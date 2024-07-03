Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую коуч-бизнесменшу, купив у той курсы за 5,5 млн

В общей сложности Анастасия перевела Надежде 5,5 млн рублей. Так как выхлопа Настя не получила, то пошла в полицию. Позже девушка узнала, что не одна — по словам Насти, с исками и заявлениями на Матвиенко вышли около 15 её бывших клиенток.

Сама Матвиенко обвинения не признает: говорит, что полностью оказала услугу, а если у учениц что-то не получается — то это уже их проблемы, - пишет BAZA.

Теперь в запутанном деле педагогов-наставников и коллег по инфоцыганщине придется разбираться полиции.