FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8027 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Альметьевске студент плевал в еду, которой потом кормили однокурсников и преподавателей

В Альметьевске студент плевал в еду, которой потом кормили однокурсников и преподавателей

Автор:
20 декабря 2023 19:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Альметьевск   Видео   Еда   интересное   мерзость   студенты   фото   
1625
1
2

Студент торгово-экономического колледжа на практике добавлял в блюда секретный ингредиент.

В социальных сетях появилось видео, где студент плюёт в таз с едой, которая предназначалась для раздачи на кухне. Автор видео отметил, что директор в курсе происходящего, но ничего не делает.

Мерзость и треш происходят в столовой Торгово-экономическом техникума Альметьевска при попустительстве его директора Зульфии Закировой. Практиканты харкают в столовскую раздачу, которая затем отправляется в желудки, - добавил автор видео.

Позже Mash связался с директором школы Зульфиёй Закировой. Как оказалось, практика у студенотов длилась с 11 декабря. Директор рассказала, что узнала о рецепте Ивана только сегодня. Говорит, что ребята не должны сидеть голодными, но их не выпускают "по соображениям безопасности". Сама ходит в столовку каждый день, на еду не жалуется (учителя тоже). Боится сказать лишнего на профилактической беседе, чтобы парень ничего с собой не сделал.

Вот в Брянске девочке там что-то неприятное сказали. Мы ведь всей истории не знаем, а она взяла... Тоже вот какой случай был. Это же чувствительная такая тема.

Напомним, что в Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Альметьевск   Видео   Еда   интересное   мерзость   студенты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Наблюдатель Час назад
Боится сказать лишнего на профилактической беседе, чтобы парень ничего с собой не сделал
Под такую лавочку, завтра в котлетки начнет говно помешивать. Обычный ох...ший ублюдок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
114
Топор плывёт 6 минут назад
Не ссы в компот. Там повар ноги моет. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
Шэльмавье фон Шольценко 7 минут назад
Компот. Возьмите его анонимно на работу ,на зарплате. И он честно все выправит в нужном направлении.
А если честно, где, в какой семье этого дегенерата вырастили??? Как так получилось??
Тут сидишь с детками ,объясняешь ,что обзываться это плохо, плохо смуглых деток нигерами обзывать,плохо двуличничать и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон 15 минут назад
Нравятся мне современные дебилы!!!!
Снимают свои похождения и обязательно ВЫКЛАДЫВАЮТ в интернет.
Тем самым облегчая работу правоохранителям. Мониторь соцсети, находи даунов, раскрывай правонарушение, получай звёздочку на погоны.
БИНГО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus 19 минут назад
За такое надо бить смертным боем и после выкинуть из учебного заведения с пометкой в личном деле, что человек клинический идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 20 минут назад
Били его потом сильно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
грош цена такому преподователю,который боится сказать лишнего.однозначно занимает чужое место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 39 минут назад
Ждём видео где его макают .блищем в унитаз, ааа забыл, щас же не 90-е, понять и простить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 46 минут назад
Дать 3.14...ы силами работников и учащихся колледжа. Плюнуть по разу ему в еду и заставить всё сожрать. После вы3.14.....ть из колледжа на все 4 стороны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129k
parallax 53 минуты назад
Насрать и заставить съесть. На всю жизнь запомнит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat Час назад
как вы думаете почему я не ем фастфудовскую еду, я даже когда хожу в рестораны с девушкой которая бычится не ем еду, я отчётливо представляю, что ей приходится есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 2 часа назад
Ну взять и обоссать его всем Альметьевском....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343044



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Семейные фотографии советских артистов
Семейные фотографии советских артистов
Набирающие популярность в сообществах
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не меняется

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#аварии#Автовсячина#Ynews#Россия#милота#полиция
#животные#автомир#интересное#Прикол#ДТП#фильм#забавно#кот#новый год#кошка
#машина#в мире#люди#факты#авто аварии#кино#США#конфликт#история#подборка
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это... "Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей "Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей Как выжить в России: парень готовит обед из двух блюд за 10 рублей Как выжить в России: парень готовит обед из двух блюд за 10 рублей

На что жалуетесь?

Вернуться