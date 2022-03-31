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15 преображений во время уборки, которые долго откладывали, но они превзошли все ожидания

15 преображений во время уборки, которые долго откладывали, но они превзошли все ожидания (16 фото)

Автор:
31 марта 2022 07:37
Метки: вымыли   до и после   интересно   очистики   уборка   фото   
3582
16

Уборка - не самое приятное занятие в списке дел. Да, в чистоте потом классно жить, но сам по себе день уборки отнимает немало сил. Перед вами примеры того, что случается, если годами не чистить вещи и дома, а потом привести их в порядок.

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А вы любите уборку?

Источник:

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Метки: вымыли   до и после   интересно   очистики   уборка   фото   
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6  комментариев
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173
Антошка 53 минуты назад
"Гениальные" подписи к фотографиям!
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1k
perekrestok 4 минуты назад
Наверное для таких фото надо делать пост в названием "Репортаж из свинарника". Понятно что не все горят желанием убирать вокруг себя, но все же всему есть предел. Границу между ленью и превращением в свинью переходить не надо.
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
Я такие посты могу запиливать после каждой мойки автомобиля по весне и осени )))
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2k
Autumn2015 41 минуту назад
Из серии баек про американцев " Я не понимал, почему у нас дома так воняет из туалета, а оказывается там надо нажимать на кнопочку, чтоб вода все смыла". А реально - в некоторых случаях как можно так заср.а.ть ?
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4k
Тоха 41 минуту назад
На последней плафоны люстры курильщика
Говорю как профи со стажем 45
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