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Почему не стоит держать фенеков как домашних питомцев

Почему не стоит держать фенеков как домашних питомцев

Автор:
08 декабря 2023 20:56
Сообщество : Животные
Метки: Разное   дикие животные   домашние животные   животные   лисицы   природа   факты   фенек   фенеки   хищники   
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В последнее время многие люди по всему миру начали заводить фенеков, миниатюрных диких лисиц, как домашних питомцев. Это не запрещено законом, но специалисты настоятельно предупреждают — лучше отказаться от такого питомца. Им нужны очень специфичные условия, и они могут атаковать хозяев.

Фенеки — милые миниатюрные лисицы с большими ушами, которые обитают в пустынях Северной Африки. В последние годы появилась мода держать их в качестве домашних питомцев. Это легально и не требует специальных лицензий — но специалисты предупреждают, что лучше этого не делать. Фенеки не поддаются одомашниванию, требуют больших участков с песком, ужасно пахнут и даже могут атаковать хозяина. Большинство стандартных домов и квартир просто не приспособлены для того, чтобы содержать этого жителя пустыни.


"Если вы любите фенеков — не заводите их как питомцев. Они должны быть в дикой природе, и я не думаю, что мы имеем право заводить их в качестве домашних животных," — Линдси Маккенна, основательница спасательной организации Wild Side Exotic Rescue.

В 2018 году Линдси купила двух фенеков у британского продавца экзотических животных — чтобы не допустить их разведения для внутреннего рынка. Сейчас они живут в приюте женщины вместе с другими 36 экзотическими животными, которые избежали печальной участи. По словам спасательницы, фенекам требуются специфические условия:


"Их потребности могут быть настолько дорогостоящими и специфическими, что обычный человек их не потянет. Они родом из Африки, поэтому привыкли к тёплой температуре, приспособились к песку и любят копать. Кроме того, им нужно много социальной активности. В дикой природе они живут группами до 10 особей, но в зоомагазинах их часто продают по одному. Они должны жить в стае," - говорит Линдси.

Фенеки также могут атаковать хозяев, если с ними неправильно обращаться:


"Люди покупают их, будто это чихуахуа. Но они могут очень испугаться, если вы будете обращаться с ними как с собаками. Наша команда всегда использует специальное оборудование и толстые перчатки при обращении с этими лисичками," - говорит Линдси.

В настоящее время фенекам не угрожает вымирание, но торговлю начали контролировать, чтобы не нанести вред популяции. С 2015 года двумя ведущими импортёрами фенеков остаются США и Китай. Кроме того, подавляющее большинство фенеков разводят в неволе для последующей продажи, а не ловят в дикой природе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дикие животные   домашние животные   животные   лисицы   природа   факты   фенек   фенеки   хищники   
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Gadova 2 часа назад
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КАКАнгел 44 минуты назад
по мне так вранье и чушь. они не намного сложнее в содержание чем обычная лиса . лично знаком с одним феньком и не могу сказать чтоб хозяева жаловались на особые сложности (с учетом что мы говорим о лисовладельцах ).
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