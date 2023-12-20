В Альметьевске студент плевал в еду, которой потом кормили однокурсников и преподавателей

Позже Mash связался с директором школы Зульфиёй Закировой. Как оказалось, практика у студенотов длилась с 11 декабря. Директор рассказала, что узнала о рецепте Ивана только сегодня. Говорит, что ребята не должны сидеть голодными, но их не выпускают "по соображениям безопасности". Сама ходит в столовку каждый день, на еду не жалуется (учителя тоже). Боится сказать лишнего на профилактической беседе, чтобы парень ничего с собой не сделал.