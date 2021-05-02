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Спустя долгое время люди из этой подборки решили почистить площадки, ковры и заборы, на которых уже давно поставили крест. После уборки вещи приобрели первозданный и забытый с годами вид. Так просто, но словно произошло чудо.
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