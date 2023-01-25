90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова сдвинули вперед

Ох уж эта любовь европейцев к символам!

Президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists сообщила на пресс-конференции, что стрелки на символических "Часах Судного дня" были переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи".

Теперь часы показывают самый высокий риск ядерной катастрофы за всю историю проекта.