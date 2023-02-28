20+ неутешительных фактов, которые могут напугать

Жизнь - она разносторонняя. В ней, как и во всём, есть светлые и тёмные стороны. Посмотрим на несколько неутешительных фактов из самых разных сфер нашей жизни. Возможно, вы уже знали что-то из этого списка, а может, о чём-то узнаете впервые.
2. Когда вы получаете солнечный ожог, часть клеток умирает, чтобы не стать раковыми. В нашем организме продуманы все механизмы защиты. А если повреждённые клетки выжили, но при этом сохранили в себе дефект, они и могут стать причиной развития рака
3. Большое количество людей, умерших от обезвоживания, имели доступ к достаточному количеству пресной воды
4. Если человека укусит животное, больное бешенством, он ещё в течение 12 недель будет хорошо себя чувствовать и вести нормальную жизнь. Когда появятся симптомы - тяжёлые состояния неизбежны, вплоть до летального исхода
5. Google уволила двух руководителей команды по поддержке искусственного интеллекта за публикацию статей об опасностях этого искусственного интеллекта
7. Сейчас на нашей планете около 18 геноцидов. Многие из них начались после Второй мировой войны
8. Есть такая болезнь - цинга, вызываемая недостатком витамина C. В ходе этой болезни происходит разрушение всего организма, в том числе вновь вскрываются старые раны
10. В 1978 году пилот Фредерик Валентич во время полёта над Бассовым проливом в Австралии сообщил, что его преследует воздушное судно. По последним словам пилота, это был не самолёт. Потом его самолёт исчез, и его так и не нашли
11. Фатальная семейная бессонница - неизлечимое наследственное заболевание, при котором больной неизбежно умирает от бессонницы. За всю историю известно 42 семьи, которые поразил этот недуг
12. В 2009 году парализованный бельгиец очнулся от 23-летней комы. Врачи обнаружили, что он был в сознании и всё это время слышал, что происходит вокруг
13. Проблема устойчивости бактерий к антибиотикам не перестаёт представлять одну из главных опасностей для человека. Ни один из 43 антибиотиков, что сейчас находятся на стадии клинических испытаний, не решает проблему устойчивости
14. Даже в 21-м веке определённый процент людей верит, что Земля плоская, несмотря на множество доказательств, что это не так. В России это около 3% граждан, согласно опросу 2018 года
17. Во время съёмок американского мюзикла "Волшебник страны Оз" актёров заставляли работать дни и ночи напролет. Им давали таблетки, чтобы они могли дольше участвовать в съёмках, а затем снотворные
19. Во Флориде, США, обитают комары, переносящие вирус восточного энцефалита лошадей. Если такой комар укусит человека, то в течение нескольких дней у заболевшего образуется опухоль мозга, что может привести к летальному исходу
21. Самый крупный потребитель сахара в мире - Индия. За один 2018 год индийцы съели 25,39 метрических тонн сахара - больше, чем страны Европейского Союза вместе взятые
22. Умереть можно даже во сне. Например, от внезапной аритмической смерти, которая возникает из-за проблем с сердцем
23. Каждый день в мире пропадают тысячи человек. По данным МВД, в России ежедневно пропадает 500 человек, и около 100 из них – дети
25. Мода вредит экологии. По данным ООН, каждую минуту в мире отправляют на свалку и сжигают тонны тканей, которыми можно наполнить целый мусоровоз. Кроме того, полиэстер, который считается самой популярной тканью, разлагается 200 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Когда вы получаете солнечный ожог, ваши клетки умирают, чтобы не стать раковыми. В нашем организме продуманы все механизмы защиты...
Ты дурак или доктор???? До какого возраста это правило???? Людям с проблемной кожей после 40-45 не рекомендуется принимать солнечные ванны!!! А есть люди, которым вообще "по коже" после среднего возраста воздержаться надо!!!
Если указываешь факты- обосновывай или скажи- "я так понял".
И таких говнофактов море в этом говнопосте....
Факт про умирающие клетки до определенного возраста никак не становится менее интересным. Про людей, которым категорически противопоказан загар тоже знают очень многие.
Что вы за люди такие? Везде нужно вставить свои 5 копеек, еще и обосрать пост. Мне например многие факты показались интересными...А некоторые я тоже знал. И что дальше?
Очень пугает, что на планете "много геноцидов". Наверное есть ещё и куча "фашизмов", "расизмов", "голодов" и "нищетов".
Тут все факты леденят кровь, но самое страшное то, что 0,000000525% людей болеют какой-то болезнью.
Как жить?!!!
Дети! Пожалуста, не трогайте кнопки клавиатуры. Учите уроки. Смотрите мультики.
Да ладно! А что ж тогда другие клетки не умирают чтобы не стать раковыми?
Ну и далее по тексту...