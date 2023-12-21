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Российские учёные предложили высаживать техническую коноплю для очистки воздуха

Российские учёные предложили высаживать техническую коноплю для очистки воздуха

Автор:
21 декабря 2023 16:10
Сообщество : Наука
Метки: *******   СО2   Урал   биологи   исследование   сельское хозяйство   техническая конопля   
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Биологи переоткрыли полезность этой культуры и предлагают в больших объёмах выращивать на Урале.

Биологи Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов выяснили, что техническая конопля, которая не содержит наркотических веществ, способна поглощать углекислый газ значительно лучше многих сельскохозяйственных культур, и в 3-5 раз больше, чем хвойные растения. Специалисты университетов уверены, что это однолетнее растение очень перспективно выращивать на Урале.


Способность поглощать углекислый газ биологи изучали по протяжении года при помощи инфракрасного газоанализатора. В ходе исследований выяснилось, что квадратный метр листьев технической конопли способен поглощать около 100 литров CO2 за вегетационный период, при этом на квадратном метре почвы могут произрастать растения, которые сформируют листовую поверхность более 2-3 квадратных метров.


"Первые вещества быстро поступают в процессе дыхания растения и разлагаются с высвобождением углекислого газа, а вторые “запечатывают” углерод. Так вот, у конопли по предварительным оценкам менее 1/3 углерода выдыхается обратно и 2/3 запасается в виде трудно разлагаемых веществ",— рассказала заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселёва.

При этом речь идёт не только о минимизации выбросов парниковых газов атмосферу. Сотрудники уральских университетов решают практические вопросы для российского сельского хозяйства. Помимо создания углеродотрицательной системы земледелия учёные хотят, чтобы конопля использовалась для производства множества вещей — от ткани до посуды.


"Биомассу конопли можно использовать для создания продуктов долговременного хранения углерода и создавать из нее самые разные вещи. Широко известно, что военную форму для армии Китая изготавливают из тканей с использованием конопляного волокна так же, как и денежные купюры. Стебли конопли традиционно используют для изготовления канатов и веревок. Их можно использовать и для создания ДСП. Также из конопли делают прессованную биомассу, которая по своим свойствам напоминает пластмассу. Из растения можно делать экологически безопасную посуду, как, к примеру, из древесного волокна или бамбука. В общем, использовать можно совершенно различным образом", — добавила Ирина Киселёва.


Также биологи УрГАУ и УрФУ рассматривают коноплю в качестве основы биочара — экологичного древесного угля для обогащения почвы и выращивания сельхозкультур. Таким образом накопленный в биомассе конопли углерод можно будет долговременно запасать в почве.

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Метки: *******   СО2   Урал   биологи   исследование   сельское хозяйство   техническая конопля   
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29  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
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17k
a_komolow 10 минут назад
Конопля - это дерево!
Только ему вырасти не дают
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1k
K_II_T Полчаса назад
В этом году либо научились бороться с пожарами в Сибири.
Там взрывами, водой, действиями по предупреждению пожаров.
На карте пожаров летом довольно чисто было.

Либо уже все выгорело. И сейчас леса не очень.
А конопля ради переработки CO2 = баловство все это.

Лучше пусть санитарной вырубкой леса займутся.
Декабрь на дворе. Технику не утопят, не сожгут.
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130k
parallax Полчаса назад
В идеале солому конопли надо обугливать и вносить в почву.
Можно двух зайцев уложить одним выстрелом - улучшить качество почвы и связать атмосферный улерод, уменьшая тем парниковый эффект.
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358
iskra Полчаса назад
Напомнило,как в свое время нахваливали кукурузу,и заставляли выращивать её по всей стране. Считалось, что это рывок в светлое будущее всеобщего благоденствия..
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87
r3mba4 parallax 24 минуты назад
Чтобы получать хоть какую-то прибыль со средней азии. Хрущев пролоббировал хлопок. И похерил всю конопляную индустрию. Одежда, бумага, да много чего. И лен впридачу. Отделилась азия давно пора возрождать свои культуры.
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358
iskra r3mba4 Минуту назад
Как по мне, одежда из хлопка приятнее, чем из конопли или льна.
И да , хлопок - это сырьё для пороха. Причем, хлопок ручной сборки.
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407
danieldewitte 58 минут назад
Але гараж, культивация технических сортов уже идёт полным ходом. Мало того, рынок предлагает в достаточном количестве различные био ткани, в т.ч. и канапляные. А масло из семян по полезности просто уникально. Бабушка рассказывала, Сталинград после войны выживал на рыбе из Волги и канапляных семечках.
Полезность тетрогидроканнабинола и каннабидиола оставим за скобками и на совести законодателей.
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407
danieldewitte ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 секунд назад
Да, все верно, канопля, содержащая thc и cbd находится под строжайшим запретом. А то вдруг народ вспомнит, что каннабиноиды можно использовать в медицинских целях, таблетки жрать перестанут, жить начнут долго..., а пенсионный фонд не резиновый...
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817
Exciter 58 минут назад
Из неё получается отличная бумага, которую не надо отбеливать. С гектара конопли получается в три раза больше бумаги чем с гектара леса.Как то так вроде.
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17k
Алексей Час назад
а техническая конопля и технический спирт.... ой.... ик....
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1k
vadimbar 2 часа назад
Неужели она вреднее водки ? Водку ж не запрещают !
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13k
Кыся 2 часа назад
Боюсь, на охране разорятся. Наркоши ведь не поверят, что она не вставляет.
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316
zu4ara Сергей Викторович 11 минут назад
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5k
Григорий 2 часа назад
предложение это ещё не решение.
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3k
Carex 2 часа назад
Давно пора.
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185
ruslan d 2 часа назад
Хорошее дело , из нее можно дофига чего делать
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185
ruslan d Херанука Паибалу 13 минут назад
Да это же не та
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