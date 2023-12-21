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"Мегаполис будущего" в Саудовской Аравии может навредить природе

"Мегаполис будущего" в Саудовской Аравии может навредить природе

Автор:
21 декабря 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   Саудовская Аравия   Строительство   в мире   концепции   мегаполис   природа   проблемы   современное   факты   
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В этом году появились новости о том, что в Саудовской Аравии построят футуристический мегаполис на 170 километров. Однако, недавно эксперты заявили, что такой мегаполис может навредить природе — и стать "смертельной ловушкой" для миллионов птиц.

Весной этого года стало известно, что Саудовская Аравия строит футуристический мегаполис The Line. Мегаполис будет состоять из двух параллельных небоскрёбов с зеркальными фасадами, которые будут проходить через пустыню и горную местность. Высота зданий составит 500 метров, а длина всего комплекса — 170 километров. Как заявляют авторы проекта, строительство которого обойдётся в 1 триллион долларов, он "сохранит природу". Саудовская Аравия называет его "цивилизационной революцией", и судя по спутниковым снимкам, уже начала строительство. Однако, защитники природы бьют тревогу по поводу комплекса — они утверждают, что он станет смертельным барьером для птиц, ежегодно мигрирующих между Европой и Африкой.

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В опубликованном недавно исследовании эксперты заявили, что из-за совокупности факторов он представляет огромный риск для птиц: в том числе из-за зеркальных фасадов и ветряных турбин, которые собираются поставить на вершине. Соловьи, свиристели, жаворонки, куропатки и горлицы —все виды птиц, которые используют этот маршрут, могут пострадать, включая египетских грифов и балобанов, которые находятся под угрозой исчезновения. Уже в первое время после строительства могут пострадать 2,1 миллиона птиц.


"Птицы часто врезаются в окна высоких зданий в городской среде. А это — здание высотой 500 метров, расположенное через всю Саудовскую Аравию, с ветряными мельницами на вершине. Если с этим ничего не сделать, существует серьезный риск нанесения большого ущерба перелётным птицам," — говорит профессор Уильям Сазерленд, директор по исследованиям зоологического факультета Кембриджского университета.

Издание "Таймс" отмечает, что ежегодно только в США в результате столкновений со зданиями погибает 988 миллионов птиц — причём риск выше в районах со стеклянными или зеркальными зданиями. Тем временем, создатели мегаполиса уверяют, что "совместно с международными партнёрами проводят исследования, чтобы понять особенности миграции животных и птиц и оценить, как можно смягчить последствия". Они также рассматривают возможность создания туннелей, через которые могут пролетать птицы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Саудовская Аравия   Строительство   в мире   концепции   мегаполис   природа   проблемы   современное   факты   
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6  комментариев
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Ога, туннели. Для пролёта. Птиц. Тогда пусть не забудут указатели нарисовать. Большие и яркие. Тоже для птиц, чтобы знали где те пролётные туннели.
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155
npocto__Makc 50 минут назад
Бессмысленный проект . Кто там жить будет? Скорее всего не достроят..
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Может навредить, а может не навредить... х*й их знает!
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2k
Провокатор 2 часа назад
"ежегодно только в США в результате столкновений со зданиями погибает 988 миллионов птиц"
Сколько, сколько миллионов? Это получается 2706849 ежедневно!!! Осетра то урежте.
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193
Alex Wist Провокатор Полчаса назад
За то не "пукают". как раз по "экологической повестке" Запада. Больше стройте все разобьются и помрут и будет "чистый воздух", идиоты...
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