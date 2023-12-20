"Мне нужен от тебя ПОСТУПОК": парень рассказал про знакомство с девушкой, которое вышло из-под контроля

Захотелось все равно что-то сделать. Решение найдено - нужно подарить цветы, это ей должно будет приятно. Выбираю букет. Написал, что хочу сделать тебе подарок, сделал заказ, где-то через час его доставили, поблагодарила, сказала, что очень приятно. В воскр сам был занят и особо не общались, вечером спросил как она - сказала нормально. В понедельник предлагаю сходить роллов после работы поесть. Пишет на следующий день, что роллы отменяются. Что она померила какое-то там платье для фотосессии и она в него еле влезла, что ей нужно сесть на диету на эту неделю, чтобы подготовиться к какой-то своей важной фотосессеи.

Пишу, что жаль, ты возьми просто какой-нибудь салат типа цезарь, я тоже его возьму, чтобы тебя не дразнить! Роллы это же просто приятный предлог увидеться. Салатов поедим, не проблема. Главное вместе время провести и узнать друг друга получше. Отвечает: «спасибо, не интересно» (это уже ее ПРЯМАЯ цитата). Я офигел. Ну ладно, раз не интересно со мной время провести, то больше дергать не буду. Как говорится пацан к успеху шел, не фортануло. Сам больше звать не буду, я свой лимит активности потратил, навязаться не люблю.

Но на следующий день вечером она написала! Причем очень длинное сообщение. Занимательное и эмоциональное. Если вкратце, то написала следующее: Чувствует, что мне она совсем не понравилась. Не получает достаточно внимания от меня. Видит слишком мало интереса от меня. И что если она мне недостаточно понравилась и я к ней отношусь несерьезно, то лучше не тратить время друга друга.

Я: 🤯🤯🤯🤯

Пишу, что ты чего, ты мне очень понравилась и другие комплименты. Дальше она говорит, что ей нужны не слова и комплименты, а реальные действия. Что я похоже не понял, что она не какая-то там простая обычная девушка, а достойная девушка. Нет, даже так - ДОСТОЙНАЯ девушка, которое очень много может дать настоящему мужчине. Что она привыкла, что ради нее мужчины совершают ПОСТУПКИ. И что она очень разочарована мной и моим отношением к ней, ведь она уже столько шансов дала мне себя проявить, а до сих пор не воспользовался

Чтобы доказать свои намерения мужчина должен ей подарить минимум 101 розу но лучше 151 конечно, ну или сходить с ней на шоппинг, ну или просто перевести ей денег, чтобы она понимала, что у мужчины серьезные намерения. Потому что у нее, 23-летней девушки, нет времени на всякие интрижки в ее возрасте, ее интересуют только серьезные отношения с достойным мужчиной с заделом на будущее. И на второе свидание она ходит только с теми мужчинами, которые совершили для нее ПОСТУПОК. И если я хочу продолжать с ней общение, то у меня еще есть шанс себя проявить, варианты она предоставила. Сказала, например, что можешь купить мне платье к ближайшей фотосессии, тогда ей не придется садиться на диету и она сможет сходить со мной в ресторан и там я СМОГУ угостить её роллами.

И я блин не шучу, это все она реально мне написала! Спросил, а квартиру на нее нужно после 3 свидания переписывать, или все таки можно пожить в ней до четвертого? Она ответила, что я все шутки шучу, а у нее время уходит.

В целом, что это было - мне не очень понятно. Может я реально жмот и надо девушку, если она понравилась и пару раз тебе улыбнулась, то сразу на фулл шоппинг ее вести и на содержание брать я то дурик только в отношениях девушке всякие платья и вещи покупал, а оказывается может уже надо на этапе ухаживаний все это делать.

Если девушке было все равно на меня и хотела просто использовать, то зачем столько на меня времени тратить и симулировать интерес и искренность. Или это может у нее реально такой способ найти ЛЮБОВЬ.