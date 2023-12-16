FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8952 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности

Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности

Автор:
16 декабря 2023 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: звездные камни   интересно   окаменелости морских лилий   познавательно   факты   фото   
917
11

В древности европейцы находили в реках такие звездочки. Местные называли их «звездными камнями» и считали волшебными монетами таинственных существ и цивилизаций.

И, действительно, выглядит, как нечто сконструированное руками. Трудно представить, чтобы камешки могли принять такую правильную форму сами по себе.

×
×

И это, действительно, не камешки.

Разгадка оказалась намного проще. Это окаменелости морских лилий.

Первые морские лилии появились более 500 млн лет назад, став одними из пионеров земной фауны. И заселили морское дно, став безоговорочными лидерами.

Морские лилии - это не растения, а животные. Принадлежат к иглокожим.

Ведут "сидячий" образ жизни. Прикрепляются на дне и ловят проплывающую живность. Фильтруют воду, отлавливая планктон и прочую мелочь. Впрочем, передвигаться они тоже умеют, хотя и делают это не быстро. И даже умеют плавать, чтобы удрать в случае нападения хищника.

Однако царствовать вечно им не удалось. Катастрофы на нашей планете случаются относительно регулярно - примерно два раза в 100 млн лет. Несколько катастроф морские лилии пережили, но наступила очередь самой страшной катастрофы в истории земной фауны - пермское вымирание (подробнее о нем я писал ранее, см. ссылку в конце статьи).

Морские лилии существуют и до сих пор, невзирая на сложности, через которые им пришлось пройти. В мире известно около 700 современных видов этих иглокожих.

252 млн лет назад большинство видов морских лилий вымерло во время пермского вымирания. Причины этого вымирания окончательно неясны – слишком давно произошло событие. Главными возможными причинами считаются гигантский астероид и вулканическая активность в Сибири.

Но с тех пор по всей планете осталось множество подобных окаменелостей морских лилий. Это самый известный тип ископаемых организмов.

Удивительно, но некоторые из них выживают даже на самой экстремальной глубине. Найдены на глубине 9700 метров! Самая же крупная известная науки лилия выросла в длину до 40 метров.

А теперь, представьте. Лежит такая вкуснятина на дне морском, никуда убежать не может (полметра в час это не скорость!). Чистый белок, за который в океане идет постоянная грызня.

Как же лилии спасаются? За сотни миллионов лет эволюции они изобрели весьма оригинальные способы.

Самое банальное - выделяют токсичные вещества. Но к этому способен далеко не каждый вид. Да и бесконечно копить и выделять яды не получится, слишком трудозатратно.

Механизмы обычно защиты больше напоминают не животные, а растительные.

Морские лилии становятся жесткими и максимально невкусными. Для этого они даже вступают в симбиоз с определенными микроорганизмами. И питаться ими уже никто не хочет.

Если с голодухи нападет какая рыбка, то для лилии это обычно заканчивается не фатально. Морские лилии быстро регенерируют. Даже если их обглодать, уже через несколько недель потерянные конечности отрастут обратно.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: звездные камни   интересно   окаменелости морских лилий   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
336
iskra 14 минут назад
Че то я так и не понял, как получились каменные столбики. Это просто выпилили кусок камня по контуру отпечатка сверху?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Плюс 16 причин завести котика
Плюс 16 причин завести котика
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный поход в магазин

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#авто аварии#кино#факты#Россия#милота#Ynews
#автомобили#интересно#в мире#аварии#позитив#Автовсячина#улыбнуло#полиция#новости#фильм
#автомир#интересное#животные#ДТП#история#СССР#подборка#люди#соцсети#Аукцион
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... Тайна острова Пасхи. Куда исчезли все деревья Тайна острова Пасхи. Куда исчезли все деревья Что случалось, если самурай отказывался делать себе харакири? Что случалось, если самурай отказывался делать себе харакири? Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи 10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе 10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама» Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама»

На что жалуетесь?

Вернуться