Российские учёные предложили высаживать техническую коноплю для очистки воздуха

Биологи Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов выяснили, что техническая конопля, которая не содержит наркотических веществ, способна поглощать углекислый газ значительно лучше многих сельскохозяйственных культур, и в 3-5 раз больше, чем хвойные растения. Специалисты университетов уверены, что это однолетнее растение очень перспективно выращивать на Урале.





Способность поглощать углекислый газ биологи изучали по протяжении года при помощи инфракрасного газоанализатора. В ходе исследований выяснилось, что квадратный метр листьев технической конопли способен поглощать около 100 литров CO2 за вегетационный период, при этом на квадратном метре почвы могут произрастать растения, которые сформируют листовую поверхность более 2-3 квадратных метров.



