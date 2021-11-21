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Чистота - это страшная сила!

Чистота - это страшная сила! (31 фото)

Автор:
21 ноября 2021 08:30
Сообщество : Картинка дня
Метки: до и после   картинки   новая жизнь вещей   уборка   фото   чистится все   чистка   чистота   
9075
31
Если вы никак не можете собраться с духом, чтобы устроить в доме уборку, эта подборка фотографий непременно вас вдохновит! На них наглядно видно, что почистив и помыв какую-то вещь, можно дать ей вторую жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   картинки   новая жизнь вещей   уборка   фото   чистится все   чистка   чистота   
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76  комментариев
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42
Антон 4 часа назад
Большая часть фоток - потуги подростков (возможно, не физически, а психологически), которые в первый раз убрали свою комнату или съехали от мамы и оказалось, что все вокруг чистым само не становится, как у родителей дома.
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38k
Сергей 2 минуты назад
Пост засранцев.
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13k
Broser 6 минут назад
И плитка стала светлее.
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Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Называется "разделочная доска".
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Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Я не понял: слева - было, справа - стало? Вы - офигенная уборщица! Продолжайте в том же духе! Успехов в работе!
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Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Как мало нужно человеку для счастья...
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Злобный Члегр 36 минут назад
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Ага. И руки чище стали.
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Злобный Члегр 37 минут назад
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Типа, сполоснула водичкой? И причем тут сантехника?
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Злобный Члегр 38 минут назад
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Много сперла у родителей7
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Злобный Члегр 39 минут назад
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Ты - редкостная грязнуля.
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Злобный Члегр 39 минут назад
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Сортир у нее проверь.
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Злобный Члегр 40 минут назад
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В тяжелом теле - тяжелый дух!
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Злобный Члегр 40 минут назад
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Вымой руки и почисти зубы.
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Злобный Члегр 41 минуту назад
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Не позорься, побирушка. Уксус деления, блджат...
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Злобный Члегр 42 минуты назад
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Кошка поправит дело...
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Злобный Члегр 43 минуты назад
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Ушел за пивом в домашних тапочках и через месяц вернулся?
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Злобный Члегр 44 минуты назад
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Я горжусь тобой!
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Злобный Члегр 46 минут назад
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Теперь придется мыть лестницу.
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Злобный Члегр 47 минут назад
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Хули толку? Жрать все равно нечего.
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Злобный Члегр 47 минут назад
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А не проще не засирать?
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Злобный Члегр 48 минут назад
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Намотать щетку на дрель может только Джеки Чан.
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