Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую коуч-бизнесменшу, купив у той курсы за 5,5 млн

Прекрасное из мира инфоцыган. Коуч-инфобизнесменша купила курсы у другой коуча-инфобизнесменши, но богаче не стала и пожаловалась в полицию. За курсы она заплатила больше 5 миллионов рублей и теперь недовольна. Поучительная история от BAZA.
BAZA рассказала историю 23-летней москвички Анастасии, которая, не смотря на юный возраст, уже называет себя коучем и наставником. В апреле 2023 года девушка наткнулась в инстаграме на блогера Надежду Матвиенко — тоже коуча и наставника по личностному росту, которая обучала своих подписчиков заработку в интернете и обещала «перепрошить голову на успех».
Анастасия месяц присматривалась к деятельности Надежды в соцсетях, а потом решилась приобрести у нее курс за млн рублей.
Настя прошла 6 недель интенсивной работы в группе, закрытые и открытые зумы и 5 месяцев поддержки после курса, после чего ожидала получить «окружение миллионеров», но кроме самой Матвиенко миллионеров рядом так и не появилось.
Недовольная Настя пришла с претензиями к Надежде и тогда инфобизнесменша посоветовала купить еще один курс, в который, помимо прочего, включалась реклама блога Анастасии на странице Надежды. Стоимость обучения была уже 4 млн рублей.
Но и он, к сожалению, не помог — Настя осталась недовольна результатом, а реклама в блоге так и не вышла. «Мышца свободы и спокойствия так и не раскачалась».
В общей сложности Анастасия перевела Надежде 5,5 млн рублей. Так как выхлопа Настя не получила, то пошла в полицию. Позже девушка узнала, что не одна — по словам Насти, с исками и заявлениями на Матвиенко вышли около 15 её бывших клиенток.
Сама Матвиенко обвинения не признает: говорит, что полностью оказала услугу, а если у учениц что-то не получается — то это уже их проблемы, - пишет BAZA.
Теперь в запутанном деле педагогов-наставников и коллег по инфоцыганщине придется разбираться полиции.
Источник:
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Не коуч, а тренер! Не бизнесменша, а бизнесмен!
А вообще - мошенники!
И где она не права?
«Мышца свободы и спокойствия так и не раскачалась».
А почему? Потому, что это не мышца, а железа!!! Железы не раскачивают, а заставляют продуцировать! Короче, долго объяснять, записывайтесь на мои курсы!