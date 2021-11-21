Чистота - это страшная сила!

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Если вы никак не можете собраться с духом, чтобы устроить в доме уборку, эта подборка фотографий непременно вас вдохновит! На них наглядно видно, что почистив и помыв какую-то вещь, можно дать ей вторую жизнь.
"Я отмочила сковородку в смеси уксуса, соды, кока-колы, моющего средства и лимонного сока"
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"Отказался от чистки - вместо нее решил снять раму, выскоблить все и вновь залить герметиком"
"Мне недавно поставили диагноз "Синдром дефицита внимания с гиперактивностью", мне назначили лекарства. После этого я впервые устроила в доме генеральную уборку"
"Мне 17, и я купил свой первый автомобиль - старый фермерский пикап. Вот как я сумел отчистить кабину!"
"В посудомоечной машине на съемной квартире из-за жесткой воды образовался налет, но мы сумели его победить!"
"Вчера я обнаружил, что если наклонить вставки на моем окне, то они его очищают. Да будет свет!"
"Отмыл свой старый ржавый котелок для походов с помощью проволочной щетки, намотанной на дрель"
"Я пришел сегодня домой и вдруг заметил, в каком неприглядном состоянии находится дверь. Пришлось ей заняться"
"Была в гостях у сестры и пожалела ее страшно забрызганный жиром и пригоревший чайник. Средство для мытья посуды и паста для чистки металлических поверхностей - и он почти как новенький!"
"Всегда мечтала разобраться в кладовке в родительском доме, и вот, наконец, сделала это. Красота!"
"Раковина в съемной квартире была в ужасающем состоянии. Но теперь у нас отличная сантехника!"
"Я занимаюсь уборкой и повидала всякого. Но этот душ даже меня поразил. Отмывала его 6 часов - но результат того стоил!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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