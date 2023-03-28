Почему календарь майя не предсказывал апокалипсис

И что на самом деле случилось в 2012 году.
Несмотря на то, что мы находимся в XXI столетии, в веке, когда всем правят наука и технологии, на нас все еще влияют эсхатологические предрассудки. Именно так произошло и в 2012-м, когда, как верили тысячи людей, должен был начаться апокалипсис.
Откуда пришла эта идея
Идею грядущего апокалипсиса даже прозвали феноменом 2012 года. Теорию об армагеддоне активно использовали в массовой культуре: например, в «Секретных материалах» обещали, что произойдет колонизация нашей планеты пришельцами. Апокалиптические идеи были не только в культовом сериале, отдельно вышел фильм «2012», который показывал, как начался конец света.
Пожалуй, ни один другой год не вызвал столько слухов и обсуждений в обществе. Кто-то пытался отшутиться, но люди в разных уголках планеты верили, что грядет армагеддон. Например, в бразильском городке Коргинью даже начали строить приют для тех, кто переживет катаклизмы. Так откуда же появилась эта идея? Всему причиной календарь индейцев майя, который якобы предсказывал, что 21.12.2012 должен произойти апокалипсис.
Неправильная трактовка
Однако на самом деле календарь индейцев неправильно трактовали, он совершенно не обозначал конец света.
Дело в том, что у индейцев был не один календарь, а целых три. Первая система датировки называлась цолькин: в этом календаре было 260 дней, с помощью него планировали священные церемонии. Второй назывался хааб, и он по количеству дней совпадал с современным календарем, по которому мы живем сегодня — григорианским. В хаабе было 365 дней, его использовали в повседневной жизни, а также на него ориентировались во время сельскохозяйственных работ.
Также у индейцев был календарь длинного счета. Он делился на 2 880 000 дней или на 5 125 лет. Если перевести его в григорианский, то он заканчивался 20 декабря 2012 года. Именно по этой причине следующий день после окончания и вызвал такую шумиху.
Конец цикла, а не конец света
Так чем же таким особенным была на самом деле дата 21 декабря 2012? По верованиям майя, это всего лишь начало очередного цикла творения. Всего их было четыре, а пятый цикл, или новая эра, стартовала 21.12. Апокалипсис ведь не наступает ежегодно в ночь с 31 декабря на 1 января? Фактически так можно понять и календарь длинного счета: просто он намного длиннее солнечного года.
Конечно, это недоразумение и ошибочная трактовка вызвали путаницу и породили огромное количество апокалиптических теорий. Кстати, не только апокалиптических: были и версии о начале новой эры, когда у людей начнется более глубокое осознание и улучшится понимание друг с другом и окружающим миром. Все мы пережили 2012 год, но апокалипсис так и не наступил: остается надеяться, что мы движемся в сторону более сознательной жизни. Ведь цикл только начался и впереди еще больше пяти тысячелетий.
Но что точно можно сказать: феномен 2012 года однозначно породил огромный интерес к культуре майя и в целом к истории человечества.
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