Форсаж» каждый из нас с удовольствием сходил бы. А всё потому, что родное, близкое к сердечку 🙂
Меня под Бэкхема, любезный
Никому не здраствуйте
Вы только посмотрите сколько же жизненной энергии и радости в этом парне! Кажется, он идеально вписался в компанию телепузиков 🙂
Всё для тебя!
Раз, два, меня подстригай! Три, четыре, пять, височки не забудь подравнять!
Привет, земляне
Обмен телами
Казалось бы, мы уже давно прошли все эти игры с заменой лиц, но почему же до сих пор так смешно? Что это за магия вне Хогвартса?
Королева хвостов
Вперёд, Плотва!
Куда по мытому?!
300 лет тому назаааааад
Кажется, этого «Буратину» знатно помотало, и только черепаха со своим вековым опытом сможет понять всю его боль взрослой жизни 🙂
Да ты не бойся! Не больно будет!
Сильная и независимая кобылка
Обратная сторона Луны
Источник:
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Просто в последнюю версию Adobe Photoshop 2023 внедрен искусственный интеллект Firefly AI. Это функция Generative Fill - "кнопка" которая может быстро и легко создавать, добавлять, удалять или заменять элементы на любом изображении с помощью простых текстовых подсказок программе. И поэтому теперь любой школотрон может такое слепить в течении получаса и особого профессионализма теперь не требуется, как раньше.