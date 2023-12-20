"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое вышло из-под контроля

Пользователь Твиттера - Александр из Казахстана - поделился своей историй знакомства с девушкой. Пост собрал более 1 млн просмотров и около 1000 комментариев. Давайте узнаем, что же было не так на свидании?
Короче, познакомился в Тиндере с девушкой. Она показалась адекватной, остроумная. Красивая, в инсте куча хороших фотографий с фотосессий, косплеев. Девушка такая, из разряда могу быть ЛЭДИ в элегантном платье, а могу на рок-фестиваль сгонять в кедах и футболке. Сама тоже фотографирует, рисует, работает HR в компании, занимается фитнесом. Живет с мамой.
Предложил на днях увидеться, например, поужинать после работы. Договариваемся о месте, предложил ресторан недалеко от ее офиса. Сказала, что была там, там вкусно, хорошее место....В целом очень приятно посидели, много смеялись, делились историями, рассказала, как последние два года посещала психотерапевта, как это ее изменило, рассказала про прошлые отношения, сама активно вопросы задавала, комплименты делала. Два часа быстро пролетело.
В общем мне девушка очень понравилась. Не знаю, нужно ли упоминать, что ужин я оплатил, потому что это вроде так то мелочь. Пока ждали такси спросил, что делает на ближайших выходных. Сказала, что на выходных будет занята, запланировала большой шоппинг с подругами, хочет обновить зимний гардероб. Ну ок, вроде важное дело. Договорились тогда на выходных потом списаться и запланировать дальнейшую встречу, поблагодарила за ужин и вечер.
После свидания пару дней до выходных перекидывались мемами, рилсиками, иногда она сама первая писала, в общем показалась что заинтересованность с ее стороны тоже есть. Пишу ей в субботу вечером - ну чего маяхорошая как шоппинг прошёл. Отвечает, что никуда оказывается не ходила, зарплату ей на неделе не прислали, что она очень расстроилась из-за этого и сидит дома без настроения. Предлагаю пойти в бар, я ее угощу, там попробуем поднять ей настроение. Прислала голосовое, что спасибо, не надо, бла-бла-бла, я уже решила, что останусь дома сегодня. Голос очень грустный.
Захотелось все равно что-то сделать. Решение найдено - нужно подарить цветы, это ей должно будет приятно. Выбираю букет. Написал, что хочу сделать тебе подарок, сделал заказ, где-то через час его доставили, поблагодарила, сказала, что очень приятно. В воскр сам был занят и особо не общались, вечером спросил как она - сказала нормально. В понедельник предлагаю сходить роллов после работы поесть. Пишет на следующий день, что роллы отменяются. Что она померила какое-то там платье для фотосессии и она в него еле влезла, что ей нужно сесть на диету на эту неделю, чтобы подготовиться к какой-то своей важной фотосессеи.
Пишу, что жаль, ты возьми просто какой-нибудь салат типа цезарь, я тоже его возьму, чтобы тебя не дразнить! Роллы это же просто приятный предлог увидеться. Салатов поедим, не проблема. Главное вместе время провести и узнать друг друга получше. Отвечает: «спасибо, не интересно» (это уже ее ПРЯМАЯ цитата). Я офигел. Ну ладно, раз не интересно со мной время провести, то больше дергать не буду. Как говорится пацан к успеху шел, не фортануло. Сам больше звать не буду, я свой лимит активности потратил, навязаться не люблю.
Но на следующий день вечером она написала! Причем очень длинное сообщение. Занимательное и эмоциональное. Если вкратце, то написала следующее: Чувствует, что мне она совсем не понравилась. Не получает достаточно внимания от меня. Видит слишком мало интереса от меня. И что если она мне недостаточно понравилась и я к ней отношусь несерьезно, то лучше не тратить время друга друга.
Я: 🤯🤯🤯🤯
Пишу, что ты чего, ты мне очень понравилась и другие комплименты. Дальше она говорит, что ей нужны не слова и комплименты, а реальные действия. Что я похоже не понял, что она не какая-то там простая обычная девушка, а достойная девушка. Нет, даже так - ДОСТОЙНАЯ девушка, которое очень много может дать настоящему мужчине. Что она привыкла, что ради нее мужчины совершают ПОСТУПКИ. И что она очень разочарована мной и моим отношением к ней, ведь она уже столько шансов дала мне себя проявить, а до сих пор не воспользовался
Чтобы доказать свои намерения мужчина должен ей подарить минимум 101 розу но лучше 151 конечно, ну или сходить с ней на шоппинг, ну или просто перевести ей денег, чтобы она понимала, что у мужчины серьезные намерения. Потому что у нее, 23-летней девушки, нет времени на всякие интрижки в ее возрасте, ее интересуют только серьезные отношения с достойным мужчиной с заделом на будущее. И на второе свидание она ходит только с теми мужчинами, которые совершили для нее ПОСТУПОК. И если я хочу продолжать с ней общение, то у меня еще есть шанс себя проявить, варианты она предоставила. Сказала, например, что можешь купить мне платье к ближайшей фотосессии, тогда ей не придется садиться на диету и она сможет сходить со мной в ресторан и там я СМОГУ угостить её роллами.
И я блин не шучу, это все она реально мне написала! Спросил, а квартиру на нее нужно после 3 свидания переписывать, или все таки можно пожить в ней до четвертого? Она ответила, что я все шутки шучу, а у нее время уходит.
В целом, что это было - мне не очень понятно. Может я реально жмот и надо девушку, если она понравилась и пару раз тебе улыбнулась, то сразу на фулл шоппинг ее вести и на содержание брать я то дурик только в отношениях девушке всякие платья и вещи покупал, а оказывается может уже надо на этапе ухаживаний все это делать.
Если девушке было все равно на меня и хотела просто использовать, то зачем столько на меня времени тратить и симулировать интерес и искренность. Или это может у нее реально такой способ найти ЛЮБОВЬ.
Источник:
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Однажды она его напрямую спросила:
- А когда ты начнешь тратить деньги на меня?
Женя, дальневосточник, посмотрел на нее и послал эту овцу в дальнее пешее путешествие!
P. S.: Девки, общающиеся с тобой ради бабла - это шлюхи! Такая раздвинет бедра перед любым кошельком.
Выбираешь любую по своему вкусу и кошельку. Платишь. Гуляете, кушаете в ресторане, кино, что душе угодно, болтаете. В конце вечера у тебя гарантированно будет шикарная ночь. И на утро досвидания. И никаких шопингов и прочих поступков не требуется.
А если шлюха и там и там, то зачем платить больше и тартить свои нервы?
Типичная современная прошмандовка с манией величия, считай что пронесло.
Всю историю можно в пару предложений уместить.
Обычная современная "прынцесса" продажная, после второго свидания потребовала денег за возможность её угостить роллами. Представляю, что бы она потребовала за секс.
Норм, вовремя соскочил...