90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова сдвинули вперед

Группа учёных приблизила Армагеддон, переведя стрелки на символических "Часах Судного дня" на "90 секунд до ядерной полуночи" (до этого было - 100 секунд). Это самое близкое положение к "точке атомного конца света"за всю историю.
Ох уж эта любовь европейцев к символам!
Президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists сообщила на пресс-конференции, что стрелки на символических "Часах Судного дня" были переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи".
Теперь часы показывают самый высокий риск ядерной катастрофы за всю историю проекта.
Часы Судного дня были созданы в 1947 году после первого взрыва атомной бомбы группой американских ученых-ядерщиков (и изначально показывали без 7 минут полночь).
Ну, правильно, - пишет ТГ-канал "Расстрельный", - подливать маслице в огонь нужно оперативно, когда вокруг градус истерии и так зашкаливает. Теперь куча мнительных и сумасшедших с радостью выпилится из этого мира, не дожидаясь финальных аккордов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос РИА Новости о том, как сдвинуть отметку часов «Судного дня» назад, заявил, что это должна сделать совсем не Россия, а западные лидеры.
«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — сказал Дмитрий Анатольевич.
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Дядя Саша 035 ОДШБР .
Мы то готовы. Не радостно это говорить, я не хочу. Но да.