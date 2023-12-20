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"Нас услышали": Ученые 20 минут общались с китом

"Нас услышали": Ученые 20 минут общались с китом

Автор:
20 декабря 2023 12:24
Сообщество : Животные
Метки: горбатый кит   животные   инопланетяне   исследование   контакт   общение   
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Учёные из Калифорнийского университета, Фонда китов Аляски и охотники за инопланетянами SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) объединились, чтобы провести первый разговор с морским млекопитающим. 20 минут они вели диалог с самкой горбатого кита по имени Твейн на её родном языке.

При помощи подводного динамика исследователи отправили контактный сигнал у берегов Аляски. И Твейн откликнулась.

Бренда Маккоуэн, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, объяснила, что контактные сигналы похожи на человеческое приветствие: с их помощью киты подзывают сородичей или сообщают друг другу своё местонахождение.

Фред Шарп, соавтор эксперимента и главный исследователь Фонда китов Аляски, сказал: "Это один из самых распространенных сигналов в звуковом репертуаре горбатых китов".

Твейн приблизилась к лодке учёных и обогнула её.

Эксперты воспроизводили звуки с разными интервалами, а животное отвечало в том же ритме. Совпадение темпа общения позволяет предположить, что Твейн участвовала в диалоге.

Фред признался: "У нас было ощущение, что нас услышали. И мы надеемся, что она почувствовала то же самое".

Учёные записали сигналы небольшой группы китов всего за день до эксперимента. В этой группе была и Твейн, так что вполне возможно, что она отвечала на свой собственный сигнал.

Фред сказал: "Горбатые киты чрезвычайно умны, имеют сложную социальную систему, изготавливают сети из пузырьков для ловли рыбы, и активно общаются как песнями, так и с помощью социальных сигналов".


Такое общение поможет в будущем установить связь с внеземными цивилизациями.

Лоуренс Дойл, главный исследователь Института SETI и соавтор работы, объяснил: "Пока наши технологии в поиске внеземного разума ограничены, но инопланетяне могут быть заинтересованы в установлении контакта и поэтому нацелятся на человеческие приёмники".

Лоуренс и его коллеги из SETI работают с экспертами Калифорнийского университета и Фонда китов Аляски над созданием интеллектуальных фильтров для поиска сигналов из космоса.


Если инопланетяне где-то рядом, посылают нам сигналы и пытаются установить связь, то мы можем их не заметить, если не будем знать, что искать.

Усовершенствовав интеллектуальные фильтры, учёные смогут идентифицировать сигналы из космоса и установить первый контакт с инопланетной расой.

"Интеллект у существ на нашей планете отличается, и, изучая животных, мы сможем лучше понять, каким может быть инопланетный интеллект", - подытожила Бренда.

Лоуренс добавил: "Исследования китов показали, что если вы разумны, то вместе с этим приходит любопытство, и вы хотите вступить в контакт".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горбатый кит   животные   инопланетяне   исследование   контакт   общение   
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Rubiroid_47 49 минут назад
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10k
Алексей 3 минуты назад
Удивили так удивили,я вообще с котярами разговариваю и они мне отвечают,мы понимаем друг друга
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Чёрный Властелин 13 минут назад
А потом их отпустило
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11k
zlopisec 22 минуты назад
Она их 36 раз накуй послала, чтобы они отстали....
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