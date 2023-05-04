Дьявольское ранчо «Скинуокер» и его аномалии

Но если привидения и отголоски теорий о правительственных тайных экспериментах можно было списать на фантазии отдельного человека, то странные порождения, словно живущие одновременно по ту и по эту сторону, видели уже и соседи. Внешне они походили на скинуокеров – персонажей индейской мифологии. Индейцы верили, что сильные колдуны получали от потусторонних сил способность превращаться в зверя, надев его шкуру. Обычно это был койот или другое существо, связанное со смертью.

Люди описывали их как гиен и волков странной вытянутой формы. А однажды в окрестностях даже видели создание, напоминавшее по виду медведя. Которых здесь в принципе быть не должно. Пули странных существ не брали: порождения тьмы лишь смотрели на людей пронзительным взглядом красных глаз и исчезали.

Семья поняла, что о спокойствии и планах на будущее в этом месте можно забыть. В такой обстановке им всё равно не суждено сбыться. И они продали землю Роберту Бигелоу – богатому бизнесмену.