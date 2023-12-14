Мариенбург — самый большой средневековый замок в мире

Замок многое пережил за свою богатую историю. После Второй мировой войны на его месте остались дымящиеся развалины, но польские власти полностью его восстановили в довоенном виде. Сегодня Мариенбург — исторический памятник и музей. Он также считается крупнейшим средневековым кирпичным замком в мире, и одним из ярких эталонов кирпичной готики. Ежегодно по нему гуляют более 300 тысяч туристов из 84 стран мира. На территории комплекса также открыто несколько выставок, на которых представлено около 2 тысяч экспонатов: в том числе янтарь, оружие, неолитическое и современное искусство.