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В немецком университете ввели курс по съёмкам порнофильмов

В немецком университете ввели курс по съёмкам порнофильмов

Автор:
31 июля 2023 20:45
Сообщество : Голая правда
Метки: Баухаус   Германия   курс   студенты   съёмки порно   университет   
2457
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Чтобы получить финальный зачёт, учащимся нужно было представить готовый порноролик.

В немецком университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре в апреле нынешнего годы запустили элективный курс под названием "Порно — это политика". И вот, на днях там появились первые выпускники.


Не хотелось бы разочаровать ценителей классического немецкого порно, но цель у курса была довольно специфическая — поставить под вопрос "гендерную иерархию в порноиндустрии" и предложить новое "определение порнографии с феминистской точки зрения".


Курс состоял из 16 семинаров и длился три месяца. На протяжении этого времени 20 студентов, разделившись на 5 групп, работали с порноактёрами, продюсерами и режиссёрами фильмов для взрослых, чтобы написать сценарий и снять фильм. Для получения итогового зачёта студенты должны были представить готовый эротический ролик.

Как рассказала работавшая со студентами профессор Ина Вайзе, ролики получились довольно невинными (охотно верим).


Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли пять художественных экспериментальных фильмов с элементами эротики. Область паха можно увидеть лишь в некоторых сценах

Отмечается, что идея семинара исходила от самих студентов и была своего рода протестом против урезания университетом бюджета на программу изучения гендерной истории.

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Метки: Баухаус   Германия   курс   студенты   съёмки порно   университет   
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16  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
может и к лучшему, современное порно скучно до зевоты,
только японцы ещё что-то интересное снимают
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1k
zu4ara 20 секунд назад
В девяностых RTL после 24.00 ..."ja.jaaa meine liebe kleine, gut. jaaa"
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2k
Старожил 4 минуты назад
Больные...
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5k
Горожанин 7 минут назад
В Германии? Курсы порнофильмов? Да не, не может быть!
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16k
Shtoppi 17 минут назад
ну, в германии все равно скоро больше нечем заниматься будет, кроме как х_йней, вроде прохождения подобных курсов.
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174
Александр Шевченко Полчаса назад
Тема не раскрыта !!!! Где ролики ??? Автор !!!???
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16k
_delphin_ 37 минут назад
Где посмотреть выпускные работы? друг спрашивает.
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5k
Евгений Д 47 минут назад
А чему учились ?
Снимать или как самим сниматься ??
И судя по посту у них там есть предмет изучения гендерной истории- это что ? они там гендеры выдумывают ?
мало им что уже больше сотни их извращенцы выдумали
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5k
Атомный Крот 50 минут назад
"университете строительства и художественного конструирования"

Вот думаю, в каком месте программы там сабжевый раздел появился?

Гендерная история - это раздел строительства или художественного конструирования?
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930
ruslan d Час назад
Ну Баухаус всегда были весьма оригинальны , кстати В Берлине очень хороший музей есть
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34k
АнтонПолднев Час назад
Я вообще-то был уверен, что история немецкой культуры....
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10k
kirpal 2 часа назад
Как поступить в этот университет?
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1k
zu4ara 2 часа назад
порнохудожница
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1k
Rom 2 часа назад
Ну нормальный предмет для университета. Ничего так.
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