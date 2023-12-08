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Почему в Китае не горят желанием помогать незнакомцам на улице

Почему в Китае не горят желанием помогать незнакомцам на улице

Автор:
08 декабря 2023 07:34
Метки: Китай   в мире   люди   пенсионер   помощь   факты   
2187
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Жители Китая с определенного момента зареклись помогать незнакомым людям, особенно на улице.

Нас с самого раннего детства учили, что предлагать помощь нуждающемуся в ней человеку - есть наивысшая добродетель. И неважно, является ли этот человек близким родственником, знакомым или просто случайным прохожим, попавшим в сложную ситуацию, помочь ему – обязанность любого здравомыслящего гражданина.

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К тому же, и об этом тоже не следует забывать, хорошие поступки всегда возвращаются с лихвой…как, впрочем, и плохие.

Донести до подъезда тяжелую сумку незнакомой бабушке, возвращающейся из магазина, помочь молодой маме вытащить из автобуса коляску с маленьким ребенком или протянуть руку поскользнувшемуся на первом декабрьском гололеде прохожему – все эти, казалось бы, незначительные мелочи не просто наполняют суровый современный мир добром и светом, но и делают людей, не постеснявшихся предложить помощь ближнему, чуточку, уж простите за тавтологию, человечнее.

«Но что в этом особенного? – спросите вы. – Помощь другому человеку – обычная и вполне нормальная практика, зачем раздувать эту тему до масштабов целой статьи?» Что ж, резонное замечание… Однако с ним едва согласятся жители Китая, которые с определенного момента зареклись помогать незнакомым людям, и особенно на улице.

Даже если они станут случайными свидетелями ДТП с пострадавшими, то с большой долей вероятности просто пройдут мимо и даже не поинтересуются, нужна ли тем какая-либо помощь. Я уж не говорю о стариках, упавших на улице – этих товарищей рядовые китайцы просто обойдут стороной и даже головы не поднимут.

Нет, не подумайте, что жители Поднебесной в какой-то момент забыли о воспитании, уважении к старшим и взаимопомощи – такого просто не может быть, ведь вопрос морали и общественного мнения для китайцев является первоочередным. Основной же причиной такого «равнодушия» по отношению к окружающим стал банальный страх быть обвиненным в проблемах того, кому они помогли. И это абсолютная правда.

Вообще в Китае очень много бюрократических тонкостей, о существовании которых знает далеко не каждый местный житель. Одной из таких «тонкостей» является право пострадавшего через суд потребовать от человека, который ему помог, денежную компенсацию – так сказать, за причиненный вред. Это звучит как шутка, а на деле подобная практика в Китае является весьма распространенным явлением, и люди, по доброте душевной пришедшие на помощь ближнему, вместо благодарности, получают либо своеобразный «штраф», якобы за неправильные действия, либо обвинение в причастности к инциденту.

В качестве примера можно привести случай, произошедший в городе Дачжоу провинции Сычуань. Местная жительница, будучи женщиной весьма пожилой, упала на улице и сломала ногу. Увидев это, ей на помощь поспешили трое школьников. Однако вместо того, чтобы сказать простое человеческое «спасибо», женщина предпочла обвинить ребят в том, что это именно они ее толкнули, и потребовать у их родителей компенсацию в 20 000 юаней (3,290$) на оплату медицинских услуг.

Скажу сразу, что в результате расследования истина все-таки была установлена, а женщина, за клевету, вместо денег получила 7 суток административного ареста за вымогательство. Но подобные «хэппи-энды» случаются далеко не всегда, и являются скорее приятным исключением.

Кроме того, в Китае существует правило, согласно которому все медицинские услуги оплачивает тот, кто вызывает «скорую» или, скажем, привозит пострадавшего в медицинское учреждение, поскольку он в конкретный момент времени несет за него ответственность – и материальную в том числе. А, как известно, медицина в Китай далеко не дешевая, и даже оказание первой помощи медицинским работником может влететь неравнодушному китайцу в копеечку.

