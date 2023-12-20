Зачем солдат Красной Армии надевал костюм из медной проволоки

Какой же принцип действия у этого необычного средства защиты?
Небольшое введение.
Использовать электрифицированные заграждения для поражения наступающих солдат противника начали еще русские в Русско-Японскую войну. Но первый более или менее приличный опыт "боевого электричества" был накоплен в Первую Мировую войну: электрифицированные проволочные заграждения широко использовались всеми воюющими армиями. Так, русская 12-я армия имела на вооружении 4 автомобильные станции, питавшие сеть длиной около 50 км!
Именно на основе его обобщения практически во всех армиях Европы начали разрабатывать различные схемы проволочных заграждений, сочетающих электрифицированные и обычные участки. Как правило, первые располагались позади вторых, чтобы затруднить разведке противника их выявление. Для преодоления таких заграждений своими солдатами в них устраивались специальные лабиринтовые проходы.
"Боевое электричество" в РККА в годы Великой Отечественной войны.
Были такие разработки и в РККА. По имеющейся информации разработками в этой области в 30-е годы ХХ века занимались целых три института (Харьковский электротехнический институт (ХЭТИ), Военно-электротехническая академия (ВЭТА) и Научно-исследовательский институт инженерной техники РККА (НИИИТ)Более того, уже в предвоенные годы целый ряд укрепрайонов (в том числе у Ленинграда) защищался именно такими заграждениями. Питались они от местных сетей.
Практическое применение они нашли на начальном этапе Великой Отечественной войны, когда инженерные части спешно создавали электрифицированные заграждения вокруг Москвы и Ленинграда. Так, по воспоминаниям одного из ветеранов, его рота
"была срочно переброшена на Лужскую оборонительную позицию, где нам поручили установить электризуемые заграждения на участке Жильцы - Толмачево - линии обороны двух стрелковых дивизий. Мы применяли заграждения различных конструкций. Стационарные (электризуемый проволочный забор) устанавливались на кольях, деревьях, эскарпах. Подвижные заграждения (сетки П-5 шириной 4 метра с ячейками 25 на 25 сантиметров) размещались на флангах позиции и хорошо зарекомендовали себя. В числе специальных были почвенные и водные заграждения".
По воспоминаниям ветеранов, электрифицированные заграждения, созданные к октябрю 1941 года вокруг Москвы имели общую длину около 200 км. Электричество подавалось "Мосэнерго".
Впрочем, точно установить, познакомились ли немцы с советским "боевым электричеством", не удалось. Хотя отчеты об успешном его использовании можно найти в боевых донесениях, в немецких документах факт поражения током солдат не отражен.
Борьба с электрифицированными заграждениями противника.
А вот то, что части РККА познакомились с "боевым электричеством" финского производства, известно абсолютно точно: из воспоминаний одного из участников Советско-Финской войны.
Во время этой кампании рассказчик входил в т.н. инженерный осназ, группы специального назначения, на которые возлагалась задача по уничтожению финских дотов и дзотов. Он и рассказывал, как эти группы преодолевали электрифицированные проволочные заграждения финнов.
"У нас был специальный костюм для преодоления электрифицированных заграждений. Он чем-то напоминал скафандр, только лицо открыто. Весь из медной проволоки, на изолирующей подкладке. В таком на лютом морозе "околеть" можно, поэтому работали в нем по очереди. Осназовец в спецкостюме полз первым, чтобы не сгореть, если проволока под током".
Костюм этот подробно описан в пособии для военно-инженерных училищ Красной армии, подготовленном военным инженером I ранга В. Балуевым и изданном в 1941 году (оно наверняка учитывало опыт того самого "инженерного осназа" Финской кампании).
"Костюм обычно изготовлялся из частой и гибкой медной сетки и состоял из рубашки со штанами и капюшоном. Штаны составляли непосредственное продолжение рубашки и выкраивались с ней из одного куска сетки. Штаны и рукава рубашки не имели на концах отверстий, а переходили непосредственно: рукава в рукавицы, а штаны - в род чулок. Надевался костюм через разрез у ворота. На колени и на ступни ног нашивался еще слой сетки из фосфористой бронзы, чтобы в этих местах сетка не так скоро изнашивалась. Рукавицы делались из сетки красной меди, как более мягкой и обладающей меньшим сопротивлением; для большей прочности сетка клалась в два слоя".
Сохранился и как минимум один экземпляр (в Музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге).
В этом костюме боец подползал к проволочному заграждению и резал проволоку обыкновенными ножницами, применяемыми для резки обычных проволочных препятствий.
Впрочем, как пишет автор пособия, самым лучшим средством прорыва электрифицированных заграждений являлся танк. Боевая машина просто переползала через такие заграждения, заземляла их и перегружала питающую станцию. Для танкистов же электричество не представляло никакой опасности.
Самым же безопасным был обстрел электрифицированного заграждения артиллерией или минометами, однако он не давал полной гарантии того, что даже сброшенная с кольев проволока обесточена: как правило, такие заграждения имели несколько питающих кабелей.
"Поэтому впереди атакующих частей рекомендуется высылать команды, одетые в металлические костюмы; они должны расчистить проходы резкой проволоки ножницами".
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