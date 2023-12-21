Российские учёные предложили высаживать техническую коноплю для очистки воздуха

Биологи переоткрыли полезность этой культуры и предлагают в больших объёмах выращивать на Урале.
Биологи Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов выяснили, что техническая конопля, которая не содержит наркотических веществ, способна поглощать углекислый газ значительно лучше многих сельскохозяйственных культур, и в 3-5 раз больше, чем хвойные растения. Специалисты университетов уверены, что это однолетнее растение очень перспективно выращивать на Урале.
Способность поглощать углекислый газ биологи изучали по протяжении года при помощи инфракрасного газоанализатора. В ходе исследований выяснилось, что квадратный метр листьев технической конопли способен поглощать около 100 литров CO2 за вегетационный период, при этом на квадратном метре почвы могут произрастать растения, которые сформируют листовую поверхность более 2-3 квадратных метров.
"Первые вещества быстро поступают в процессе дыхания растения и разлагаются с высвобождением углекислого газа, а вторые “запечатывают” углерод. Так вот, у конопли по предварительным оценкам менее 1/3 углерода выдыхается обратно и 2/3 запасается в виде трудно разлагаемых веществ",— рассказала заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселёва.
При этом речь идёт не только о минимизации выбросов парниковых газов атмосферу. Сотрудники уральских университетов решают практические вопросы для российского сельского хозяйства. Помимо создания углеродотрицательной системы земледелия учёные хотят, чтобы конопля использовалась для производства множества вещей — от ткани до посуды.
"Биомассу конопли можно использовать для создания продуктов долговременного хранения углерода и создавать из нее самые разные вещи. Широко известно, что военную форму для армии Китая изготавливают из тканей с использованием конопляного волокна так же, как и денежные купюры. Стебли конопли традиционно используют для изготовления канатов и веревок. Их можно использовать и для создания ДСП. Также из конопли делают прессованную биомассу, которая по своим свойствам напоминает пластмассу. Из растения можно делать экологически безопасную посуду, как, к примеру, из древесного волокна или бамбука. В общем, использовать можно совершенно различным образом", — добавила Ирина Киселёва.
Также биологи УрГАУ и УрФУ рассматривают коноплю в качестве основы биочара — экологичного древесного угля для обогащения почвы и выращивания сельхозкультур. Таким образом накопленный в биомассе конопли углерод можно будет долговременно запасать в почве.
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Только ему вырасти не дают
Там взрывами, водой, действиями по предупреждению пожаров.
На карте пожаров летом довольно чисто было.
Либо уже все выгорело. И сейчас леса не очень.
А конопля ради переработки CO2 = баловство все это.
Лучше пусть санитарной вырубкой леса займутся.
Декабрь на дворе. Технику не утопят, не сожгут.
Можно двух зайцев уложить одним выстрелом - улучшить качество почвы и связать атмосферный улерод, уменьшая тем парниковый эффект.
Но, и сами ели.
Сваришь в кастрюльке, солью посыпешь... Вкусно.
Эх... Детство. :)
И да , хлопок - это сырьё для пороха. Причем, хлопок ручной сборки.
Полезность тетрогидроканнабинола и каннабидиола оставим за скобками и на совести законодателей.
"А зачем два?".
Один перегреваться будет.
потом поймут, что порожняк....
.
собственно, с нынешним распространением дешевой "химии", конопля уже сдает позиции