Казалось бы, а что мешает после этого потребовать свои деньги обратно? Но китайцы из-за своего врожденного чувства долга, ответственности и, конечно же, бесконечного уважения к почтительной старости, никогда на это не пойдут. Да и как можно требовать денег со стариков?!

Согласно результатам опроса, который проводило издание «China Youth Daily», среди 139 тысяч опрошенных китайцев, более 80% ответили, что едва ли решились бы помочь упавшему на улице человеку преклонного возраста. А все из-за банального страха стать жертвами недобросовестных стариков, вымогающих таким образом деньги. Более 50% опрошенных признались, что скорее просто пройдут мимо упавшего старика, и лишь 5% ответили, что, не раздумывая, придут на помощь.

Эксперты объясняют эти весьма неутешительные результаты вовсе не упадком моральных ценностей в стране – о чем я, собственно, уже упоминал выше. Они просто являются своего рода отражением несовершенств системы медицинского страхования пожилых людей. Поэтому некоторым старикам приходиться идти на вымогательство, чтобы оплатить огромные медицинские счета.

При нынешней системе страхования, существующей в Китае, пожилые люди, особенно проживающие в сельской местности, в результате получения травмы от несчастного случая, могут рассчитывать лишь на очень скромные суммы, которых, конечно же, не хватает на возмещение расходов. Да и процедура подачи заявления на получение компенсации, надо сказать, очень сложна и занимает много времени, поэтому большинство пожилых жителей Китая, даже не пытаются оформить необходимые документы.

В довершении всего в Поднебесной в принципе не существует системы полного возмещения расходов на лечение травм, полученных в результате несчастного случая, для людей старше 65 лет. Поэтому, чтобы старики перестали вымогать деньги на лечение у сердобольных прохожих, необходимо, во-первых, повысить размер страховых выплат, а, во-вторых, упростить процедуру подачи заявления на возмещение. И все. Так просто, да только воз и ныне там…

В большинстве своем современные молодые китайцы действительно не слишком стремятся помогать попавшем в неприятную ситуацию случайным прохожим, и особенно старикам. Однако среди них все же находятся те, кто не может остаться равнодушным к чужой беде. Правда, с некоторыми оговорками…

Перед тем как оказывать упавшему на улице помощь, китайцы зачастую просят прохожих быть свидетелями сего действа или сделать фотографии, которые, в случае попытки вымогательства, станут неоспоримым свидетельством их невиновности и непричастности к случившемуся. Так сказать, доброта с пометкой «Made in China».

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Метки: Китай   в мире   люди   пенсионер   помощь   факты   
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18k
Мистер Фикс 56 минут назад
Социалистический капитализм
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4k
Еркен 3 минуты назад
Спасибо за информацию, даже не знал этого.
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80
alex_kaka 14 минут назад
вначале какой-то умник пытается заработать, а потом страдают все. даже у нас можно попасть, если не правильно оказывать помощь, например двигать человек с переломом позвоночника.
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7k
Mixalych Полчаса назад
Новость не нова. Слышал такое про Китай несколько лет назад, но несколько с иными нюансами. А именно случаи неквалифицированной помощи и привели к такой ситуации, что люди судятся и требуют денежной компенсации: делал искусственное дыхание с массажем сердца и поломал ребра. Человек упал и поломал ногу, ему кинулись помогать, пока туда-сюда таскали, произошло смещение костей, в итоге компликации и долгое лечение, ну и тд и тп.
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15k
Hairy Полчаса назад
Я пинком заехал в заводной рычаг
Дай Бог, чтоб движок мой мощный не зачах
До отказа ручку газа накрутил
Тьфу ты, чёрт, дугой я бабку зацепил
Ну и пусть, была бы техника цела
Бабок много, «Ява» у меня одна
Бабку люди обнаружат поутру
А я тачку нежно тряпочкой протру
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3k
Тварь 47 минут назад
Их много
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