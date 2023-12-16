Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности

В древности европейцы находили в реках такие звездочки. Местные называли их «звездными камнями» и считали волшебными монетами таинственных существ и цивилизаций.
И, действительно, выглядит, как нечто сконструированное руками. Трудно представить, чтобы камешки могли принять такую правильную форму сами по себе.
И это, действительно, не камешки.
Разгадка оказалась намного проще. Это окаменелости морских лилий.
Первые морские лилии появились более 500 млн лет назад, став одними из пионеров земной фауны. И заселили морское дно, став безоговорочными лидерами.
Морские лилии - это не растения, а животные. Принадлежат к иглокожим.
Ведут "сидячий" образ жизни. Прикрепляются на дне и ловят проплывающую живность. Фильтруют воду, отлавливая планктон и прочую мелочь. Впрочем, передвигаться они тоже умеют, хотя и делают это не быстро. И даже умеют плавать, чтобы удрать в случае нападения хищника.
Однако царствовать вечно им не удалось. Катастрофы на нашей планете случаются относительно регулярно - примерно два раза в 100 млн лет. Несколько катастроф морские лилии пережили, но наступила очередь самой страшной катастрофы в истории земной фауны - пермское вымирание (подробнее о нем я писал ранее, см. ссылку в конце статьи).
Морские лилии существуют и до сих пор, невзирая на сложности, через которые им пришлось пройти. В мире известно около 700 современных видов этих иглокожих.
252 млн лет назад большинство видов морских лилий вымерло во время пермского вымирания. Причины этого вымирания окончательно неясны – слишком давно произошло событие. Главными возможными причинами считаются гигантский астероид и вулканическая активность в Сибири.
Но с тех пор по всей планете осталось множество подобных окаменелостей морских лилий. Это самый известный тип ископаемых организмов.
Удивительно, но некоторые из них выживают даже на самой экстремальной глубине. Найдены на глубине 9700 метров! Самая же крупная известная науки лилия выросла в длину до 40 метров.
А теперь, представьте. Лежит такая вкуснятина на дне морском, никуда убежать не может (полметра в час это не скорость!). Чистый белок, за который в океане идет постоянная грызня.
Как же лилии спасаются? За сотни миллионов лет эволюции они изобрели весьма оригинальные способы.
Самое банальное - выделяют токсичные вещества. Но к этому способен далеко не каждый вид. Да и бесконечно копить и выделять яды не получится, слишком трудозатратно.
Механизмы обычно защиты больше напоминают не животные, а растительные.
Морские лилии становятся жесткими и максимально невкусными. Для этого они даже вступают в симбиоз с определенными микроорганизмами. И питаться ими уже никто не хочет.
Если с голодухи нападет какая рыбка, то для лилии это обычно заканчивается не фатально. Морские лилии быстро регенерируют. Даже если их обглодать, уже через несколько недель потерянные конечности отрастут обратно.
Источник:
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