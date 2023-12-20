Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио

У знаменитого персонажа видеоигры Марио был прообраз в реальной жизни. Это — предприниматель Марио Сегале, чья история увлекательна и уникальна. Узнаем, как оказались связаны Марио Сегале и Nintendo.
Марио Сегале родился 30 апреля 1934 года в Сиэтле, штат Вашингтон, США, и был единственным ребёнком Луиса и Рины Сегале, итальянских фермеров-иммигрантов в первом поколении. После окончания школы, вместо того, чтобы идти в колледж, Марио решил начать свой собственный строительный бизнес. Тогда у него был всего один грузовик, но это решение положило начало его успешной карьере в сфере строительства и недвижимости.
В 1957 году, в возрасте 23 лет, Марио Сегале женился на своей возлюбленной Донне — и супруга присоединилась к нему в ведении бизнеса. Вместе они значительно его расширили. К 1998 году строительная компания Сегале выросла, и чуть позже он продал её ирландской корпорации за 60 миллионов долларов. После этого он полностью переключился на сектор недвижимости, в чём начал делать большие успехи.
Как же оказались связаны Марио Сегале и Nintendo? В 1981 году в Туквиле Nintendo разрабатывала аркадную игру "Donkey Kong" на складе, арендованном у Сегале. Изначально главного героя игры звали просто "Джампмен", но из-за одной ситуации имя решили поменять. Однажды компания не выплатила аренду вовремя, из-за чего Сегале долго с ними дискутировал. Ситуация разрешилась полюбовно, и в знак уважения к своему арендодателю Nintendo решили переименовать персонажа Джампмена в Марио. Когда тот самый персонаж стал мировым феноменом, сам Марио Сегале избегал внимания общественности. Он всё также занимался своим бизнесом Segale Properties вместе с женой и сыном.
Персонаж Супер Марио, который изначально был частью игры Donkey Kong, быстро превратился в лицо Nintendo и символом игровой культуры. Сам Марио Сегале умер в возрасте 84 лет, в 2018 году, в своём поместье в штате Вашингтон. Предприниматель никогда не комментировал свою связь с видеоигрой: лишь в 1993 году он пошутил в интервью, что "всё ещё ждёт гонорара" за использование своего имени — но на деле никогда ничего не требовал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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