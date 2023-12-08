Почему не стоит держать фенеков как домашних питомцев

Фенеки — милые миниатюрные лисицы с большими ушами, которые обитают в пустынях Северной Африки. В последние годы появилась мода держать их в качестве домашних питомцев. Это легально и не требует специальных лицензий — но специалисты предупреждают, что лучше этого не делать. Фенеки не поддаются одомашниванию, требуют больших участков с песком, ужасно пахнут и даже могут атаковать хозяина. Большинство стандартных домов и квартир просто не приспособлены для того, чтобы содержать этого жителя пустыни.

"Если вы любите фенеков — не заводите их как питомцев. Они должны быть в дикой природе, и я не думаю, что мы имеем право заводить их в качестве домашних животных," — Линдси Маккенна, основательница спасательной организации Wild Side Exotic Rescue.