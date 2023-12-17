19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя"

Но так как мультсериал был рассчитан преимущественно на детскую аудиторию, создатели Питер Лерд и Кевин Истмен решили сделать их более забавными, а ниндзя из клана "Foot" были заменены на роботов, так как роботы - это бездушные машины, а не люди. А значит и их уничтожение не будет считаться убийством. Хотя, некоторые общественники возмутились, что черепахи уничтожают роботов, так как посчитали, что это все равно будет побуждать неокрепшие детские умы к насилию.

Более того, в оригинале черепахи носили маски одного цвета, а именно красного. Но создатель оригинальных комиксов Питер Лерд решил, что нужно сделать черепах более индивидуальными, наградив их масками и повязками разных цветов.