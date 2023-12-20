"Нас услышали": Ученые 20 минут общались с китом

При помощи подводного динамика исследователи отправили контактный сигнал у берегов Аляски. И Твейн откликнулась.

Бренда Маккоуэн, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, объяснила, что контактные сигналы похожи на человеческое приветствие: с их помощью киты подзывают сородичей или сообщают друг другу своё местонахождение.

Фред Шарп, соавтор эксперимента и главный исследователь Фонда китов Аляски, сказал: "Это один из самых распространенных сигналов в звуковом репертуаре горбатых китов".

Твейн приблизилась к лодке учёных и обогнула её.