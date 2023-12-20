Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио

Как же оказались связаны Марио Сегале и Nintendo? В 1981 году в Туквиле Nintendo разрабатывала аркадную игру "Donkey Kong" на складе, арендованном у Сегале. Изначально главного героя игры звали просто "Джампмен", но из-за одной ситуации имя решили поменять. Однажды компания не выплатила аренду вовремя, из-за чего Сегале долго с ними дискутировал. Ситуация разрешилась полюбовно, и в знак уважения к своему арендодателю Nintendo решили переименовать персонажа Джампмена в Марио. Когда тот самый персонаж стал мировым феноменом, сам Марио Сегале избегал внимания общественности. Он всё также занимался своим бизнесом Segale Properties вместе с женой и сыном.