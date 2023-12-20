В Альметьевске студент плевал в еду, которой потом кормили однокурсников и преподавателей

Студент торгово-экономического колледжа на практике добавлял в блюда секретный ингредиент.
В социальных сетях появилось видео, где студент плюёт в таз с едой, которая предназначалась для раздачи на кухне. Автор видео отметил, что директор в курсе происходящего, но ничего не делает.
Мерзость и треш происходят в столовой Торгово-экономическом техникума Альметьевска при попустительстве его директора Зульфии Закировой. Практиканты харкают в столовскую раздачу, которая затем отправляется в желудки, - добавил автор видео.
Осторожно! Мерзко!
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Позже Mash связался с директором школы Зульфиёй Закировой. Как оказалось, практика у студенотов длилась с 11 декабря. Директор рассказала, что узнала о рецепте Ивана только сегодня. Говорит, что ребята не должны сидеть голодными, но их не выпускают "по соображениям безопасности". Сама ходит в столовку каждый день, на еду не жалуется (учителя тоже). Боится сказать лишнего на профилактической беседе, чтобы парень ничего с собой не сделал.
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Вот в Брянске девочке там что-то неприятное сказали. Мы ведь всей истории не знаем, а она взяла... Тоже вот какой случай был. Это же чувствительная такая тема.
Напомним, что в Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие.
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Под такую лавочку, завтра в котлетки начнет говно помешивать. Обычный ох...ший ублюдок.
А если честно, где, в какой семье этого дегенерата вырастили??? Как так получилось??
Тут сидишь с детками ,объясняешь ,что обзываться это плохо, плохо смуглых деток нигерами обзывать,плохо двуличничать и т.д.
Снимают свои похождения и обязательно ВЫКЛАДЫВАЮТ в интернет.
Тем самым облегчая работу правоохранителям. Мониторь соцсети, находи даунов, раскрывай правонарушение, получай звёздочку на погоны.
БИНГО!
Экономишь?