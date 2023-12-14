Мариенбург — самый большой средневековый замок в мире

Замок Мариенбург — самый большой средневековый кирпичный замок в мире. Он находится в городе Мальборк в Польше и занимает площадь больше 20 гектаров. На строительство этого потрясающего средневекового шедевра, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ушло 132 года, и он построен из 30 миллионов кирпичей.
Замок Мариенбург (или Мальборк) расположился на восточном берегу реки Ногат в Мальборке, Польша. Он занимает территорию в 20 гектаров вместе со всеми постройками, включая три укреплённых замка, несколько сотен домов, амбары и лабиринты рвов, лестниц, башен. Первые кирпичи замка Мальборк заложили в 1274 году рыцари Тевтонского ордена — крупного духовно-рыцарского военного ордена в Восточной Европе в эпоху позднего Средневековья, — которые отвоевали эти земли у прусских воинов. Замок был резиденцией великого магистра Тевтонского ордена с 1309 года по 1456 год. В течение примерно 150 лет в замке жили рыцари всего Тевтонского ордена: в нём размещалось около 3000 человек.
Первым из трёх замков построили Высокий — его строительство началось в 1276 году. В последующие десятилетия территория значительно расширилась: к первому добавились Средний и Нижний замки. Всего на строительство комплекса ушло 132 года, а ещё — он состоит из 30 миллионов кирпичей. В 1457 году, во время Тринадцатилетней войны, замок был захвачен польской армией, и затем стал резиденцией польских королей. Однако, из-за последующих вторжений шведов в XVII веке замок быстро пришёл в упадок, и в 1800-х его взяли под государственную защиту.
Замок многое пережил за свою богатую историю. После Второй мировой войны на его месте остались дымящиеся развалины, но польские власти полностью его восстановили в довоенном виде. Сегодня Мариенбург — исторический памятник и музей. Он также считается крупнейшим средневековым кирпичным замком в мире, и одним из ярких эталонов кирпичной готики. Ежегодно по нему гуляют более 300 тысяч туристов из 84 стран мира. На территории комплекса также открыто несколько выставок, на которых представлено около 2 тысяч экспонатов: в том числе янтарь, оружие, неолитическое и современное искусство.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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