Дьявольское ранчо «Скинуокер» и его аномалии

Казалось бы, ранчо – это земля, которая наполнена жизнью. Но это место в штате Юта полностью заброшено. И недоступно даже просто для осмотра, не говоря уже о возможности здесь работать.
Итак, обычное ранчо «Скинуокер» в 1970 году купила обычная молодая пара. Супруги Шерман планировали обустроить место для хозяйства и сделать комфортным для детей, которых хотели растить вдали от городской суеты.
Вскоре они стали замечать, что с местом не всё чисто: видели тени, слышали голоса и неразборчивый шёпот. Спустя полгода незримые обитатели фермы осмелели и стали действовать уже более нагло. Люди видели мельтешение каких-то полуразмытых силуэтов, ощущали тычки, замечали перемещение мебели. А ещё их мучили мутные и тяжёлые сны, от которых невозможно было избавиться.
Помимо классической истории с призраками владельцы обнаружили в полях огромные круги из прижатых пшеничных стеблей. А потом Терри Шерман и вообще заявил, что видел на поле космический корабль.
Но если привидения и отголоски теорий о правительственных тайных экспериментах можно было списать на фантазии отдельного человека, то странные порождения, словно живущие одновременно по ту и по эту сторону, видели уже и соседи. Внешне они походили на скинуокеров – персонажей индейской мифологии. Индейцы верили, что сильные колдуны получали от потусторонних сил способность превращаться в зверя, надев его шкуру. Обычно это был койот или другое существо, связанное со смертью.
Люди описывали их как гиен и волков странной вытянутой формы. А однажды в окрестностях даже видели создание, напоминавшее по виду медведя. Которых здесь в принципе быть не должно. Пули странных существ не брали: порождения тьмы лишь смотрели на людей пронзительным взглядом красных глаз и исчезали.
Семья поняла, что о спокойствии и планах на будущее в этом месте можно забыть. В такой обстановке им всё равно не суждено сбыться. И они продали землю Роберту Бигелоу – богатому бизнесмену.
Бигелоу увлекался изучением паранормальных явлений. И решил провести собственное расследование, перевезя на ферму огромное количество высокоточной техники.
Он подтвердил, что с помощью аппаратуры засёк аномальную активность. А ещё собственными глазами видел тех самых скинуокеров. При этом создания словно появлялись из воздуха и так же внезапно исчезали. Роберт пришёл к выводу, что на территории фермы есть какие-то порталы, высвобождающие странные сущности.
Бигелоу рассказывал, что сама земля на ранчо будто противится нарушению своей целостности. И её нельзя трогать. Как-то он решил выкопать яму, но приготовленная лопата словно испарилась в воздухе. И обнаружилась только пару недель спустя в неожиданном месте – висящей на ветвях дерева, где была незаметна в густой листве.
Потом был ещё один случай: работник ранчо, подготовивший ямы для установки забора, вдруг почувствовал себя плохо и осел на землю. В больнице у мужчины обнаружилась опухоль в мозге, которая до этого никак не давала о себе знать.
Бизнесмен занимался исследованиями около 10 лет. А в 2004 году вдруг собрался и покинул место. Что стало истинной причиной – отсутствие средств для дальнейшей работы или обнаружение чего-то действительно страшного – неизвестно.
Попытки продать зловещее ранчо увенчались успехом только через 12 лет. Его купил Брэндон Фугал – владелец агентства недвижимости. Он закрыл доступ на землю для посторонних и продолжил работу, начатую его предшественником.
И подтвердил аномальную активность на «Скинуокер». Брэндон продолжает исследования, но больше никаких заявлений не делал. А ранчо, о котором уже написано и снято множество материалов (самый известный – фильм 2012 года «Ранчо Скинуокер») сейчас известно как самое научно изученное паранормальное место на планете.
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