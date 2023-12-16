Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности

Удивительно, но некоторые из них выживают даже на самой экстремальной глубине. Найдены на глубине 9700 метров! Самая же крупная известная науки лилия выросла в длину до 40 метров.

А теперь, представьте. Лежит такая вкуснятина на дне морском, никуда убежать не может (полметра в час это не скорость!). Чистый белок, за который в океане идет постоянная грызня.

Как же лилии спасаются? За сотни миллионов лет эволюции они изобрели весьма оригинальные способы.