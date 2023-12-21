"Мегаполис будущего" в Саудовской Аравии может навредить природе

Весной этого года стало известно, что Саудовская Аравия строит футуристический мегаполис The Line. Мегаполис будет состоять из двух параллельных небоскрёбов с зеркальными фасадами, которые будут проходить через пустыню и горную местность. Высота зданий составит 500 метров, а длина всего комплекса — 170 километров. Как заявляют авторы проекта, строительство которого обойдётся в 1 триллион долларов, он "сохранит природу". Саудовская Аравия называет его "цивилизационной революцией", и судя по спутниковым снимкам, уже начала строительство. Однако, защитники природы бьют тревогу по поводу комплекса — они утверждают, что он станет смертельным барьером для птиц, ежегодно мигрирующих между Европой и Африкой.