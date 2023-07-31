В немецком университете ввели курс по съёмкам порнофильмов

В немецком университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре в апреле нынешнего годы запустили элективный курс под названием "Порно — это политика". И вот, на днях там появились первые выпускники.





Не хотелось бы разочаровать ценителей классического немецкого порно, но цель у курса была довольно специфическая — поставить под вопрос "гендерную иерархию в порноиндустрии" и предложить новое "определение порнографии с феминистской точки зрения".





Курс состоял из 16 семинаров и длился три месяца. На протяжении этого времени 20 студентов, разделившись на 5 групп, работали с порноактёрами, продюсерами и режиссёрами фильмов для взрослых, чтобы написать сценарий и снять фильм. Для получения итогового зачёта студенты должны были представить готовый эротический ролик.