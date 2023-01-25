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90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова сдвинули вперед

90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова сдвинули вперед

Автор:
25 января 2023 00:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: апокалипсис   конец света   символ   стрелки   судный день   часы   
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Группа учёных приблизила Армагеддон, переведя стрелки на символических "Часах Судного дня" на "90 секунд до ядерной полуночи" (до этого было - 100 секунд). Это самое близкое положение к "точке атомного конца света"за всю историю.

Ох уж эта любовь европейцев к символам!

Президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists сообщила на пресс-конференции, что стрелки на символических "Часах Судного дня" были переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи".

Теперь часы показывают самый высокий риск ядерной катастрофы за всю историю проекта.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году после первого взрыва атомной бомбы группой американских ученых-ядерщиков (и изначально показывали без 7 минут полночь).

Ну, правильно, - пишет ТГ-канал "Расстрельный", - подливать маслице в огонь нужно оперативно, когда вокруг градус истерии и так зашкаливает. Теперь куча мнительных и сумасшедших с радостью выпилится из этого мира, не дожидаясь финальных аккордов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос РИА Новости о том, как сдвинуть отметку часов «Судного дня» назад, заявил, что это должна сделать совсем не Россия, а западные лидеры.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — сказал Дмитрий Анатольевич.

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Метки: апокалипсис   конец света   символ   стрелки   судный день   часы   
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9  комментариев
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946
Шурман Час назад
Америка диктует правила . Россия в холоде и ждет , дадим ответку .
Дядя Саша 035 ОДШБР .
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
до СВО горизон планирования был максимум 5 суток,сейчас наверно от силы часов 48.
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124k
DeOrio 18 минут назад
Вот прямо вижу: взлетают ракеты апокалипсиса и тут эти перцы подбегают и говорят - подождите нам надо часы переставить.
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35
Serjio Полчаса назад
Такое впечатление, как будто они жаждут этого... Ведь это же конец всему, выжившиые будут завидовать мертвым...
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1k
Moon24 Полчаса назад
В драке следует бить первым а не сопливить и ждать прилета в рыло . Так же и в военном деле
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16k
Bill Полчаса назад
Ну, в принципе, подборка актеров неплохая.
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1k
Moon24 Полчаса назад
Просто бездари и бездельники создают видимость разумной деятельности
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465
Knives22 44 минуты назад
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6k
Allmaster Час назад
Пусть сразу ставят на 40 секунд, пока бьют куранты. Если им это так впирает....
Мы то готовы. Не радостно это говорить, я не хочу. Но да.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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