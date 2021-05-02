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"Как новенькие!": после уборки старые вещи вновь обрели первозданный внешний вид

"Как новенькие!": после уборки старые вещи вновь обрели первозданный внешний вид (15 фото)

Автор:
02 мая 2021 06:58
Метки: до и после   напор воды   почистили   прикол   уборка   фото   чистый четверг   
4614
15
Спустя долгое время люди из этой подборки решили почистить площадки, ковры и заборы, на которых уже давно поставили крест. После уборки вещи приобрели первозданный и забытый с годами вид. Так просто, но словно произошло чудо.
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Метки: до и после   напор воды   почистили   прикол   уборка   фото   чистый четверг   
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2k
neutrino 3 часа назад
Мы? Нет, мы не любим.
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112
Иванов Петров Сидоров 19 минут назад
Это как же надо было засрать дом, чтобы стены до крыши покрылись плесенью и грязью.
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777
Миша 47 минут назад
Сколько не убирай всё равно через год-два опять убирать. Хуже только ремонт.
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1k
Сплетник 59 минут назад
Дом явно в городе, так что это - мечта служб ЖКХ: жильцы всё вычистили сами, за свой счёт - и платят дворникам.
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27k
Aleks Час назад
реклама кярхера?
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573
Alex Час назад
Главное в этот деле, это соблюдать ТБ.
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27k
Teodor 2 часа назад
А один придурок почистил бронзовую статуэтку хз-какого века. Как новоя стала... Ага - и по цене сравнялась с китайскими новоделами.
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2k
Aristarx 2 часа назад
2 недели этим занят. И так каждую весну - дерево не террасе и плитку клинкерную по всему дому.
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9k
K7OO 2 часа назад
Отсюда вывод: если хотите, чтобы уборка вас так же радовала и удивляла, убирайтесь не чаще одного раза в год.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Тут намедни попался твит. Сдал вещи в химчистку в старой сумке,те вместо того что бы ее выбросить почистили её и взяли с меня в три раза дороже чем мне бы обошлась новая сумка .
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104
Cool_Romic 3 часа назад
Это ж как надо было засрать.
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