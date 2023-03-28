Почему календарь майя не предсказывал апокалипсис

Несмотря на то, что мы находимся в XXI столетии, в веке, когда всем правят наука и технологии, на нас все еще влияют эсхатологические предрассудки. Именно так произошло и в 2012-м, когда, как верили тысячи людей, должен был начаться апокалипсис.

Откуда пришла эта идея

Идею грядущего апокалипсиса даже прозвали феноменом 2012 года. Теорию об армагеддоне активно использовали в массовой культуре: например, в «Секретных материалах» обещали, что произойдет колонизация нашей планеты пришельцами. Апокалиптические идеи были не только в культовом сериале, отдельно вышел фильм «2012», который показывал, как начался конец света.