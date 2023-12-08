Почему в Китае не горят желанием помогать незнакомцам на улице

Вообще в Китае очень много бюрократических тонкостей, о существовании которых знает далеко не каждый местный житель. Одной из таких «тонкостей» является право пострадавшего через суд потребовать от человека, который ему помог, денежную компенсацию – так сказать, за причиненный вред. Это звучит как шутка, а на деле подобная практика в Китае является весьма распространенным явлением, и люди, по доброте душевной пришедшие на помощь ближнему, вместо благодарности, получают либо своеобразный «штраф», якобы за неправильные действия, либо обвинение в причастности к инциденту.

В качестве примера можно привести случай, произошедший в городе Дачжоу провинции Сычуань. Местная жительница, будучи женщиной весьма пожилой, упала на улице и сломала ногу. Увидев это, ей на помощь поспешили трое школьников. Однако вместо того, чтобы сказать простое человеческое «спасибо», женщина предпочла обвинить ребят в том, что это именно они ее толкнули, и потребовать у их родителей компенсацию в 20 000 юаней (3,290$) на оплату медицинских услуг.