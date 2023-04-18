10 любопытных фактов о Великой Китайской стене

Великая Китайская стена - один из крупнейших архитектурных памятников и важное место военной охраны Пекина. Длина стены - 21 196 км, и она - одно из чудес света, одно из самых популярных туристических мест во всём мире, чудо инженерии. Чтобы пройти её полностью, понадобится 1,5 года. Узнаем несколько интересных фактов о Великой стене, в том числе - развеивающих мифы.
Легенда о том, что рабочие, погибшие во время строительства Великой Китайской стены, были похоронены внутри неё - всего лишь легенда. Масштабное строительство стены, несомненно, требовало огромного количества рабочей силы и ресурсов. Но нет никаких свидетельств того, что рабочих намеренно хоронили заживо, чтобы “замуровать” в стене.
Вопреки распространенному мнению и своему названию, Великая Китайская стена - не сплошная стена. Она состоит из ряда стен, разделенных укреплениями и горами. Участки стены также различаются по длине. Например, длина самого большого участка составляет более 8046 километров. Части были построены в разное время и разными династиями, самые ранние - в 7 веке до нашей эры. На сегодняшний момент для туристов открыто множество участков Великой Китайской стены, каждый со своей уникальной историей и особенностями.
Стену можно увидеть из космоса - естественно, не невооруженным глазом. По данным НАСА, её можно увидеть с помощью серьёзной оптики или радара из космоса - и то, при подходящих погодных условиях. Особенно хорошо стена видна в ясные дни и под определенными углами обзора.
Строительство Великой китайской стены проходило под руководством генерала, древнекитайского полководца Мэн Тяня. Для постройки сооружения он собрал целую армию из заключенных, местных фермеров и солдат. Те, что были хороши в инженерном деле, планировали ход строительства. Фермеры часто занимались расчисткой земли, рытьём траншей и возведением фундамента. Преступники трудились долгие часы в сложных условиях, таким образом отбывая наказание.
Стену строили с использованием различных материалов, включая кирпич, утрамбованную землю и камень. Самое интересное - то, что использовали в качестве связывающего раствора. Это была клейкая рисовая масса, которая тогда заменяла современный цемент. Использование рисовой смеси в качестве строительного материала восходит к династии Мин. Клейкий рис смешивали с гашёной известью, песком и водой, получая прочный и долговечный материал. При соединении амилопектина из риса и карбоната кальция из извести получалось вещество, обладающее высокой механической прочностью, устойчивое даже во время стихийных бедствий. Возможно, именно поэтому некоторые части Великой Китайской стены, которые построены с использованием рисового раствора, даже сотни лет спустя всё ещё крепко стоят.
Великая Китайская стена внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и имеет высокое культурное значение. Хотя изначально её строили для защиты северных границ Китайской империи от набегов кочевников - это больше, чем просто военное укрепление. Стена также считается символом китайской культуры и самобытности, мировым достоянием. Она часто упоминалась в литературе, искусстве и фольклоре, в стихах китайских поэтов и текстах писателей. Не просто так её признали одним из новых семи чудес света.
По данным экспертов, 30% строений династии Мин на стене уже исчезли. Без реставрации они просто рассыпались. Отчёт за 2014 год показал, что в хорошем состоянии находится лишь менее 10% памятника - всё остальное продолжают реставрировать и сохранять разными способами. Разрушают стену и природные стихии, но по большей части - люди. Участки стены, расположенные в сельских районах, порой разрушали для освоения земель или для получения строительных материалов.
Ежегодно стену посещают около 10 миллионов человек. Чтобы бороться с её медленным разрушением, специалисты ввели несколько строгих правил. С Великой Китайской стены незаконно брать камни, кирпичи и другие материалы. Запрещено также что-либо изменять в структуре: откалывать кирпичи или вырезать свои инициалы на стене, даже если соблазн велик. Китайское правительство также установило ограничения на количество людей, которые могут посещать определенные участки стены. Ещё один запрет коснулся постройки зданий в прилегающих районах, чтобы предотвратить любой ущерб памятнику.
В районе стены и прилегающих к ней территориях обитает около 1000 видов растений и более 300 видов животных. Многие из них - редкие, или находятся под угрозой исчезновения. Среди таких - золотой такин (антилопа), китайский горал (парнокопытное млекопитающее), черношейный журавль и снежный барс. Один из самых популярных обитателей - большая панда, которых в дикой природе осталось всего 1800. Ещё здесь обитает китайская исполинская саламандра - самое крупное современное земноводное, вырастающее в длину до 1,2 м.
В стене пролегают пещеры и туннели, которые когда-то использовались в военных целях - и не только. Некоторые из них использовали для хранения оружия, другие - для транспортировки припасов, или в качестве секретных ходов во время внезапных нападений. Некоторые пещеры использовались как храмы или святилища, а многие люди верили, что эти пещеры - духовные врата между земным миром и духами предков. На сегодняшний день несколько пещер открыты и доступны к посещению.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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