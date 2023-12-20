Зачем солдат Красной Армии надевал костюм из медной проволоки

Борьба с электрифицированными заграждениями противника.

А вот то, что части РККА познакомились с "боевым электричеством" финского производства, известно абсолютно точно: из воспоминаний одного из участников Советско-Финской войны.

Во время этой кампании рассказчик входил в т.н. инженерный осназ, группы специального назначения, на которые возлагалась задача по уничтожению финских дотов и дзотов. Он и рассказывал, как эти группы преодолевали электрифицированные проволочные заграждения финнов.

"У нас был специальный костюм для преодоления электрифицированных заграждений. Он чем-то напоминал скафандр, только лицо открыто. Весь из медной проволоки, на изолирующей подкладке. В таком на лютом морозе "околеть" можно, поэтому работали в нем по очереди. Осназовец в спецкостюме полз первым, чтобы не сгореть, если проволока под током".

Костюм этот подробно описан в пособии для военно-инженерных училищ Красной армии, подготовленном военным инженером I ранга В. Балуевым и изданном в 1941 году (оно наверняка учитывало опыт того самого "инженерного осназа" Финской кампании).

"Костюм обычно изготовлялся из частой и гибкой медной сетки и состоял из рубашки со штанами и капюшоном. Штаны составляли непосредственное продолжение рубашки и выкраивались с ней из одного куска сетки. Штаны и рукава рубашки не имели на концах отверстий, а переходили непосредственно: рукава в рукавицы, а штаны - в род чулок. Надевался костюм через разрез у ворота. На колени и на ступни ног нашивался еще слой сетки из фосфористой бронзы, чтобы в этих местах сетка не так скоро изнашивалась. Рукавицы делались из сетки красной меди, как более мягкой и обладающей меньшим сопротивлением; для большей прочности сетка клалась в два слоя".

Сохранился и как минимум один экземпляр (в Музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге).