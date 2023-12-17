19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя"

Этот мультсериал покорил сердца миллионов юных зрителей, а многие дети 90-х ассоциировали себя с одной из черепах.
1. Для нас (детей 90-х) черепашки-ниндзя - это забавные герои, которые борются со злом, отмачивая разнообразные шутки, но в оригинальных комиксах они были совершенно другими. Оригинальные черепахи - это довольно жесткие парни, которые кромсают своих врагов, совершенно их не жалея.
Но так как мультсериал был рассчитан преимущественно на детскую аудиторию, создатели Питер Лерд и Кевин Истмен решили сделать их более забавными, а ниндзя из клана "Foot" были заменены на роботов, так как роботы - это бездушные машины, а не люди. А значит и их уничтожение не будет считаться убийством. Хотя, некоторые общественники возмутились, что черепахи уничтожают роботов, так как посчитали, что это все равно будет побуждать неокрепшие детские умы к насилию.
Более того, в оригинале черепахи носили маски одного цвета, а именно красного. Но создатель оригинальных комиксов Питер Лерд решил, что нужно сделать черепах более индивидуальными, наградив их масками и повязками разных цветов.
В итоге эта цветовая схема прижилась настолько хорошо, что во всех последующих комиксах, мультсериалах и фильмах черепахи носили уже именно эти самые цвета, то есть синий, красный, фиолетовый и оранжевый.
2. Трудно отрицать, что мультсериал "Черепашки ниндзя" является культовым, а ведь изначально его и вовсе не должно было быть. Дело в том, что создатели оригинальных комиксов хотели выпустить серию игрушек, и обратились по этому поводу к известной компании «Playmates Toys». Но те заявили, что не будут выпускать игрушки, созданные по комиксам. А вот если на эту тему будет выпущен мультсериал, то это уже другое дело.
Тогда и было принято решение выпустить небольшой мультсериал на 5 серий лишь для того, чтобы компания «Playmates Toys» дала зеленый свет на выпуск серии игрушек. И это прокатило. Причем, в данной серии игрушек присутствовали даже те персонажи, которые до этого ни разу не появлялись в мультсериале, а только лишь в комиксах (например, Трицератон). Да и сами черепахи имели скорее комиксный вид, а не мультсериальный.
Ну а такие персонажи как Бибоп, Рокстеди и Крэнг были придуманы исключительно для мультсериала с целью выпустить и продать как можно больше игрушек.
Но в итоге сериал настолько сильно зашел зрительской аудитории, что создатели стали снимать новые серии. В результате мультсериал разросся на 10 сезонов, которые в общей сложности включали в себя аж 193 серии.
3. Создателю оригинальных комиксов Питеру Лерду не понравился мультсериал, так как он посчитал, что от оригинальных черепах в фильме мало что осталось. Но особенно Лержа раздражали Бибоп и Рокстеди, а именно их тупость и дурацкие шутки.
Также, Питеру Ленрду и Кевину Истмену (второму создателю оригинальных комиксов) не понравился Крэнг. Лерд и Истмен сочли этот образ нелепым (речь идет даже не о самом Крэнге, а о его кибернетическом теле). Но в компании "Playmates toys" создателям сообщили, что это всего лишь концепт-арт ,а итоговая версия будет другой. Но когда была закончена работа над последней пятой серией, выяснилось, что именно этот набросок и стал финальным, и менять уже ничего не стали.
Но все же стоит отметить, что несмотря на то, что Лерду мультсериал не понравился, именно он возвысил черепах до небес, и именно благодаря ему стали появляться новые проекты. Так, например, в 1990 году вышел первый полнометражный фильм "Черепашки ниндзя", который оказался коммерчески успешным. Ну а затем пошли и прочие проекты, в том числе новые мультсериалы, комиксы, новый фильм и конечно же целая куча видеоигр на различных платформах.
4. Начиная с восьмого сезона концепция черепах резко изменилась. Сериал стал носить более серьезный характер, на планете царил вечный мрак, появились новые персонажи, сменилась главная музыкальная тема, да и старые злодеи отошли на второй план, так как их сменила злодейская инопланетная раса. Да и если посмотреть на самих черепах, то их внешний вид претерпел некоторые изменения.
Казалось бы, из-за чего сериал так резко сменил вектор? А все дело в том, что в 1992 году вышел культовый мультсериал "Люди Икс" (X-Men), из-за которого рейтинг мультсериала "Черепашки ниндзя" резко пошел на спад. И чтобы хоть как-то удержать позиции, создатели сериала, проанализировав ситуацию, решили направить мультфильм в новое более мрачное и серьезное русло. Правда, как по мне, из-за этого мультсериал потерял былой шарм. Лично мне новые сезоны уже не зашли. Хотя, может это из-за того, что я сам к тому времени уже подрос.
5. Только в этом проекте о черепашках-ниндзя Бакстер Стокман является белым, то есть представителем европеидной расы. Во всех прочих фильмах, мультфильмах и даже в оригинальных комиксах Бакстер Стокман является чернокожим.
