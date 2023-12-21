Впечатляющие фото до и после уборки

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Перед Новым годом все стараются провести генеральную уборку. Герои нашей подборки тоже постарались, чтобы их дома и вещи обрели первозданный вид. Оказывается, даже мытьё под сильным напором воды способно очистить многое.
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