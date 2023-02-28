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20+ неутешительных фактов, которые могут напугать

20+ неутешительных фактов, которые могут напугать

Автор:
28 февраля 2023 21:49
Сообщество : Факты
Метки: Разное   в мире   интересное   интересные факты   информация   подборка   разные факты   страшные факты   факты   фото   
3215
26

Жизнь - она разносторонняя. В ней, как и во всём, есть светлые и тёмные стороны. Посмотрим на несколько неутешительных фактов из самых разных сфер нашей жизни. Возможно, вы уже знали что-то из этого списка, а может, о чём-то узнаете впервые.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   интересное   интересные факты   информация   подборка   разные факты   страшные факты   факты   фото   
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16  комментариев
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17k
Александр Сучков Час назад
Автор! Тебе ради лайков очень надо было отписать факты, которые- говно? Большинство - копипаст для школоты! Вот тебе реальный пример:
2. Когда вы получаете солнечный ожог, ваши клетки умирают, чтобы не стать раковыми. В нашем организме продуманы все механизмы защиты...
Ты дурак или доктор???? До какого возраста это правило???? Людям с проблемной кожей после 40-45 не рекомендуется принимать солнечные ванны!!! А есть люди, которым вообще "по коже" после среднего возраста воздержаться надо!!!
Если указываешь факты- обосновывай или скажи- "я так понял".
И таких говнофактов море в этом говнопосте....
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43k
Карандаш 13 минут назад
Улыбнул "факт" про сравнение потребления сахара Индии и Евросоюза. Может сначала надо было сравнить количество населения там и там, а уж потом записывать сей маразм в "факты"?
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1k
Евгений Полчаса назад
Хрень какая-то, а не пост. Если автор утверждает, что многие умерли от обезвоживания имея доступ к воде, пусть объяснит, как такое произошло. Они умерли от холеры, или что-то другое? В чем смысл?
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6k
Компьютер DELL монитором 36 минут назад
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771
Rom 46 минут назад
КТо кидал 1.5 миллирда масок именно в океан? Откуда они там? Я в мусорник кидал. Ну и тд....
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5k
Hugo_RnD 57 минут назад
21 пункт повеселил - 25,39 тонн (25390кг) на 1,352,642,283 человек населения Индии в 2018 - это по 18 милиграмм сахара в год.....
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20k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
В ЕС 450 миллионов населения. В Индии полтора миллиарда. И какой идиот сравнивает абстрактное потребление сахара?
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6k
sedoisever Час назад
Это настолько "пугающие факты", что я теперь спать не смогу.
Очень пугает, что на планете "много геноцидов". Наверное есть ещё и куча "фашизмов", "расизмов", "голодов" и "нищетов".
Тут все факты леденят кровь, но самое страшное то, что 0,000000525% людей болеют какой-то болезнью.
Как жить?!!!
Дети! Пожалуста, не трогайте кнопки клавиатуры. Учите уроки. Смотрите мультики.
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42k
KiploksAKS Час назад
Нести отсебятину - не значит переводить.
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16k
Алекс Час назад
Когда вы получаете солнечный ожог, ваши клетки умирают, чтобы не стать раковыми. В нашем организме продуманы все механизмы защиты

Да ладно! А что ж тогда другие клетки не умирают чтобы не стать раковыми?
Ну и далее по тексту...
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5
Ultima Yata Час назад
Когда появятся симптомы после укуса бешеного животного, неизбежны не только тяжелые состояния, но и смерть.
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21k
babuby 2 часа назад
И что такое токс?
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