6. Как правило, актеры озвучания работают по отдельности. То есть тот или иной актер приходит в студию и отдельно озвучивает своего персонажа даже не встречаясь с другими актерами озвучки.
Но в случае с "Черепашками-ниндзя" было решено чтобы актеры, озвучивающие главных героев, работали вместе. И эта идея дала плоды, так как актеры действительно подружились, что благотворно отразилось на озвучке, так как во время работы между ними чувствовалась химия.
7. Данный мультсериал является чуть ли не единственным проектом, где сами черепахи обращаются друг к другу по сокращенным именам. В других проектах, в том числе и в оригинальных комиксах, черепахи обращаются друг к другу - Лео, Майки, Донни и Раф.
8. На момент выхода последней серии "Черепашки-ниндзя" являлся самым длинным мультсериалом. Но со временем этот рекорд побил мультсериал "Симпсоны", который и по сей день держит эту планку, так как производство и выпуск новых эпизодов до сих пор продолжается. На данный момент мультсериал "Симпсоны" насчитывает 757 эпизодов.
9. В 2009 году вышел полнометражный кроссовер под названием "Черепашки навсегда". В данном мультфильме черепахи 1987 года встретились с черепахами и мультсериала 2003 года, а затем и с оригинальными комиксными рептилиями. И да, мультфильм поднял тему мультивселенной еще до того ,как это стало мейнстримом. В общем, поностальгировали все, кто только может.
10. Авторы оригинальных комиксов Питер Лерд и Кевин Истмен обожали боевые искусства (в том числе и фильмы с Брюсом Ли), а также историю искусства. Именно поэтому они решили создать комикс про ниндзя, назвав своих героев именами знаменитых художников ренессанса. Они посчитали, что это будет даже забавно.
11. При переносе из комикса в мультсериал Рафаэль подвергся самым большим изменениям. В оригинальных комиксах Рафаэль был самой жестокой и агрессивной черепахой, тогда как в мультсериале он показан неким балагуром. В одной из серий злодей даже взял Рафаэля в плен, потому что тот отмачивал самые смешные шутки, что было на руку негодяю.
12. В мультсериале черепахи не случайно носят пояса с буквами, на которую начинаются их имена. Казалось бы, зачем нужны буквы, если черепах можно различать по повязкам? Но создатели решили пойти на такой шаг, чтобы дети, страдающие дальтонизмом, могли определять героев по буквам на их повязках. Молодцы.
13. Иногда художники-аниматоры сильно косячили, из-за чего некоторые кадры смотрелись очень нелепо. Например, в одной из серий Донателло пририсовали вторую палку, в другой серии забрало Шреддера раскрасили под цвет человеческой кожи, а еще в одной серии Леонардо и вовсе забыли пририсовать голову.
И я уже не говорю о том, что порой создатели неправильно прорисовывали локации, путали цвет масок черепах и т.д. В детстве мы этого конечно же не замечали, но сейчас это смотрится очень забавно.
14. Главным оружием Микеланджело являются нунчаки, но с определенного момента он вдруг резко перестал ими пользоваться, сменив оружие на веревку с крюком. Также, из заставки были убраны все моменты, где Микеланджело показан с нунчаками.
Это объясняется тем, что некоторые европейские страны (в частности Великобритания) нунчаки являлись запрещенным оружием, как и сами ниндзя. И чтобы не терять европейский рынок, создатели пошли на такой шаг с заменой.
Более того, в британской версии сериал называется "Teenage mutants hero turtles", то есть не ниндзя, а герои.
15. По мотивам мультсериала "Черепашки ниндзя" выходило огромное количество игр на различных платформах. На одной только приставке NES (Dendy) вышло аж 4 части игры про черепах. Причем, последняя четвертая часть была уже файтингом. Кстати, рекомендую вам посмотреть мой подробный видеоролик про игру "Teenage mutants ninja turtles 4: Tournament fighters" на приставке Dendy. Уверен, он вам понравится.
16. Такой популярный персонаж как Кейси Джонс появлялся в мультсериале "Черепашки-ниндзя", но захаживал всего на пару серий. Более того, в данном мультсериале не было ни одного намека на романтические отношения между ним и Эйприл О'Нил. Да и маску Кейси ни разу так и не снял, хотя во всех других проектах зрители знали, кем на самом деле является Джонс.
17. Культовая фраза "Кавабанга", которую постоянно говорит Микеланжело, не была прописана в сценарии. Это чистая импровизация актера Таунсенда Коулмена, который озвучивал Микеланджело. По его словам он услышал эту фразу в рекламе, после чего выпалили ее во время работы. Создатели решили, что это звучит круто и решили даже закрепить это слово за Микеланджело.
18. Только в мультсериале "Черепашки ниндзя" (1987) Сплинтер - это мутировавший Хамато Йоши. В оригинальных комиксах и всех остальных проектах про черепах Сплинтер до мутации был ручной крысой Хамато Йоши.
19. Несмотря на то, что первый сезон мультсериала был показан в 1987 году, до России мультфильм дошел лишь в 1993 году. Спасибо телеканалу 2x2 за наше счастливое детство.
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