10 любопытных фактов о Великой Китайской стене

В стене пролегают пещеры и туннели, которые когда-то использовались в военных целях - и не только. Некоторые из них использовали для хранения оружия, другие - для транспортировки припасов, или в качестве секретных ходов во время внезапных нападений. Некоторые пещеры использовались как храмы или святилища, а многие люди верили, что эти пещеры - духовные врата между земным миром и духами предков. На сегодняшний день несколько пещер открыты и доступны к посещению.