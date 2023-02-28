20+ неутешительных фактов, которые могут напугать

Вот что позже рассказала актриса Джуди Гарленд (в роли Дороти): "Они давали нам бодрящие таблетки, чтобы мы дольше могли сниматься. Затем нас отвозили в студийную больницу, давали снотворные, а через 4 часа будили и снова вручали бодрящие таблетки, чтобы мы могли работать еще 72 часа подряд. Это стало для нас образом жизни".