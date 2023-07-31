В немецком университете ввели курс по съёмкам порнофильмов

Чтобы получить финальный зачёт, учащимся нужно было представить готовый порноролик.
В немецком университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре в апреле нынешнего годы запустили элективный курс под названием "Порно — это политика". И вот, на днях там появились первые выпускники.
Не хотелось бы разочаровать ценителей классического немецкого порно, но цель у курса была довольно специфическая — поставить под вопрос "гендерную иерархию в порноиндустрии" и предложить новое "определение порнографии с феминистской точки зрения".
Курс состоял из 16 семинаров и длился три месяца. На протяжении этого времени 20 студентов, разделившись на 5 групп, работали с порноактёрами, продюсерами и режиссёрами фильмов для взрослых, чтобы написать сценарий и снять фильм. Для получения итогового зачёта студенты должны были представить готовый эротический ролик.
Как рассказала работавшая со студентами профессор Ина Вайзе, ролики получились довольно невинными (охотно верим).
Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли пять художественных экспериментальных фильмов с элементами эротики. Область паха можно увидеть лишь в некоторых сценах
Отмечается, что идея семинара исходила от самих студентов и была своего рода протестом против урезания университетом бюджета на программу изучения гендерной истории.
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только японцы ещё что-то интересное снимают
Снимать или как самим сниматься ??
И судя по посту у них там есть предмет изучения гендерной истории- это что ? они там гендеры выдумывают ?
мало им что уже больше сотни их извращенцы выдумали
Вот думаю, в каком месте программы там сабжевый раздел появился?
Гендерная история - это раздел строительства или художественного конструирования?