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Впечатляющие фото до и после уборки

Впечатляющие фото до и после уборки

Автор:
21 декабря 2023 08:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   напор воды   результат   уборка   уборка водой   фото   эффект   
914
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Перед Новым годом все стараются провести генеральную уборку. Герои нашей подборки тоже постарались, чтобы их дома и вещи обрели первозданный вид. Оказывается, даже мытьё под сильным напором воды способно очистить многое.

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Метки: до и после   напор воды   результат   уборка   уборка водой   фото   эффект   
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homerchik 54 минуты назад
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