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Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую коуч-бизнесменшу, купив у той курсы за 5,5 млн

Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую коуч-бизнесменшу, купив у той курсы за 5,5 млн

Автор:
03 июля 2024 22:19
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Надежда Матвиенко   богатство   инфоцыгане   коуч   курс   мошенники   
1798
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Прекрасное из мира инфоцыган. Коуч-инфобизнесменша купила курсы у другой коуча-инфобизнесменши, но богаче не стала и пожаловалась в полицию. За курсы она заплатила больше 5 миллионов рублей и теперь недовольна. Поучительная история от BAZA.

BAZA рассказала историю 23-летней москвички Анастасии, которая, не смотря на юный возраст, уже называет себя коучем и наставником. В апреле 2023 года девушка наткнулась в инстаграме на блогера Надежду Матвиенко — тоже коуча и наставника по личностному росту, которая обучала своих подписчиков заработку в интернете и обещала «перепрошить голову на успех».

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Анастасия месяц присматривалась к деятельности Надежды в соцсетях, а потом решилась приобрести у нее курс за млн рублей.

Настя прошла 6 недель интенсивной работы в группе, закрытые и открытые зумы и 5 месяцев поддержки после курса, после чего ожидала получить «окружение миллионеров», но кроме самой Матвиенко миллионеров рядом так и не появилось.

Недовольная Настя пришла с претензиями к Надежде и тогда инфобизнесменша посоветовала купить еще один курс, в который, помимо прочего, включалась реклама блога Анастасии на странице Надежды. Стоимость обучения была уже 4 млн рублей.

Но и он, к сожалению, не помог — Настя осталась недовольна результатом, а реклама в блоге так и не вышла. «Мышца свободы и спокойствия так и не раскачалась».

В общей сложности Анастасия перевела Надежде 5,5 млн рублей. Так как выхлопа Настя не получила, то пошла в полицию. Позже девушка узнала, что не одна — по словам Насти, с исками и заявлениями на Матвиенко вышли около 15 её бывших клиенток.

Сама Матвиенко обвинения не признает: говорит, что полностью оказала услугу, а если у учениц что-то не получается — то это уже их проблемы, - пишет BAZA.

Теперь в запутанном деле педагогов-наставников и коллег по инфоцыганщине придется разбираться полиции.

Источник:

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Метки: Надежда Матвиенко   богатство   инфоцыгане   коуч   курс   мошенники   
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21  комментарий
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
интересно , откуда у этой курицы без головы , 5 миллионов на эти "курсы" ???
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64k
Hitokiri 8 минут назад
Про жабу с гадюкой уже вспоминали?
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189
tttyyyy 8 минут назад
Еще за 5 миллионов можно ей какой-нить курс продать?
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742
Пчёл 9 минут назад
"Коуч-бизнесменша"
Не коуч, а тренер! Не бизнесменша, а бизнесмен!
А вообще - мошенники!
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2k
Corkscrew 11 минут назад
ипала жаба гадюку )))))))))
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520
iplo 38 минут назад
Да расстрелять их обоих и пëс ними..
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2k
Уходим отсюда 45 минут назад
Телефоны достаточно быстро добили остатки мозга у некоторых людей.
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1k
tartilych 47 минут назад
Вор у вора дубинку украл.
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7k
мемфрид 54 минуты назад
На всю страну разносят уже пару лет в пух и прах этих цыган. Но, видимо и правда "без лоха и жизнь плоха". Какой же надо быть дурой, чтобы за мыльный пузырь такие деньжищи отвадить...
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487
Кукер Час назад
Не понимаю, чем они вообще занимаются? Что является "товаром"?
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125
Рокер Кукер Полчаса назад
лохи
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7k
heta Час назад
...Сама Матвиенко обвинения не признает: говорит, что полностью оказала услугу, а если у учениц что-то не получается то это уже их проблемы...
И где она не права?
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Я тут даже и не знаю , просто посмеяться или в голосину ржать)
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23k
homerchik Час назад
Как говорится...
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41k
albedo Час назад
Что тут скажешь, кроме:
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6k
Макс73 Час назад
Вор у вора дубинку украл.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1551 пост (1480 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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103992



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